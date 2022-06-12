The National Weather Service has issued a heat advisory ahead of what will likely be the hottest temperatures so far this year. The heat advisory will go into effect at noon on Monday, June 13 and last until 6 Monday evening.
Get Ready To Sweat!
From the National Weather Service:
..HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 6 PM CDT MONDAY…
* WHAT…HEAT INDEX VALUES UP TO 105 EXPECTED.
* WHERE…LAUDERDALE, COLBERT, FRANKLIN AL, LAWRENCE, LIMESTONE, MADISON, MORGAN AND CULLMAN COUNTIES.
* WHEN…FROM NOON TO 6 PM CDT MONDAY.
* IMPACTS…HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEATSTROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE-FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR-CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.