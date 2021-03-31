Dogwood Winter: several nights of freezing weather ahead!

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‘Dogwood Winter’ is a term commonly used to describe a cold snap when the dogwoods are in bloom. They’re looking nice right now after some rainy, warm weather, but a cold snap with up to three nights of near and/or subfreezing temperatures could damage blooms on trees, bushes, and any other Spring vegetation outdoors!

Freeze Warning for Southern Tennessee:

MOORE-LINCOLN-FRANKLIN TN-
INCLUDING THE CITIES OF LYNCHBURG, FAYETTEVILLE, WINCHESTER, 
SEWANEE, DECHERD, ESTILL SPRINGS, AND COWAN
152 PM CDT WED MAR 31 2021

...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 4 AM TO 7 AM CDT THURSDAY...
...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT THURSDAY NIGHT TO 8 AM
CDT FRIDAY...

* WHAT...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES 
  AS LOW AS 31 EXPECTED. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, SUB- 
  FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 27 EXPECTED.

* WHERE...MOORE, LINCOLN AND FRANKLIN COUNTIES.

* WHEN...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, FROM 4 AM TO 7 AM CDT 
  THURSDAY. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, FROM MIDNIGHT 
  THURSDAY NIGHT TO 8 AM CDT FRIDAY.

* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER 
  SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR 
  PLUMBING.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.

Freeze Watch for North Alabama:

LAUDERDALE-COLBERT-FRANKLIN AL-LAWRENCE-LIMESTONE-MADISON-MORGAN-
MARSHALL-JACKSON-DEKALB-CULLMAN-
INCLUDING THE CITIES OF FLORENCE, MUSCLE SHOALS, SHEFFIELD, 
TUSCUMBIA, RUSSELLVILLE, RED BAY, MOULTON, TOWN CREEK, ATHENS, 
HUNTSVILLE, DECATUR, ALBERTVILLE, BOAZ, GUNTERSVILLE, ARAB, 
SCOTTSBORO, FORT PAYNE, RAINSVILLE, AND CULLMAN
152 PM CDT WED MAR 31 2021

...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY
MORNING...

* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 28 POSSIBLE.

* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL, NORTHEAST AND NORTHWEST 
  ALABAMA.

* WHEN...FROM LATE THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY MORNING.

* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER 
  SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR 
  PLUMBING.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.

Looking for the rest of the forecast? It’s always online at WHNT.com/Weather and in the “Daily Forecast” section on Live Alert 19!

-Jason
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