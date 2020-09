Rainfall Update: Storm totals since Wednesday morning

Heavy rain has fallen in north Alabama, with some locations receiving more than 3 inches of rainfall since early Wednesday morning.

Rainfall totals from 12 a.m. Wednesday through 4:57 p.m. Thursday

Additional rain is expected through early Friday morning before tapering off Friday afternoon. Click here to read the detailed forecast discussion from the News 19 Weather Authority.

Below are additional reports from the National Weather Service in Huntsville.

"Content Carl" here is happy to see the rain… It's been far too dry in the Rocket City lately! But we know some locations have picked up a little too much rain… How much is in your gauge today? #ValleyWx #ALwx pic.twitter.com/P1gtRI3XpC — Christina Edwards (@ChristinaWHNTwx) September 24, 2020

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 240 PM CDT THU SEP 24 2020 ...PRECIPITATION REPORTS IN THE PAST 24 HOURS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON ...ALABAMA... ...COLBERT COUNTY... LEIGHTON 3.48 IN 0228 PM 09/24 34.67N/87.56W TUSCUMBIA 8.9 SW 2.18 IN 0700 AM 09/24 34.62N/87.79W 3.3 N MUSCLE SHOALS 2.07 IN 0130 PM 09/24 34.79N/87.63W SHEFFIELD 1.3 ENE 1.81 IN 0800 AM 09/24 34.77N/87.68W TUSCUMBIA 1.6 ENE 1.74 IN 0700 AM 09/24 34.74N/87.68W MUSCLE SHOALS 1.3 SSW 1.74 IN 0705 AM 09/24 34.73N/87.65W MUSCLE SHOALS 9.7 NNE 1.71 IN 0524 AM 09/24 34.78N/87.47W TUSCUMBIA 0.6 N 1.67 IN 0700 AM 09/24 34.74N/87.71W MUSCLE SHOALS 1.58 IN 0707 AM 09/24 34.76N/87.64W CHEROKEE 1.52 IN 0226 PM 09/24 34.71N/88.01W MUSCLE SHOAL 0.47 IN 0208 PM 09/24 34.75N/87.60W ...CULLMAN COUNTY... CULLMAN FOLSOM F 1.39 IN 0215 PM 09/24 34.27N/86.85W CULLMAN 4.4 E 0.43 IN 0700 AM 09/24 34.17N/86.76W HANCEVILLE 1.6 E 0.35 IN 0438 AM 09/24 34.07N/86.74W CULLMAN 7.5 SW 0.33 IN 0700 AM 09/24 34.10N/86.93W 2.8 NE CULLMAN 0.14 IN 1100 AM 09/24 34.20N/86.80W ...DEKALB COUNTY... 