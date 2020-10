Delta’s Rainfall Totals: Precipitation reports from the previous 48 hours

Hurricane Delta made landfall along the southwest coast of Louisiana on Friday evening, and by Saturday, the Tennessee Valley was soaked in the tropical rains.

Huntsville received 1.82 inches of rainfall between late Friday night and early Sunday evening, with the bulk of the rain (1.35 inches) falling on Saturday.

Muscle Shoals received 1.84″ of rainfall during the same time period, the majority of which fell on Saturday.

Overall, month-to-date rainfall trends in north Alabama are in the green, thanks to the remnants of Hurricane Delta.

But the “biggest winners” in terms of rainfall include the cities below — Scottsboro and Decatur received over 4 inches of rain, and Killen and Crossville received well over 3 inches of rainfall. Athens was not too far behind with nearly 3 inches of rainfall.

Below are additional 48-hour rainfall totals from throughout north Alabama and south Tennessee.

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1043 AM CDT SUN OCT 11 2020 ...PRECIPITATION REPORTS OVER THE PAST 48 HOURS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON ...ALABAMA... ...COLBERT COUNTY... LEIGHTON 2.37 IN 1028 AM 10/11 34.67N/87.56W MUSCLE SHOALS 1.3 SSW 1.76 IN 0700 AM 10/11 34.73N/87.65W MUSCLE SHOAL 1.73 IN 1028 AM 10/11 34.75N/87.60W SHEFFIELD 1.3 ENE 1.60 IN 0800 AM 10/11 34.77N/87.68W TUSCUMBIA 0.6 N 1.59 IN 0700 AM 10/11 34.74N/87.71W CHEROKEE 1.53 IN 1025 AM 10/11 34.71N/88.01W TUSCUMBIA 8.9 SW 1.44 IN 0700 AM 10/11 34.62N/87.79W 3.3 N MUSCLE SHOALS 1.32 IN 0930 AM 10/11 34.79N/87.63W ...CULLMAN COUNTY... CULLMAN 7.5 SW 3.21 IN 0700 AM 10/11 34.10N/86.93W HANCEVILLE 1.6 E 2.47 IN 0516 AM 10/11 34.07N/86.74W CULLMAN FOLSOM F 2.37 IN 1015 AM 10/11 34.27N/86.85W CULLMAN 4.4 E 2.31 IN 0700 AM 10/11 34.17N/86.76W ...DEKALB COUNTY... CROSSVILLE 2.2 NNE 3.59 IN 0700 AM 10/11 34.32N/85.98W 3.7 NW LAKEVIEW 3.36 IN 0930 AM 10/11 34.43N/86.02W LIRI 2.84 IN 0932 AM 10/11 34.50N/85.63W 1.0 SW HENAGAR 2.80 IN 0930 AM 10/11 34.63N/85.75W FORT PAYNE 3.4 SSW 2.74 IN 0700 AM 10/11 34.41N/85.72W SYLVANIA 3.4 ESE 2.74 IN 0830 AM 10/11 34.53N/85.76W FORT PAYNE 2.28 IN 0945 AM 10/11 34.47N/85.65W FORT PAYNE 1.4 WSW 2.19 IN 0700 AM 10/11 34.44N/85.72W FT PAYNE ISBELL 1.86 IN 1015 AM 10/11 34.47N/85.72W 1.8 E CROSSVILLE 1.39 IN 0800 AM 10/11 34.28N/85.96W MENTONE 0.42 IN 1016 AM 10/11 34.53N/85.63W ...FRANKLIN COUNTY... 