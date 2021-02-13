Winter Storm Watch: a significant round of ice & snow expected

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A Winter Storm Watch for freezing rain, sleet and snow will be in effect through Monday night.

It’s broken into two parts:

North-Central Alabama & Lincoln, Moore, Franklin in Tennessee:

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH
LATE MONDAY NIGHT...

* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW AND SLEET 
  ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH 
  TO TWO TENTHS OF AN INCH POSSIBLE.

* WHERE...IN ALABAMA, MADISON, MORGAN AND CULLMAN COUNTIES. IN
  TENNESSEE, MOORE, LINCOLN AND FRANKLIN COUNTIES.

* WHEN...FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE MONDAY NIGHT.

* IMPACTS...TRAVEL COULD BECOME EXTREMELY HAZARDOUS.

* ADDITIONAL DETAILS...RAIN WILL CHANGE TO FREEZING RAIN AND SLEET
  LATE SUNDAY AFTERNOON EVENING AND OVERNIGHT. THE PRECIPITATION 
  MAY MIX WITH OR CHANGE TO SNOW FOR A PERIOD MONDAY NIGHT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT 
SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.

Northwest Alabama…

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY EVENING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT...

* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW AND SLEET 
  ACCUMULATIONS OF UP TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH 
  TO ONE QUARTER OF AN INCH POSSIBLE.

* WHERE...LAUDERDALE, COLBERT, FRANKLIN, LAWRENCE AND LIMESTONE 
  COUNTIES.

* WHEN...FROM SUNDAY EVENING THROUGH LATE MONDAY NIGHT.

* IMPACTS...TRAVEL COULD BECOME EXTREMELY HAZARDOUS.

* ADDITIONAL DETAILS...TWO PERIODS OF WINTRY PRECIPITATION ARE 
  EXPECTED. A PERIOD OF FREEZING RAIN OR FREEZING DRIZZLE IS 
  EXPECTED TO DEVELOP SUNDAY EVENING AND OVERNIGHT. THIS WILL 
  PRODUCE ICY CONDITIONS, ESPECIALLY ON BRIDGES AND OVERPASSES.

  A MIXTURE OF FREEZING RAIN AND SLEET WILL DEVELOP MONDAY
  AFTERNOON AND LAST INTO MONDAY NIGHT. THE PRECIPITATION MAY MIX
  WITH OR CHANGE TO SNOW FOR A PERIOD MONDAY NIGHT.

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