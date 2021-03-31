Dogwood Winter: several nights of freezing weather ahead!

‘Dogwood Winter’ is a term commonly used to describe a cold snap when the dogwoods are in bloom. They’re looking nice right now after some rainy, warm weather, but a cold snap with up to three nights of near and/or subfreezing temperatures could damage blooms on trees, bushes, and any other Spring vegetation outdoors!
Freeze Warning for Southern Tennessee:
MOORE-LINCOLN-FRANKLIN TN- INCLUDING THE CITIES OF LYNCHBURG, FAYETTEVILLE, WINCHESTER, SEWANEE, DECHERD, ESTILL SPRINGS, AND COWAN 152 PM CDT WED MAR 31 2021 ...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 4 AM TO 7 AM CDT THURSDAY... ...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT THURSDAY NIGHT TO 8 AM CDT FRIDAY... * WHAT...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 31 EXPECTED. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, SUB- FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 27 EXPECTED. * WHERE...MOORE, LINCOLN AND FRANKLIN COUNTIES. * WHEN...FOR THE FIRST FREEZE WARNING, FROM 4 AM TO 7 AM CDT THURSDAY. FOR THE SECOND FREEZE WARNING, FROM MIDNIGHT THURSDAY NIGHT TO 8 AM CDT FRIDAY. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS WILL KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
Freeze Watch for North Alabama:
LAUDERDALE-COLBERT-FRANKLIN AL-LAWRENCE-LIMESTONE-MADISON-MORGAN- MARSHALL-JACKSON-DEKALB-CULLMAN- INCLUDING THE CITIES OF FLORENCE, MUSCLE SHOALS, SHEFFIELD, TUSCUMBIA, RUSSELLVILLE, RED BAY, MOULTON, TOWN CREEK, ATHENS, HUNTSVILLE, DECATUR, ALBERTVILLE, BOAZ, GUNTERSVILLE, ARAB, SCOTTSBORO, FORT PAYNE, RAINSVILLE, AND CULLMAN 152 PM CDT WED MAR 31 2021 ...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY MORNING... * WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 28 POSSIBLE. * WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL, NORTHEAST AND NORTHWEST ALABAMA. * WHEN...FROM LATE THURSDAY NIGHT THROUGH FRIDAY MORNING. * IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR PLUMBING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE- GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
Looking for the rest of the forecast? It’s always online at WHNT.com/Weather and in the “Daily Forecast” section on Live Alert 19!
-Jason
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