NWS Nashville determines Nashville, Cookeville tornadoes were two of four tornadoes to strike the region Tuesday

The Weather Authority

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The National Weather Service in Nashville is continuing storm damage survey efforts in Middle Tennessee.

On Thursday, the National Weather Service determined that four tornadoes touched down between Nashville and Cookeville, with two of the tornadoes exhibiting EF-0 strength while two others exhibited wind speeds at least 165 mph, if not greater.

Below is information regarding each tornado from the National Weather Service.

Metro Nashville Tornado

TORNADO #1 - NASHVILLE EF-3: DAVIDSON, WILSON, AND SMITH COUNTIES

RATING:                 EF3
ESTIMATED PEAK WIND:    165 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  60.13 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   800.0 YARDS
FATALITIES:             5
INJURIES:               220

START DATE:             03/03/2020
START TIME:             12:32 AM CST
START LOCATION:         7 NE PEGRAM / DAVIDSON COUNTY / TN
START LAT/LON:          36.1735 / -86.958

END DATE:               03/03/2020
END TIME:               01:32 AM CST
END LOCATION:           3 SE GORDONSVILLE / SMITH COUNTY / TN
END LAT/LON:            36.1536 / -85.8905

SURVEY SUMMARY:
A STRONG LONG-TRACK TORNADO TRACKED ACROSS DAVIDSON AND WILSON 
COUNTIES AND INTO SMITH COUNTY EARLY ON MARCH 3 RESULTING IN 5 
FATALITIES AND 220 INJURIES. THE TORNADO BEGAN IN FAR WESTERN 
DAVIDSON COUNTY AND RAPIDLY INTENSIFIED INTO EF-2 INTENSITY AS IT 
TRACKED ACROSS JOHN C. TUNE AIRPORT AND INTO THE NORTH NASHVILLE 
AND GERMANTOWN AREAS. THE TORNADO INTENSIFIED FURTHER TO EF-3 
INTENSITY AS IT TRACKED INTO EAST NASHVILLE, WITH THE MOST 
SIGNIFICANT DAMAGE OCCURING IN AND AROUND THE FIVE POINTS 
NEIGHBORHOOD, WHERE TWO FATALITIES OCCURRED. EF-1 AND EF-2 DAMAGE 
CONTINUED ACROSS THE CUMBERLAND RIVER BEFORE THE TORNADO 
STRENGTHENED AGAIN TO EF-3 INTENSITY IN THE STANFORD ESTATES 
SUBDIVISION IN DONELSON. EF-2 DAMAGE WAS OBSERVED ACROSS HERMITAGE
AND THE REMAINDER OF DAVIDSON COUNTY.

THE TORNADO STRENGTHENED TO EF-3 INTENSITY FOR A THIRD TIME UPON 
ENTERING WILSON COUNTY, WITH A 6-MILE SWATH OF EF-3 DAMAGE 
OBSERVED NEAR THE MT. JULIET AREA, WHERE THREE MORE FATALITIES 
OCCURRED. EF-1 AND EF-2 DAMAGE CONTINUED ALONG A PATH THAT 
PARALLELED AND OCCASIONALLY CROSSED INTERSTATE 40 SOUTH-SOUTHEAST 
OF LEBANON. ONCE THE TORNADO MOVED INTO SMITH COUNTY, IT WEAKENED 
SOME BUT WAS STILL CAUSING SIGNIFICANT TREE AND POWERLINE DAMAGE, 
AS WELL AS DAMAGE TO HOMES. JUST SOUTH OF GORDONSVILLE, THE 
TORNADO CAUSED A MOBILE HOME TO FLIP, ALONG WITH DESTROYING 
SEVERAL BARNS AND OUTBUILDINGS. THE TORNADO FINALLY LIFTED JUST 
SOUTH OF I-40 NEAR HIGHWAY 141/LANCASTER HIGHWAY.

Buffalo Valley Tornado in Smith and Putnam Counties

TORNADO #2 - BUFFALO VALLEY EF-0: SMITH AND PUTNAM COUNTIES...

