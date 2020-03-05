NWS Storm damage surveys continue in aftermath of Putman County and Nashville tornadoes

The Weather Authority

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The National Weather Service in Nashville is continuing their efforts to analyze the damage — as well as the radar data — in the aftermath of the tornadoes that tore through Middle Tennessee during the overnight hours on March 3, 2020.

Below is preliminary information regarding each tornado, per the National Weather Service in Nashville.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE NASHVILLE, TN
845 PM CST WED MAR 4 2020

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 03/03/2020 TORNADO EVENT...

.TWO VERY DAMAGING TORNADOES OCCURRED ACROSS MIDDLE TENNESSEE
DURING THE EARLY MORNING HOURS OF MARCH 3, 2020, RESULTING IN
WIDESPREAD DAMAGE AND NUMEROUS INJURIES AND FATALITIES. THIS 
SUMMARY COVERS THE FIRST TORNADO WHICH TRACKED ACROSS THE
NASHVILLE METRO AND AREAS TO THE EAST AND WAS RATED EF3.
A SECOND TORNADO SEVERELY IMPACTED PUTNAM COUNTY, TN, AND WAS
RATED EF4. SURVEYS ON THAT TORNADO ARE STILL ONGOING AND WILL
BE INCLUDED ONCE ALL DETAILS ARE KNOWN.

.TORNADO 1 IN DAVIDSON, WILSON AND SMITH COUNTIES...

RATING:                   EF-3
ESTIMATED PEAK WIND:      165 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:    53.4 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:     800 YARDS
FATALITIES:               5
INJURIES:                 OVER 150

START DATE:               03/03/2020 
START TIME:               12:32 AM CST
START LOCATION:           3.6 MILES WSW JOHN C. TUNE AIRPORT
START LAT/LON:            36.1724 / -86.9481 

END DATE:                 03/03/2020
END TIME:                 01:28 AM CST
END LOCATION:             3.7 MILES W GORDONSVILLE
END_LAT/LON:              36.1717 / -85.9974

A STRONG LONG-TRACK TORNADO TRACKED ACROSS DAVIDSON AND WILSON 
COUNTIES AND INTO SMITH COUNTY EARLY ON MARCH 3 RESULTING IN 5 
FATALITIES AND AT LEAST 150 INJURIES. THE TORNADO BEGAN IN FAR 
WESTERN DAVIDSON COUNTY AND RAPIDLY INTENSIFIED INTO EF-2 
INTENSITY AS IT TRACKED ACROSS JOHN C. TUNE AIRPORT AND INTO
THE NORTH NASHVILLE AND GERMANTOWN AREAS. THE TORNADO INTENSIFIED 
FURTHER TO EF-3 INTENSITY AS IT TRACKED INTO EAST NASHVILLE WITH
THE MOST SIGNIFICANT DAMAGE OCCURING IN AND AROUND THE FIVE 
POINTS NEIGHBORHOOD WHERE TWO FATALITIES OCCURRED. EF-1 AND EF-2
DAMAGE CONTINUED ACROSS THE CUMBERLAND RIVER BEFORE THE TORNADO
STRENGTHENED AGAIN TO EF-3 INTENSITY IN THE STANFORD ESTATES
SUBDIVISION IN DONELSON. EF-2 DAMAGE WAS OBSERVED ACROSS HERMITAGE
AND THE REMAINDER OF DAVIDSON COUNTY.

THE TORNADO STRENGTHENED TO EF-3 INTENSITY FOR A THIRD TIME UPON
ENTERING WILSON COUNTY WITH A 6-MILE SWATH OF EF-3 DAMAGE OBSERVED
NEAR THE MT. JULIET AREA WHERE THREE MORE FATALITIES OCCURRED. 
EF-1 AND EF-2 DAMAGE CONTINUED ALONG A PATH THAT PARALLELED AND
OCCASIONALLY CROSSED INTERSTATE 40 SOUTH AND SOUTHEAST OF LEBANON, 
BEFORE FINALLY DISSIPATING 3.7 MILES WEST OF GORDONSVILLE IN
SMITH COUNTY.

EF SCALE:  THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE NASHVILLE TN
726 PM CST WED MAR 4 2020

...UPDATE ON PUTNAM COUNTY TORNADO...

NWS NASHVILLE DAMAGE SURVEY TEAM DETERMINED THAT AN EF-4 TORNADO 
(175 MPH MAXIMUM WINDS) OCCURRED IN PUTNAM COUNTY ON MARCH 3, 
2020. DETAILS REGARDING THE PATH AND WIDTH WILL BE DETERMINED IN 
THE COMING DAYS. THIS IS THE FIRST VIOLENT TORNADO IN THE NWS 
NASHVILLE FORECAST AREA SINCE THE GOOD FRIDAY TORNADO ON APRIL 10,
2009.

AT THIS TIME, THE TORNADO COUNT FROM STORMS ON MARCH 3, 2020 
STANDS AT TWO. ADDITIONAL SURVEYS WILL BE CONDUCTED THIS WEEK AND 
DETAILS ARE SUBJECT TO REVISION AS TEAMS COMPLETE THESE SURVEYS.

Below is analysis of the tornadoes’ radar signature during the overnight hours of March 3, 2020.

Large Tornado Moved Through Downtown Nashville Early Tuesday – What It Looked Like On Radar

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