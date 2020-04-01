Eufaula Tornado Given EF-2 Rating

The National Weather Service in Birmingham has surveyed the damage from the tornado that impacted Eufaula yesterday, and determined the tornado was an EF-2 with winds of 130 mph. A detailed damage assessment can be found below.
.TORNADO #2 EUFAULA TORNADO (BARBOUR COUNTY)…
RATING: EF-2
ESTIMATED PEAK WIND: 130 MPH
PATH LENGTH (STATUTE): 7.85 MILES
PATH WIDTH (MAXIMUM): 350 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: MAR 31 2020
START TIME: 11:34 AM CDT
START LOCATION: 3 ENE BAKER HILL
START LAT/LON: 31.8016 / -85.2636
END DATE: MAR 31 2020
END TIME: 11:46 AM CDT
END LOCATION: 5 S EUFAULA
END LAT/LON: 31.8173 / -85.1313
SURVEY SUMMARY:
THE TORNADO FORMED IN A WOODED AREA WEST OF LEE PARKER LANE, JUST
NORTH OF HIGHWAY 131 AND TO THE NORTHEAST OF BAKER HILL. IT MOVED
NORTHEASTWARD DOWNING TREES AND CAUSING MINOR ROOF DAMAGE TO TWO
RESIDENCES ALONG FIVE MILE ROAD AND REMOVING THE ROOF FROM AN
OUTBUILDING. IT CONTINUED TO SNAP NUMEROUS TREES AS IT MOVED THROUGH
A WOODED AREA. IT CROSSED HIGHWAY 131 NEAR LEROY ROAD WHERE TWO
RESIDENCES AND A MOBILE HOME SUFFERED MINOR DAMAGE AS THE TORNADO
TURNED EASTWARD. THE TORNADO INTENSIFIED AS IT CROSSED HIGHWAY 431,
WITH THE MOST SIGNIFICANT DAMAGE OCCURRING IN THE COUNTRY CLUB OF
ALABAMA NEIGHBORHOOD ALONG THE SOUTH SIDE OF PEBBLE BEACH DRIVE.
LARGE SECTIONS OF ROOFS WERE REMOVED FROM A FEW WELL BUILT
RESIDENCES WITH COLLAPSE OF SOME EXTERIOR WALLS. THE TORNADO CROSSED
THE WALTER F. GEORGE RESERVOIR ALONG THE CHATTAHOOCHEE RIVER AND
CONTINUED INTO QUITMAN COUNTY IN GEORGIA.
EF SCALE:
THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE FOLLOWING
CATEGORIES.
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200 MPH
EF5…VIOLENT…>200 MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.
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32/08
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– Alex Puckett
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