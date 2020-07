STORM REPORTS: Heavy rain, damaging winds impact north Alabama Sunday morning

A line of disorganized thunderstorms moved through the Tennessee Valley Sunday morning, producing heavy rainfall as well wind damage.

Wind damage reports in northwest Alabama

The National Weather Service in Huntsville has relayed the following wind damage reports from Sunday morning’s storms:

Colbert County Emergency Management: Power poles and power lines down in the area of Woodmont Drive in Tuscumbia.

Lawrence County Emergency Management: Tree down on Alabama 101 and intersection Alabama Highway 184 just north of Town Creek.

Cullman County: Roof blown off barn on County Road 847 near Good Hope.

Lauderdale County: Numerous trees knocked down near Killen along Wilson Lake.

Franklin County: Numerous trees knocked down near Russellville.

The wind has been strong out here. The first wave of storms knocked a tree over on County Road 73 in Franklin County earlier. pic.twitter.com/bTNe4bbOhy — Tyler Elkins (@Tyler_Elkins84) July 12, 2020

Heavy rainfall, flooding reports

Nearly 3.5″ of rain fell in Waterloo, located in northwest Lauderdale County. Nearly 3″ of rain was reported in Florence, and Tuscumbia picked up over 2″ of rainfall Sunday morning alone.

The National Weather Service in Huntsville relayed the following reports:

Colbert County Emergency Management says flooding occurred at Dickson Street and Moore Street in Tuscumbia; North Jackson Highway in Sheffield; Cox Boulevard and 2nd Street in Sheffield; and Meadow Hill Road in Sheffield. Highway 72 at Dry Creek Bridge -just west of Tuscumbia was flooded as well.

Cullman County: Flooding along County Road 438 and 442 near Good Hope.