RATING:                 EF0
ESTIMATED PEAK WIND:    75 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  5.88 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   50.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             03/03/2020
START TIME:             01:37 AM CST
START LOCATION:         4 ESE GORDONSVILLE / SMITH COUNTY / TN
START LAT/LON:          36.1543 / -85.856

END DATE:               03/03/2020
END TIME:               01:42 AM CST
END LOCATION:           6 W BAXTER / PUTNAM COUNTY / TN
END LAT/LON:            36.1725 / -85.7559

SURVEY SUMMARY:
AN EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR CLUB SPRINGS ROAD JUST NORTH OF
THE CANEY FORK RIVER, AND THEN MOVED EAST-NORTHEAST ACROSS VERY 
HILLY TERRAIN, TAKING DOWN SEVERAL TREES IN THE PROCESS. ONCE THIS
TORNADO CROSSED INTO PUTNAM COUNTY, SEVERAL HOMES WERE IMPACTED. 
DAMAGE MAINLY OCCURRED TO THE ROOFS, AS WELL AS SEVERAL 
OUTBUILDINGS ON ST. MARYS ROAD. THE TORNADO CONTINUED TO ROCK 
SPRINGS ROAD WITH MINOR DAMAGE OCCURRING TO OUTBUILDINGS, AS WELL 
AS TREE DAMAGE, BEFORE LIFTING JUST WEST OF STANTON ROAD.
TORNADO #3 - COOKEVILLE EF-4: PUTNAM COUNTY...

RATING:                 EF4
ESTIMATED PEAK WIND:    175 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  8.21 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   500.0 YARDS
FATALITIES:             18
INJURIES:               88

START DATE:             03/03/2020
START TIME:             01:49 AM CST
START LOCATION:         2 NW BAXTER / PUTNAM COUNTY / TN
START LAT/LON:          36.1716 / -85.6618

END DATE:               03/03/2020
END TIME:               01:57 AM CST
END LOCATION:           1 NW COOKEVILLE / PUTNAM COUNTY / TN
END LAT/LON:            36.1713 / -85.5156

SURVEY SUMMARY:
A VIOLENT TORNADO TRACKED ACROSS WESTERN AND CENTRAL PUTMAN 
COUNTY, RESULTING IN NUMEROUS DESTROYED HOMES, 30-35 OF WHICH WERE
DESTROYED COMPLETELY, AND CAUSED 88 INJURIES AND 18 FATALITIES. 
THE TORNADO BEGAN 2.5 MILES NW OF BAXTER WHERE IT PRODUCED EF-0 
DAMAGE FOR 2.7 MILES AS IT CROSSED GAINESBORO HIGHWAY. THE TORNADO
INTENSIFIED TO EF-1 AND EF-2 INTENSITY IN THE PROSPERITY POINTE 
SUBDIVISION JUST NORTH OF US 70N/NASHVILLE HIGHWAY AND FURTHER 
INTENSIFIED TO EF-3 AS IT CROSSED BLOOMINGTON ROAD AND CLEMMONS 
ROAD, SEVERELY DAMAGING SEVERAL HOMES. THE TORNADO THEN BECAME 
VIOLENT FOR 0.8 MILES AS IT ENTERED THE AREA AROUND MCBROOM CHAPEL
ROAD, WHERE IT REACHED EF-4 INTENSITY, COMPLETELY DESTROYED OVER 
A DOZEN HOMES, AND CAUSED NUMEROUS FATALITIES WITH THE HEAVIEST 
DAMAGE CONCENTRATED ON HENSLEY DRIVE. EF-4 DAMAGE CONTINUED 
EASTWARD TO ECHO VALLEY DRIVE, WHERE AN APARTMENT COMPLEX WAS 
COMPLETELY DESTROYED. EF-2 AND EF-3 DAMAGE CONTINUED EASTWARD FOR 
2.0 MILES, AFFECTING HOMES ALONG US 70N/W BROAD STREET, BEFORE 
RAPIDLY COMING TO AN END NEAR N FRANKLIN AVENUE JUST WEST OF 
COOKEVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER.

Goffton Tornado in Putnam County

TORNADO #4 - GOFFTON EF-0: PUTNAM COUNTY...

RATING:                 EF0
ESTIMATED PEAK WIND:    75 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  0.23 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   25.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             03/03/2020
START TIME:             02:05 AM CST
START LOCATION:         4 SE COOKEVILLE / PUTNAM COUNTY / TN
START LAT/LON:          36.1075 / -85.4461

END DATE:               03/03/2020
END TIME:               02:06 AM CST
END LOCATION:           5 SE COOKEVILLE / PUTNAM COUNTY / TN
END LAT/LON:            36.1068 / -85.442

SURVEY SUMMARY:
A VERY BRIEF AND WEAK EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN JUST OFF OF HIGHWAY
70 AND OVERSTREET DRIVE SOUTHEAST OF COOKEVILLE IN THE DRY VALLEY
AND GOFFTON AREA.  DAMAGE WAS MOSTLY TO THE ROOF OF ONE HOUSE, METAL
GARAGE, AND AN OUTBUILDING.  THERE WERE ALSO SEVERAL TREES WITH LARGE 
BRANCHES BROKEN OFF.  

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.

Below is analysis of the tornadoes’ radar signature during the overnight hours of March 3, 2020.

Large Tornado Moved Through Downtown Nashville Early Tuesday – What It Looked Like On Radar

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