1.0 SW HENAGAR 1.38 IN 1245 PM 09/24 34.63N/85.75W FORT PAYNE 1.12 IN 0215 PM 09/24 34.47N/85.65W SYLVANIA 3.4 ESE 0.75 IN 0700 AM 09/24 34.53N/85.76W FT PAYNE ISBELL 0.72 IN 0215 PM 09/24 34.47N/85.72W LIRI 0.52 IN 1232 PM 09/24 34.50N/85.63W MENTONE 0.51 IN 0201 PM 09/24 34.53N/85.63W FLAT ROCK 6.3 ENE 0.49 IN 0700 AM 09/24 34.81N/85.59W FORT PAYNE 1.4 WSW 0.38 IN 0700 AM 09/24 34.44N/85.72W 3.7 NW LAKEVIEW 0.33 IN 0100 PM 09/24 34.43N/86.02W CROSSVILLE 2.2 NNE 0.31 IN 0700 AM 09/24 34.32N/85.98W FORT PAYNE 3.4 SSW 0.30 IN 0700 AM 09/24 34.41N/85.72W BOAZ 4.6 E 0.19 IN 0800 AM 09/24 34.21N/86.08W ...FRANKLIN COUNTY... 12.7 NE VINA 3.03 IN 0130 PM 09/24 34.55N/87.97W 12.8 NE VINA 2.83 IN 1100 AM 09/24 34.55N/87.98W ...JACKSON COUNTY... 3.5 E SCOTTSBORO 1.68 IN 1200 PM 09/24 34.65N/85.99W SOUTH PITTSBURG 1.19 IN 0228 PM 09/24 34.98N/85.72W WOODVILLE 8.0 NNE 1.12 IN 0700 AM 09/24 34.73N/86.21W PISGAH 1.8 W 0.98 IN 0700 AM 09/24 34.69N/85.88W 7.8 NW SKYLINE 0.88 IN 1130 AM 09/24 34.91N/86.17W 5.0 NW IDER 0.50 IN 0715 AM 09/24 34.77N/85.70W 4.5 SW BRIDGEPORT 0.43 IN 0715 AM 09/24 34.89N/85.75W ...LAUDERDALE COUNTY... FLORENCE 2.85 IN 0217 PM 09/24 34.80N/87.68W 2.7 SE FLORENCE 1.96 IN 1000 AM 09/24 34.80N/87.63W FLORENCE 1.70 IN 0225 PM 09/24 34.84N/87.67W FLORENCE 1.58 IN 0228 PM 09/24 34.86N/87.67W FLORENCE 1.51 IN 0216 PM 09/24 34.79N/87.68W FLORENCE 1.44 IN 0216 PM 09/24 34.90N/87.80W FLORENCE 9.9 NW 1.38 IN 0700 AM 09/24 34.91N/87.81W CLOVERDALE 6.6 WSW 1.32 IN 0700 AM 09/24 34.91N/87.88W FLORENCE 2.8 WNW 1.24 IN 0700 AM 09/24 34.85N/87.71W 3 NNE UNDERWOOD-PETERSVILLE 1.20 IN 0229 PM 09/24 34.92N/87.67W KILLEN 5.4 ESE 1.09 IN 0704 AM 09/24 34.84N/87.44W FLORENCE 2.0 NNE 1.09 IN 0700 AM 09/24 34.85N/87.65W KILLEN 3.6 NE 1.08 IN 0700 AM 09/24 34.91N/87.49W FLORENCE 6.1 N 1.04 IN 0800 AM 09/24 34.91N/87.64W 6.8 E WATERLOO 0.17 IN 0100 PM 09/24 34.96N/87.95W ...LAWRENCE COUNTY... MOULTON 3.1 ENE 2.55 IN 0515 AM 09/24 34.50N/87.23W 5.9 SW MOULTON 2.52 IN 1100 AM 09/24 34.40N/87.32W HILLSBORO 4.1 SSW 2.15 IN 0700 AM 09/24 34.58N/87.21W BANKHEAD 2.08 IN 0227 PM 09/24 34.34N/87.34W TUSCUMBIA 2.06 IN 0226 PM 09/24 34.44N/87.42W 6.0 W ROGERSVILLE 1.42 IN 1130 AM 09/24 34.80N/87.38W DANVILLE 10.6 WSW 1.29 IN 0700 AM 09/24 34.35N/87.25W BANKHEAD NATIONAL FOREST 0.87 IN 1227 PM 09/24 34.34N/87.34W ...LIMESTONE COUNTY... ELKMONT 2.46 IN 0225 PM 09/24 34.87N/87.06W DECATUR 2.13 IN 0224 PM 09/24 34.65N/86.95W ATHENS 2.07 IN 0225 PM 09/24 34.74N/87.06W 8 N HILLSBORO 2.06 IN 0225 PM 09/24 34.75N/87.17W ATHENS 1.84 IN 0225 PM 09/24 34.75N/87.12W