12.7 NE VINA 1.58 IN 0845 AM 10/11 34.55N/87.97W 3.4 E PHIL CAMPBELL 1.55 IN 0845 AM 10/11 34.33N/87.65W 12.8 NE VINA 1.24 IN 0500 AM 10/11 34.55N/87.98W 5.1 NE HODGES 0.68 IN 0845 AM 10/11 34.39N/87.89W ...JACKSON COUNTY... SCOTTSBORO 4.6 NW 4.35 IN 0700 AM 10/11 34.70N/86.10W 6.5 NE WOODVILLE 3.35 IN 0830 AM 10/11 34.68N/86.19W 7.8 NW SKYLINE 3.22 IN 0800 AM 10/11 34.91N/86.17W 3.5 E SCOTTSBORO 3.02 IN 0600 AM 10/11 34.65N/85.99W PISGAH 1.8 W 2.68 IN 0700 AM 10/11 34.69N/85.88W WOODVILLE 8.0 NNE 2.60 IN 0700 AM 10/11 34.73N/86.21W 5.0 NW IDER 2.52 IN 0845 AM 10/11 34.77N/85.70W ...LAUDERDALE COUNTY... KILLEN 3.6 NE 3.25 IN 0700 AM 10/11 34.91N/87.49W FLORENCE 2.61 IN 0946 AM 10/11 34.80N/87.68W KILLEN 5.4 ESE 2.33 IN 0430 AM 10/11 34.84N/87.44W FLORENCE 1.64 IN 1027 AM 10/11 34.84N/87.80W FLORENCE 2.0 NNE 1.56 IN 0700 AM 10/11 34.85N/87.65W FLORENCE 1.52 IN 1029 AM 10/11 34.84N/87.67W FLORENCE 1.29 IN 1028 AM 10/11 34.86N/87.67W FLORENCE 1.13 IN 0931 AM 10/11 34.79N/87.68W 2.7 SE FLORENCE 1.13 IN 0600 AM 10/11 34.80N/87.63W FLORENCE 1.04 IN 0945 AM 10/11 34.90N/87.80W 6.8 E WATERLOO 0.31 IN 0700 AM 10/11 34.96N/87.95W ...LAWRENCE COUNTY... BANKHEAD 2.97 IN 1027 AM 10/11 34.34N/87.34W MOULTON 2.57 IN 0800 AM 10/11 34.49N/87.30W DANVILLE 10.6 WSW 2.54 IN 0700 AM 10/11 34.35N/87.25W HILLSBORO 4.1 SSW 2.42 IN 0700 AM 10/11 34.58N/87.21W BANKHEAD NATIONAL FOREST 2.28 IN 1027 AM 10/11 34.34N/87.34W 5.9 SW MOULTON 2.26 IN 0700 AM 10/11 34.40N/87.32W 0.9 S TOWN CREEK 1.98 IN 0845 AM 10/11 34.66N/87.41W 6.0 W ROGERSVILLE 1.91 IN 1015 AM 10/11 34.80N/87.38W ...LIMESTONE COUNTY... ATHENS 1.5 SE 2.81 IN 0700 AM 10/11 34.79N/86.95W ATHENS 2.5 WSW 2.79 IN 0630 AM 10/11 34.78N/87.00W 0.9 SE ATHENS 2.70 IN 1200 AM 10/11 34.78N/86.95W ATHENS RAIN GAGE 2.62 IN 1000 AM 10/11 34.79N/86.97W ATHENS 4.9 NNW 2.61 IN 0700 AM 10/11 34.85N/87.00W BETHEL COMMUNITY 2.42 IN 1026 AM 10/11 34.93N/86.82W ATHENS 2.7 E 2.35 IN 0700 AM 10/11 34.79N/86.91W ELKMONT 2.34 IN 1025 AM 10/11 34.87N/87.06W DECATUR 2.28 IN 1004 AM 10/11 34.65N/86.95W CAPSHAW 3.0 NW 2.27 IN 0700 AM 10/11 34.80N/86.83W ATHENS 1.65 IN 1029 AM 10/11 34.75N/87.12W ATHENS 1.65 IN 0945 AM 10/11 34.87N/86.95W ARDMORE 1.62 IN 1029 AM 10/11 34.99N/86.85W ATHENS 1.48 IN 1025 AM 10/11 34.74N/87.06W ...MADISON COUNTY... 