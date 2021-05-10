NWS Huntsville Confirms EF-0 Tornado From May 4 Storms in Higdon

The National Weather Service in Huntsville has confirmed a tornado in Higdon from storms on May 4. Here’s what their survey found:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
343 PM CDT MON MAY 10 2021
…NWS DAMAGE SURVEY FOR MAY 4TH, 2021 TORNADO EVENT…
.HIGDON, AL TORNADO…
RATING: EF0
ESTIMATED PEAK WIND: 84 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 0.5484 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 50.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 05/04/2021
START TIME: 09:44 AM CDT
START LOCATION: HIGDON / JACKSON COUNTY / AL
START LAT/LON: 34.8445 / -85.6401
END DATE: 05/04/2021
END TIME: 09:45 AM CDT
END LOCATION: HIGDON / JACKSON COUNTY / AL
END LAT/LON: 34.8422 / -85.6311
SUMMARY: A TORNADO TOUCHED DOWN BRIEFLY JUST WEST OF COUNTY ROAD
320 IN HIGDON, AL. A FEW TREES WERE UPROOTED AS THE TORNADO MOVED
WEST-SOUTHWEST(*) ALONG COUNTY ROAD 320. A HOUSE ON THIS ROAD ALSO
SUSTAINED MINOR ROOF DAMAGE AND A CARPORT WAS DESTROYED. THE
TORNADO LIFTED JUST WEST OF HIGHWAY 71.
SPECIAL THANKS TO THE JACKSON COUNTY EMA FOR THEIR ASSISTANCE IN
SURVEYING THIS TORNADO.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200MPH
EF5…VIOLENT…>200MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA.
$$
JC/DD
*An additional note: The initial survey information had storm motion at West-Southwest. Actual motion was East-Southeast.