MADISON 3.2 W 1.79 IN 0600 AM 09/24 34.71N/86.81W ATHENS RAIN GAGE 1.74 IN 1200 PM 09/24 34.79N/86.97W ATHENS 2.5 WSW 1.57 IN 0645 AM 09/24 34.78N/87.00W ATHENS 5.4 E 1.48 IN 0700 AM 09/24 34.78N/86.86W ATHENS 2.7 E 1.44 IN 0700 AM 09/24 34.79N/86.91W ATHENS 1.5 SE 1.39 IN 0700 AM 09/24 34.79N/86.95W BETHEL COMMUNITY 1.37 IN 0226 PM 09/24 34.93N/86.82W CAPSHAW 3.0 NW 1.19 IN 0700 AM 09/24 34.80N/86.83W ATHENS 1.18 IN 0216 PM 09/24 34.87N/86.95W LESTER 10.5 S 0.99 IN 0700 AM 09/24 34.83N/87.17W ARDMORE 0.99 IN 0230 PM 09/24 34.99N/86.85W ATHENS 4.9 NNW 0.91 IN 0700 AM 09/24 34.85N/87.00W ...MADISON COUNTY... 5.4 NW OWENS CROSSROADS 2.93 IN 0120 PM 09/24 34.62N/86.54W 2N MADISON 2.92 IN 0228 PM 09/24 34.73N/86.75W MADISON 2.86 IN 0215 PM 09/24 34.70N/86.76W OWENS CROSS ROADS 2.59 IN 0226 PM 09/24 34.63N/86.50W HUNTSVILLE 2.49 IN 0231 PM 09/24 34.65N/86.78W 5 ENE HUNTSVILLE 2.47 IN 0230 PM 09/24 34.74N/86.53W REDSTONE ARSENAL 2.41 IN 0158 PM 09/24 34.68N/86.68W 5.3 W OWENS CROSSROADS 2.38 IN 0100 PM 09/24 34.60N/86.55W THE RIDGE AT KELLY WOODS 2.33 IN 0227 PM 09/24 34.83N/86.72W MADISON 2.32 IN 0225 PM 09/24 34.76N/86.78W 5.1 SE HUNTSVILLE 2.30 IN 0130 PM 09/24 34.66N/86.55W HUNTSVILLE 2.29 IN 0225 PM 09/24 34.73N/86.66W HUNTSVILLE 2.28 IN 0220 PM 09/24 34.72N/86.59W 4.4 E HUNTSVILLE 2.27 IN 0135 PM 09/24 34.70N/86.55W OWENS CROSS ROADS 2.24 IN 0700 AM 09/24 34.55N/86.45W MADISON 2.19 IN 0215 PM 09/24 34.72N/86.78W 6 NE MADISON 2.16 IN 0225 PM 09/24 34.78N/86.69W GURLEY 2.09 IN 0225 PM 09/24 34.68N/86.38W HUNTSVILLE 2.09 IN 0216 PM 09/24 34.81N/86.70W MONROVIA 2.07 IN 0225 PM 09/24 34.79N/86.71W 1.0 S HUNTSVILLE 2.07 IN 0115 PM 09/24 34.69N/86.63W 6.6 E HUNTSVILLE 2.06 IN 0120 PM 09/24 34.70N/86.51W HAZEL GREEN 2.04 IN 0216 PM 09/24 34.90N/86.56W WINONA 1NW 1.95 IN 0225 PM 09/24 34.89N/86.50W HUNTSVILLE 7.9 SSE 1.84 IN 0600 AM 09/24 34.60N/86.58W GURLEY 1.84 IN 0226 PM 09/24 34.70N/86.42W HUNTSVILLE 1.77 IN 0229 PM 09/24 34.76N/86.68W HUNTSVILLE 1.76 IN 0220 PM 09/24 34.84N/86.62W BROWNSBORO 1.69 IN 0225 PM 09/24 34.74N/86.44W GURLEY 2.7 S 1.59 IN 0700 AM 09/24 34.67N/86.37W HAMPTON COVE 1.0 NW 1.59 IN 0800 AM 09/24 34.67N/86.49W 2.4 NE HUNTSVILLE 1.58 IN 1140 AM 09/24 34.73N/86.59W 1 NNE MADISON 1.57 IN 0230 PM 09/24 34.72N/86.74W HUNTSVILLE 1.55 