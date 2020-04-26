NWS Nashville determines EF-1 tornado touched down Saturday

The Weather Authority

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Nearly two months after the deadly tornadoes struck Middle Tennessee in March this year, another tornado impacted Wilson and Smith counties on Saturday, about 43 miles east of Nashville.

Three people were injured as winds toppled a semi-tractor trailer on I-40 along the Wilson and Smith County Line.

The National Weather Service in Nashville determined that the EF-1 tornado packed maximum wind gusts of 90 mph, and it was on the ground for 3.81 miles.

Below is additional information from the National Weather Service, as well as damage reports from the area.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE NASHVILLE TN
228 PM CDT SUN APR 26 2020

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 04/25/2020 TORNADO EVENT...

.OVERVIEW...SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPED DURING THE
EARLY AFTERNOON ON SATURDAY APRIL, 25, 2020, AND CONTINUED
EAST ACROSS THE AREA. THE STRONGEST STORM THAT DEVELOPED WAS 
NEAR I-40 IN EASTERN WILSON AND WESTERN SMITH COUNTIES, AND
WAS STRONG ENOUGH TO GENERATE A TORNADO BEFORE THE STORM
WEAKENED AND MOVED EAST.

.WILSON/SMITH EF-1 TORNADO...

RATING:                 EF1
ESTIMATED PEAK WIND:    90 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  3.81 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   100.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               3

START DATE:             04/25/2020
START TIME:             04:45 PM CDT
START LOCATION:         4 N WATERTOWN / WILSON COUNTY / TN
START LAT/LON:          36.1659 / -86.1293

END DATE:               04/25/2020
END TIME:               04:52 PM CDT
END LOCATION:           7 NNE WATERTOWN / SMITH COUNTY / TN
END LAT/LON:            36.1815 / -86.0646

SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO QUICKLY SPUN UP TO EF-1 NEAR BELL ROAD IN FAR EASTERN
WILSON COUNTY WHERE SEVERAL TREES WERE DOWNED AS WELL AS ROOF AND
SIDING DAMAGE TO A TWO STORY HOUSE. THE TORNADO TRAVELED NORTHEAST
AND HIT ANOTHER HOUSE OFF OF BLUEBIRD ROAD CAUSING MOSTLY ROOF
DAMAGE. THE DRIVEWAY TO THIS HOUSE HAD ALMOST THEIR ENTIRE TREE
LINE LINING THE DRIVEWAY SHREDDED WITH TREE LIMBS/DEBRIS. THE
TORNADO THEN CROSSED INTERSTATE 40 WHERE AN 18 WHEELER WAS FLIPPED
ON ITS SIDE CAUSING A TRAFFIC ACCIDENT WHERE 3 INJURIES WERE
REPORTED. ADDITIONAL DAMAGE WAS OBSERVED ON NORTH COMMERCE ROAD
AND DAWSON LANE WHERE MOSTLY TREES WERE DAMAGED AS WELL AS A FEW
ROOFS AND A TRAMPOLINE IN A NEIGHBORHOOD JUST AS YOU CROSSED INTO
SMITH COUNTY. FROM THERE, MINOR TREE DAMAGE WAS ONCE AGAIN
OBSERVED ON OPOSSUM HOLLOW ROAD ALONG WITH A DESTROYED
OUTBUILDING. IN ADDITION, THIS IS WHERE A LUMBER/MILL YARD
RECEIVED DAMAGE AND WAS ALSO HIT BY THE EF-3 TORNADO ON MARCH 3,
2020. FROM THERE, IT BECAME VERY DIFFICULT TO DETERMINE IF THIS
TORNADO MAINTAINED ANY INTENSITY AT ALL AS IT HAD WEAKENED
CONSIDERABLY TO AN EF-0 AND CROSSED INTO THE REMNANTS OF THE EF-3
MARCH 3, 2020 TORNADO PATH, SO THAT IS WHERE WE BELIEVE THE
TORNADO ENDED; JUST BEYOND GRANT HIGHWAY. 

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.

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