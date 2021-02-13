Winter Storm Watch: a significant round of ice & snow expected

A Winter Storm Watch for freezing rain, sleet and snow will be in effect through Monday night.
It’s broken into two parts:
North-Central Alabama & Lincoln, Moore, Franklin in Tennessee:
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE MONDAY NIGHT... * WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH TO TWO TENTHS OF AN INCH POSSIBLE. * WHERE...IN ALABAMA, MADISON, MORGAN AND CULLMAN COUNTIES. IN TENNESSEE, MOORE, LINCOLN AND FRANKLIN COUNTIES. * WHEN...FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE MONDAY NIGHT. * IMPACTS...TRAVEL COULD BECOME EXTREMELY HAZARDOUS. * ADDITIONAL DETAILS...RAIN WILL CHANGE TO FREEZING RAIN AND SLEET LATE SUNDAY AFTERNOON EVENING AND OVERNIGHT. THE PRECIPITATION MAY MIX WITH OR CHANGE TO SNOW FOR A PERIOD MONDAY NIGHT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
Northwest Alabama…
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY EVENING THROUGH LATE MONDAY NIGHT... * WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS OF UP TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH TO ONE QUARTER OF AN INCH POSSIBLE. * WHERE...LAUDERDALE, COLBERT, FRANKLIN, LAWRENCE AND LIMESTONE COUNTIES. * WHEN...FROM SUNDAY EVENING THROUGH LATE MONDAY NIGHT. * IMPACTS...TRAVEL COULD BECOME EXTREMELY HAZARDOUS. * ADDITIONAL DETAILS...TWO PERIODS OF WINTRY PRECIPITATION ARE EXPECTED. A PERIOD OF FREEZING RAIN OR FREEZING DRIZZLE IS EXPECTED TO DEVELOP SUNDAY EVENING AND OVERNIGHT. THIS WILL PRODUCE ICY CONDITIONS, ESPECIALLY ON BRIDGES AND OVERPASSES. A MIXTURE OF FREEZING RAIN AND SLEET WILL DEVELOP MONDAY AFTERNOON AND LAST INTO MONDAY NIGHT. THE PRECIPITATION MAY MIX WITH OR CHANGE TO SNOW FOR A PERIOD MONDAY NIGHT.