Below are the official rainfall totals from Sunday morning through Sunday afternoon from the National Weather Service in Huntsville.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 428 PM CDT SUN JUL 12 2020 ...RAINFALL TOTALS FROM MORNING THUNDERSTORMS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON ...ALABAMA... ...COLBERT COUNTY... LEIGHTON 2.60 IN 0418 PM 07/12 34.67N/87.56W LITTLEVILLE 2.57 IN 0419 PM 07/12 34.60N/87.68W 3.3 N MUSCLE SHOALS 1.81 IN 0200 PM 07/12 34.79N/87.63W CHEROKEE 1.02 IN 0418 PM 07/12 34.71N/88.01W 1 NE SHEFFIELD 0.27 IN 0420 PM 07/12 34.77N/87.69W ...CULLMAN COUNTY... CULLMAN FOLSOM F 1.27 IN 0415 PM 07/12 34.27N/86.85W ...DEKALB COUNTY... 3.7 NW LAKEVIEW 0.52 IN 0330 PM 07/12 34.43N/86.02W ...FRANKLIN COUNTY... 5.1 NE HODGES 1.96 IN 0300 PM 07/12 34.39N/87.89W 12.8 NE VINA 1.65 IN 0200 PM 07/12 34.55N/87.98W 3.4 E PHIL CAMPBELL 1.64 IN 0215 PM 07/12 34.33N/87.65W RUSSELVILLE 0.50 IN 1011 AM 07/12 34.51N/87.73W ...JACKSON COUNTY... 7.8 NW SKYLINE 1.02 IN 1230 PM 07/12 34.91N/86.17W SOUTH PITTSBURG 1.00 IN 0418 PM 07/12 34.98N/85.72W 4.5 SW BRIDGEPORT 0.74 IN 1115 AM 07/12 34.89N/85.75W 6.5 NE WOODVILLE 0.65 IN 0230 PM 07/12 34.68N/86.19W 3.5 E SCOTTSBORO 0.43 IN 0100 PM 07/12 34.65N/85.99W 5.0 NW IDER 0.29 IN 0300 PM 07/12 34.77N/85.70W ...LAUDERDALE COUNTY... 6.8 E WATERLOO 3.44 IN 0145 PM 07/12 34.96N/87.95W FLORENCE 2.91 IN 0420 PM 07/12 34.84N/87.80W FLORENCE 2.61 IN 0416 PM 07/12 34.79N/87.68W FLORENCE 2.25 IN 0415 PM 07/12 34.80N/87.68W FLORENCE 2.13 IN 0418 PM 07/12 34.84N/87.67W 2.7 SE FLORENCE 1.81 IN 0200 PM 07/12 34.80N/87.63W ROGERSVILLE 1.69 IN 0415 PM 07/12 34.84N/87.28W FLORENCE 1.55 IN 0415 PM 07/12 34.90N/87.80W ...LAWRENCE COUNTY... TUSCUMBIA 2.31 IN 0418 PM 07/12 34.44N/87.42W 5.9 SW MOULTON 2.22 IN 1100 AM 07/12 34.40N/87.32W BANKHEAD 1.91 IN 0327 PM 07/12 34.34N/87.34W BANKHEAD NATIONAL FOREST 1.86 IN 0327 PM 07/12 34.34N/87.34W 6.0 W ROGERSVILLE 1.30 IN 0300 PM 07/12 34.80N/87.38W 0.9 S TOWN CREEK 1.03 IN 0230 PM 07/12 34.66N/87.41W ...LIMESTONE COUNTY... BETHEL COMMUNITY 1.44 IN 0410 PM 07/12 34.93N/86.82W ARDMORE 1.38 IN 0420 PM 07/12 34.99N/86.85W ATHENS 1.35 IN 0419 PM 07/12 34.75N/87.12W ELKMONT 1.01 IN 0420 PM 07/12 34.87N/87.06W DECATUR 0.93 IN 0353 PM 07/12 34.65N/86.95W ATHENS 0.88 IN 0420 PM 07/12 34.74N/87.06W ATHENS RAIN GAGE 0.72 IN 0245 PM 07/12 34.79N/86.97W ATHENS 0.66 IN 0415 PM 07/12 34.87N/86.95W ...MADISON COUNTY... MADISON 1.56 IN 0420 PM 07/12 34.76N/86.78W HUNTSVILLE 1.38 IN 0353 PM 07/12 34.65N/86.78W MADISON 1.36 IN 0415 PM 07/12 34.72N/86.78W THE RIDGE AT KELLY WOODS 1.35 IN 0417 PM 07/12 34.83N/86.72W NEW MARKET 1.26 IN 0416 PM 07/12 34.88N/86.40W MONROVIA 1.25 IN 0416 PM 07/12 34.79N/86.71W HAZEL GREEN 1.21 IN 0415 PM 07/12 34.90N/86.56W MADISON 1.09 IN 0416 PM 07/12 34.70N/86.76W 2N MADISON 1.05 IN 0418 PM 07/12 34.73N/86.75W HUNTSVILLE 1.03 IN 0416 PM 07/12 34.81N/86.70W 4.9 NE HUNTSVILLE 0.93 IN 0300 PM 07/12 34.77N/86.59W HUNTSVILLE 0.88 IN 0415 PM 07/12 34.72N/86.59W HUNTSVILLE 0.88 IN 0410 PM 07/12 34.84N/86.62W HUNTSVILLE 0.83 IN 0417 PM 07/12 34.86N/86.48W 4.5 W GURLEY 0.81 IN 0305 PM 07/12 34.68N/86.45W GURLEY 0.79 IN 0420 PM 07/12 34.68N/86.38W 5.7 S MERIDIANVILLE 0.77 IN 0300 PM 07/12 34.79N/86.59W 5.3 W OWENS CROSSROADS 0.76 IN 0300 PM 07/12 34.60N/86.55W HUNTSVILLE 0.73 IN 0419 PM 07/12 34.76N/86.68W 2.9 N HUNTSVILLE 0.71 IN 0210 PM 07/12 34.75N/86.63W HUNTSVILLE 0.67 IN 0418 PM 07/12 34.73N/86.66W 5.4 NW OWENS CROSSROADS 0.67 IN 0250 PM 07/12 34.62N/86.54W W. FORK PINHOOK CR @ BLUE SP 0.66 IN 0210 PM 07/12 34.79N/86.60W 1.6 NW HUNTSVILLE 0.65 IN 0100 PM 07/12 34.72N/86.65W HUNTSVILLE 0.64 IN 0418 PM 07/12 34.74N/86.53W OWENS CROSS ROADS 0.64 IN 0416 PM 07/12 34.63N/86.50W NEW MARKET 0.64 IN 0414 PM 07/12 34.95N/86.47W 4.0 S MOORES MILL 0.64 IN 0115 PM 07/12 34.79N/86.52W REDSTONE ARSENAL 0.63 IN 0358 PM 07/12 34.68N/86.68W HAZEL GREEN 0.61 IN 0418 PM 07/12 34.93N/86.53W GURLEY 0.58 IN 0420 PM 07/12 34.70N/86.42W BROWNSBORO 0.58 IN 0325 PM 07/12 34.74N/86.44W 4.4 E HUNTSVILLE 0.46 IN 0215 PM 07/12 34.70N/86.55W 6.6 E HUNTSVILLE 0.44 IN 0250 PM 07/12 34.70N/86.51W 1 WSW GURLEY 0.42 IN 0420 PM 07/12 34.70N/86.40W HUNTSVILLE 0.41 IN 0417 PM 07/12 34.61N/86.53W 1 NNE MADISON 0.39 IN 0420 PM 07/12 34.72N/86.74W 1.0 S HUNTSVILLE 0.37 IN 0245 PM 07/12 34.69N/86.63W HUNTSVILLE 0.35 IN 0416 PM 07/12 34.73N/86.54W ...MARSHALL COUNTY... ARAB 0.90 IN 0415 PM 07/12 34.35N/86.48W ALBERTVILLE RAIN 0.50 IN 0315 PM 07/12 34.24N/86.19W 3.3 E UNION GROVE 0.49 IN 0330 PM 07/12 34.42N/86.39W ALBERTVILLE 0.48 IN 0415 PM 07/12 34.24N/86.24W GUNTERSVILLE 0.44 IN 0419 PM 07/12 34.36N/86.35W ...MORGAN COUNTY... FALKVILLE 1.83 IN 0200 PM 07/12 34.37N/86.91W 1 NE HARTSELLE 0.76 IN 0420 PM 07/12 34.46N/86.92W ...TENNESSEE... ...FRANKLIN COUNTY... BELVIDERE 1.74 IN 0420 PM 07/12 35.13N/86.31W ARNOLD AIR FORCE BASE 1.42 IN 0343 PM 07/12 35.32N/86.03W 2.3 NE HUNTLAND 1.30 IN 0300 PM 07/12 35.09N/86.25W HUNTLAND 1.21 IN 0416 PM 07/12 35.01N/86.27W SEWANEE 1.16 IN 1215 PM 07/12 35.20N/85.92W ANDERSON RAIN 1.05 IN 0300 PM 07/12 35.00N/85.90W ...LINCOLN COUNTY... FRANKEWING 1.42 IN 0415 PM 07/12 35.20N/86.78W FAYETTEVILLE 0.75 IN 0416 PM 07/12 35.03N/86.55W 1.8 SE FAYETTEVILLE 0.69 IN 1145 AM 07/12 35.13N/86.54W FLINTVILLE 0.56 IN 0329 PM 07/12 35.02N/86.47W OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL. $$ GH