2N MADISON 2.80 IN 1029 AM 10/11 34.73N/86.75W MADISON 1.4 NNE 2.75 IN 0815 AM 10/11 34.72N/86.74W 5 ENE HUNTSVILLE 2.68 IN 1030 AM 10/11 34.74N/86.53W GURLEY 2.7 S 2.64 IN 0700 AM 10/11 34.67N/86.37W HAMPTON COVE 1.0 NW 2.62 IN 0900 AM 10/11 34.67N/86.49W RYLAND 0.3 ENE 2.55 IN 0700 AM 10/11 34.77N/86.48W OWENS CROSS ROADS 2.53 IN 1026 AM 10/11 34.63N/86.50W 4.0 S MOORES MILL 2.45 IN 0900 AM 10/11 34.79N/86.52W HAZEL GREEN 1.2 NW 2.41 IN 0700 AM 10/11 34.94N/86.58W 5.1 SE HUNTSVILLE 2.39 IN 0850 AM 10/11 34.66N/86.55W OWENS CROSS ROADS 2.34 IN 0700 AM 10/11 34.55N/86.45W HAMPTON COVE 2.1 WNW 2.31 IN 0700 AM 10/11 34.67N/86.52W WINONA 1NW 2.24 IN 1025 AM 10/11 34.89N/86.50W HAZEL GREEN 2.22 IN 0201 AM 10/11 34.90N/86.56W 5.3 W OWENS CROSSROADS 2.15 IN 0700 AM 10/11 34.60N/86.55W GURLEY 2.12 IN 1025 AM 10/11 34.68N/86.38W HUNTSVILLE 4.0 E 2.11 IN 0700 AM 10/11 34.70N/86.56W HUNTSVILLE 7.9 SSE 2.00 IN 0600 AM 10/11 34.60N/86.58W HUNTSVILLE 1.98 IN 0945 AM 10/11 34.61N/86.53W 2.9 N HUNTSVILLE 1.96 IN 0920 AM 10/11 34.75N/86.63W MADISON 1.7 N 1.90 IN 0700 AM 10/11 34.73N/86.75W MADISON 8.0 N 1.85 IN 0700 AM 10/11 34.82N/86.73W HUNTSVILLE 4.1 ENE 1.85 IN 0700 AM 10/11 34.74N/86.57W HARVEST 5.3 SSE 1.82 IN 0630 AM 10/11 34.79N/86.71W NEW MARKET 1.81 IN 1026 AM 10/11 34.88N/86.40W BROWNSBORO 1.81 IN 1025 AM 10/11 34.74N/86.44W 6 NE MADISON 1.79 IN 1025 AM 10/11 34.78N/86.69W NEW MARKET 1.78 IN 1028 AM 10/11 34.95N/86.47W HARVEST 3.2 SSW 1.76 IN 0700 AM 10/11 34.81N/86.77W HAZEL GREEN 1.73 IN 1029 AM 10/11 34.93N/86.53W MADISON 5.8 N 1.72 IN 0700 AM 10/11 34.79N/86.74W HUNTSVILLE 1.72 IN 0946 AM 10/11 34.86N/86.48W HUNTSVILLE 1.72 IN 1021 AM 10/11 34.65N/86.78W GURLEY 1.71 IN 1014 AM 10/11 34.70N/86.42W W. FORK PINHOOK CR 1.70 IN 0710 AM 10/11 34.79N/86.60W HUNTSVILLE 1.65 IN 1026 AM 10/11 34.73N/86.54W MADISON 1.57 IN 1010 AM 10/11 34.72N/86.78W HARVEST 3.9 SE 1.54 IN 0700 AM 10/11 34.82N/86.70W THE RIDGE AT KELLY WOODS 1.54 IN 1027 AM 10/11 34.83N/86.72W MONROVIA 1.52 IN 1025 AM 10/11 34.79N/86.71W MADISON 1.50 IN 1025 AM 10/11 34.76N/86.78W REDSTONE ARSENAL 1.45 IN 1008 AM 10/11 34.68N/86.68W HUNTSVILLE 1.44 IN 1020 AM 10/11 34.72N/86.59W MADISON 1.31 IN 0946 AM 10/11 34.70N/86.76W HUNTSVILLE 1.28 IN 1029 AM 10/11 34.73N/86.66W HUNTSVILLE 1.28 IN 0946 AM 10/11 34.81N/86.70W HUNTSVILLE 1.17 IN 1020 AM 10/11 34.84N/86.62W 1 NNE MADISON 1.11 IN 1030 AM 10/11 34.72N/86.74W FAGAN CREEK 0.88 IN 0600 AM 10/11 34.72N/86.58W 4.5 W GURLEY 0.85 IN 0900 AM 10/11 34.68N/86.45W 2.8 W REDSTONE ARSENAL 0.54 IN 0845 AM 10/11 34.70N/86.70W ...MARSHALL