IN 0215 PM 09/24 34.86N/86.48W FAGAN CREEK 1.54 IN 1210 PM 09/24 34.72N/86.58W MADISON 1.7 N 1.51 IN 0700 AM 09/24 34.73N/86.75W HUNTSVILLE 1.50 IN 0226 PM 09/24 34.73N/86.54W HUNTSVILLE 4.0 E 1.44 IN 0600 AM 09/24 34.70N/86.56W HAMPTON COVE 2.1 WNW 1.44 IN 0700 AM 09/24 34.67N/86.52W HAMPTON COVE 3.4 WNW 1.43 IN 0700 AM 09/24 34.67N/86.54W 4.0 NE HUNTSVILLE 1.43 IN 1210 PM 09/24 34.75N/86.57W NEW MARKET 1.42 IN 0226 PM 09/24 34.88N/86.40W W. FORK PINHOOK CR 1.41 IN 0125 PM 09/24 34.79N/86.60W HAZEL GREEN 1.40 IN 0228 PM 09/24 34.93N/86.53W 2.9 N HUNTSVILLE 1.38 IN 0705 AM 09/24 34.75N/86.63W NEW MARKET 1.32 IN 0221 PM 09/24 34.95N/86.47W HUNTSVILLE 5.9 SE 1.31 IN 0700 AM 09/24 34.65N/86.55W MADISON 1.8 N 1.31 IN 0700 AM 09/24 34.73N/86.75W HUNTSVILLE 4.1 ENE 1.17 IN 0700 AM 09/24 34.74N/86.57W RYLAND 0.3 ENE 1.17 IN 0700 AM 09/24 34.77N/86.48W 4.0 S MOORES MILL 1.14 IN 0930 AM 09/24 34.79N/86.52W MADISON 5.8 N 1.09 IN 0700 AM 09/24 34.79N/86.74W HUNTSVILLE 3.7 ENE 1.08 IN 0530 AM 09/24 34.73N/86.57W MADISON 8.0 N 1.05 IN 0615 AM 09/24 34.82N/86.73W HUNTSVILLE 7.7 NW 1.05 IN 0600 AM 09/24 34.80N/86.70W HARVEST 3.2 SSW 1.04 IN 0700 AM 09/24 34.81N/86.77W 2.8 W REDSTONE ARSENAL 1.03 IN 0645 AM 09/24 34.70N/86.70W HAZEL GREEN 1.2 NW 1.00 IN 0700 AM 09/24 34.94N/86.58W HARVEST 5.3 SSE 0.99 IN 0630 AM 09/24 34.79N/86.71W BROWNSBORO 1.9 NNE 0.96 IN 0700 AM 09/24 34.77N/86.43W HAZEL GREEN 3.7 W 0.87 IN 0700 AM 09/24 34.92N/86.63W 4.5 W GURLEY 0.85 IN 1200 PM 09/24 34.68N/86.45W HARVEST 3.9 SE 0.82 IN 0730 AM 09/24 34.82N/86.70W 1.6 NW HUNTSVILLE 0.53 IN 0700 AM 09/24 34.72N/86.65W 5.7 S MERIDIANVILLE 0.44 IN 1200 PM 09/24 34.79N/86.59W HUNTSVILLE 0.28 IN 0215 PM 09/24 34.61N/86.53W 4.9 NE HUNTSVILLE 0.20 IN 1200 PM 09/24 34.77N/86.59W ...MARSHALL COUNTY... GUNTERSVILLE 2.06 IN 0226 PM 09/24 34.36N/86.35W 3.3 E UNION GROVE 1.45 IN 1245 PM 09/24 34.42N/86.39W ARAB 1.42 IN 0215 PM 09/24 34.35N/86.48W UNION GROVE 7.2 WNW 0.96 IN 0700 AM 09/24 34.42N/86.57W ALBERTVILLE 0.69 IN 0220 PM 09/24 34.24N/86.24W GUNTERSVILLE 2.0 ENE 0.63 IN 0700 AM 09/24 34.36N/86.24W GUNTERSVILLE 4.7 W 0.62 IN 0700 AM 09/24 34.36N/86.35W GUNTERSVILLE 2.2 SW 0.60 IN 0700 AM 09/24 34.33N/86.29W GUNTERSVILLE 2 S 0.58 IN 0700 AM 09/24 34.33N/86.33W ALBERTVILLE RAIN 0.56 IN 1230 PM 09/24 