COUNTY... ALBERTVILLE 5.5 N 3.56 IN 0600 AM 10/11 34.34N/86.21W GUNTERSVILLE 2.0 ENE 3.39 IN 0700 AM 10/11 34.36N/86.24W ALBERTVILLE RAIN 3.28 IN 0930 AM 10/11 34.24N/86.19W ALBERTVILLE 1.8 WNW 3.27 IN 0600 AM 10/11 34.27N/86.24W ALBERTVILLE 1.2 W 3.11 IN 0715 AM 10/11 34.26N/86.23W GUNTERSVILLE 2.2 SW 2.96 IN 0700 AM 10/11 34.33N/86.29W DOUGLAS 6.8 NW 2.63 IN 0700 AM 10/11 34.25N/86.39W ALBERTVILLE 2.35 IN 1025 AM 10/11 34.24N/86.24W ARAB 2.28 IN 0946 AM 10/11 34.35N/86.48W GUNTERSVILLE 2.13 IN 1026 AM 10/11 34.36N/86.35W GUNTERSVILLE 4.7 W 1.78 IN 0700 AM 10/11 34.36N/86.35W ...MORGAN COUNTY... DECATUR 3 SE 4.27 IN 0800 AM 10/11 34.56N/86.95W FALKVILLE 2.95 IN 0645 AM 10/11 34.37N/86.91W DECATUR 5.0 SE 2.89 IN 0700 AM 10/11 34.52N/86.93W 2 NE PRICEVILLE 2.69 IN 1025 AM 10/11 34.54N/86.86W LACEYS SPRING 3.4 SSW 2.52 IN 0700 AM 10/11 34.49N/86.63W 1 NE HARTSELLE 2.48 IN 1030 AM 10/11 34.46N/86.92W SOMERVILLE 7.7 SE 2.28 IN 0700 AM 10/11 34.41N/86.70W 5 NNE BAILEYTON 2.13 IN 1025 AM 10/11 34.35N/86.59W SOMERVILLE 2.0 SE 1.89 IN 0745 AM 10/11 34.46N/86.77W DECATUR 1.75 IN 1028 AM 10/11 34.54N/86.98W TRINITY 1.10 IN 1027 AM 10/11 34.63N/87.08W ...TENNESSEE... ...FRANKLIN COUNTY... WINCHESTER 3.9 W 2.53 IN 0845 AM 10/11 35.20N/86.18W SEWANEE 2.22 IN 0800 AM 10/11 35.20N/85.92W WINCHESTER 5.4 SSE 2.17 IN 0700 AM 10/11 35.12N/86.06W SEWANEE 2.16 IN 0730 AM 10/11 35.20N/85.92W WINCHESTER 0.5 W 2.09 IN 0700 AM 10/11 35.19N/86.12W BELVIDERE 2.06 IN 1025 AM 10/11 35.13N/86.31W 2.3 NE HUNTLAND 2.04 IN 0930 AM 10/11 35.09N/86.25W HUNTLAND 1.87 IN 1025 AM 10/11 35.01N/86.27W ARNOLD AIR FORCE BASE 1.76 IN 0943 AM 10/11 35.32N/86.03W 2.0 S TULLAHOMA 1.38 IN 1100 PM 10/10 35.34N/86.22W 7.6 SE LYNCHBURG 1.24 IN 0600 AM 10/11 35.20N/86.27W ...LINCOLN COUNTY... FAYETTEVILLE 5.8 WSW 2.31 IN 0700 AM 10/11 35.11N/86.65W FAYETTEVILLE 8.6 S 2.14 IN 0700 AM 10/11 35.03N/86.55W FRANKEWING 4.0 ENE 2.09 IN 0700 AM 10/11 35.21N/86.78W FAYETTEVILLE 7.5 S 2.04 IN 0700 AM 10/11 35.04N/86.58W FRANKEWING 2.00 IN 0947 AM 10/11 35.20N/86.78W FAYETTEVILLE 7.9 WNW 1.97 IN 0700 AM 10/11 35.20N/86.78W FAYETTEVILLE 1.95 IN 1025 AM 10/11 35.03N/86.55W 8.8 W FAYETTEVILLE 1.72 IN 0600 AM 10/11 35.11N/86.71W 1.8 SE FAYETTEVILLE 1.68 IN 0900 AM 10/11 35.13N/86.54W FLINTVILLE 1.47 IN 1026 AM 10/11 35.02N/86.47W ...MOORE COUNTY... LYNCHBURG 0.7WNW 2.29 IN 0700 AM 10/11 35.29N/86.37W LYNCHBURG 1.88 IN 0700 AM 10/11 35.30N/86.36W OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.