34.24N/86.19W ALBERTVILLE 5.5 N 0.55 IN 0600 AM 09/24 34.34N/86.21W 3.7 W GUNTERSVILLE 0.51 IN 0538 AM 09/24 34.33N/86.33W ALBERTVILLE 4.8 WNW 0.46 IN 0730 AM 09/24 34.28N/86.29W DOUGLAS 6.8 NW 0.45 IN 0700 AM 09/24 34.25N/86.39W ALBERTVILLE 1.8 WNW 0.38 IN 0600 AM 09/24 34.27N/86.24W ALBERTVILLE 1.2 W 0.31 IN 0640 AM 09/24 34.26N/86.23W BOAZ 0.20 IN 0700 AM 09/24 34.20N/86.16W ...MORGAN COUNTY... 2 NE PRICEVILLE 3.50 IN 0225 PM 09/24 34.54N/86.86W DECATUR 5.0 SE 2.42 IN 0700 AM 09/24 34.52N/86.93W 1 NE HARTSELLE 2.26 IN 0230 PM 09/24 34.46N/86.92W PRICEVILLE 1.8 WSW 2.24 IN 0700 AM 09/24 34.51N/86.91W LACEYS SPRING 3.4 SSW 1.74 IN 0700 AM 09/24 34.49N/86.63W DECATUR 1.37 IN 0229 PM 09/24 34.54N/86.98W 5 NNE BAILEYTON 1.18 IN 0225 PM 09/24 34.35N/86.59W SOMERVILLE 7.7 SE 1.05 IN 0700 AM 09/24 34.41N/86.70W FALKVILLE 0.95 IN 0100 PM 09/24 34.37N/86.91W FALKVILLE 5.1 E 0.78 IN 0700 AM 09/24 34.36N/86.82W TRINITY 0.65 IN 0227 PM 09/24 34.63N/87.08W ...TENNESSEE... ...FRANKLIN COUNTY... HUNTLAND 1.11 IN 0226 PM 09/24 35.01N/86.27W BELVIDERE 0.93 IN 0225 PM 09/24 35.13N/86.31W 2.3 NE HUNTLAND 0.78 IN 1230 PM 09/24 35.09N/86.25W SEWANEE 0.61 IN 1245 PM 09/24 35.20N/85.92W 7.6 SE LYNCHBURG 0.55 IN 1145 AM 09/24 35.20N/86.27W ARNOLD AIR FORCE BASE 0.47 IN 1043 AM 09/24 35.32N/86.03W WINCHESTER 5.4 SSE 0.46 IN 0700 AM 09/24 35.12N/86.06W WINCHESTER 3.9 W 0.45 IN 0750 AM 09/24 35.20N/86.18W WINCHESTER 0.5 W 0.38 IN 0700 AM 09/24 35.19N/86.12W ANDERSON RAIN 0.33 IN 1200 PM 09/24 35.00N/85.90W WINCHESTER 1.6 W 0.33 IN 0600 AM 09/24 35.18N/86.14W ...LINCOLN COUNTY... FAYETTEVILLE 1.57 IN 0226 PM 09/24 35.03N/86.55W FRANKEWING 1.24 IN 0215 PM 09/24 35.20N/86.78W FLINTVILLE 0.91 IN 0229 PM 09/24 35.02N/86.47W FAYETTEVILLE 8.6 S 0.82 IN 0700 AM 09/24 35.03N/86.55W 1.8 SE FAYETTEVILLE 0.72 IN 1245 PM 09/24 35.13N/86.54W FRANKEWING 4.0 ENE 0.72 IN 0700 AM 09/24 35.21N/86.78W 8.8 W FAYETTEVILLE 0.59 IN 0600 AM 09/24 35.11N/86.71W FAYETTEVILLE 7.9 WNW 0.52 IN 0700 AM 09/24 35.20N/86.78W FAYETTEVILLE 6.1 NNW 0.50 IN 0700 AM 09/24 35.23N/86.61W FAYETTEVILLE 5.8 WSW 0.31 IN 0700 AM 09/24 35.11N/86.65W ...MOORE COUNTY... LYNCHBURG 0.7WNW 0.55 IN 0700 AM 09/24 35.29N/86.37W LYNCHBURG 0.52 IN 0700 AM 09/24 35.30N/86.36W OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.