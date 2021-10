The results are in: AHSAA Area Volleyball Tournment winners

Volleyball teams across the state faced off Tuesday and Wednesday. Here are the winners.

Championship Match Results



CLASS 1A

Area 3 at Brantley HS

Finals (Oct. 12)

Brantley (15-4) 3, McKenzie (8-9) 0 (25-14, 25-20, 25-12)



Area 4 at Sweet Water HS

Finals (Oct. 12)

Sweet Water (19-7) 3, Choctaw County (7-6) 0 (25-18, 25-8, 25-9)



Area 5 at University Charter School, Livingston

Finals (Oct. 12)

University Charter School (18-3) 3, Linden 0 (25-3, 25-16, 25-18)



Area 8 at Woodland HS

Finals

Woodland (20-10) 3, Wadley (22-4) 0



Area 9 at South Lamar HS

Finals (Oct. 12)

South Lamar (13-11) 3, Holy Spirit Catholic (11-15) 1 (25-9, 25-14, 23-25, 25-10)



Area 11 at Sumiton Christian

Finals (Oct. 12)

Sumiton Christian (29-20) 3, Appalachian (9-18) 1 (25-18, 25-12, 21-25, 25-18)



Area 15 at Lindsay Lane Christian

Finals (Oct. 12)

Lindsay Lane (32-14) 3, Decatur Heritage (13-31) 1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-15)



Area 16 at Covenant Christian

Finals

Covenant Christian (28-13) 3, Shoals Christian (12-8) 0 (29-27, 25-14, 25-16)



CLASS 2A

Area 5 at Luverne HS

Finals (Oct. 13)

Luverne (21-5) 3, Highland Home (12-10) 0 (25-21, 25-21, 25-18)



Area 6 at Isabella HS

Finals (Oct. 13)

Isabella 3, Fayetteville 0



Area 7 at Horseshoe Bend HS

Finals (Oct. 12)

B.B. Comer 3, Horseshoe Bend (16-14) 2 (22-25, 25-21, 25-23, 20-25, 15-12)



Area 8 at Ranburne HS

Finals (Oct. 12)

Ranburne 3, Lanett 1 (25-14, 21-25, 25-13, 25-17)



Area 10 at Lamar County HS

Finals (Oct. 12)

Lamar County (29-5) 3, Red Bay (17-13) 0 (25-13, 25-12, 25-6)



Area 13 at Addison HS

Finals (Oct. 13)

Addison (41-6) 3, Hatton 1 (26-24, 23-25, 25-17, 25-13)



CLASS 3A

Area 1 at St. Luke’s Episcopal HS

Finals (Oct. 12)

St. Luke’s Episcopal (31-19 3, Mobile Christian (14-7) 1 (25-17, 23-25, 25-14, 25-13)



Area 4 at Goshen HS

Finals (Oct. 12)

Goshen (12-19) 3, Opp (5-19) 0 (25-13, 26-24, 26-24)



Area 7 at Beulah HS

Finals (Oct. 13)

Beulah 3, Dadeville 1



Area 8 at Hale County HS

Finals (Oct. 13)

Hale County (12-15) 3, Greensboro (7-4) 1 (25-2, 27-25, 25-11, 25-12)



Area 9 at Walter Wellborn HS

Finals (Oct. 12)

Walter Wellborn (21-16) 3, Saks (12-16) 0 (25-16, 25-17, 25-18)



Area 16 at Lauderdale County HS

Finals (Oct. 12)

Lauderdale County (31-16) 3, Elkmont (19-16) 0 (26-24, 25-18, 25-17)



CLASS 4A

Area 2 at Straughn HS

Finals (Oct. 13)

Straughn 3, Ashford 0 (25-23, 25-21, 25-23)



Area 5 at Bibb County HS

Finals (Oct. 13)

Bibb County (14-2) 3, Montevallo (12-13) 0 (25-18, 25-9, 25-19)



Area 6 at Northside HS

Finals (Oct. 12)

Northside 3, American Christian 2 (18-25, 25-21, 25-14, 21-25, 15-9)



Area 7 at Cleburne County HS

Finals (Oct. 12)

Cleburne County 3, Munford 0



Area 10 at Etowah HS

Finals (Oct. 13)

Etowah 3, Oneonta 0



Area 12 at Fayette County HS

Finals (Oct. 13)

Haleyville (23-22) 3, Fayette County (22-12) 0 (25-18, 25-23, 25-14)



CLASS 5A

Area 1 at Bayside Academy

Finals (Oct. 13)

Bayside Academy 3, Elberta 1



Area 2 at UMS-Wright HS

Finals (Oct. 13)

UMS-Wright 3, Satsuma 0 (25-20, 25-22, 25-18)



Area 3 at Providence Christian HS

Finals (Oct. 12)

Providence Christian (25-18) 3, Rehobeth (22-9) 0 (25-14, 25-7, 25-16)



Area 9 at Ramsay HS

Finals (Oct. 13)

Ramsay 3, Pleasant Grove 1



Area 10 at Leeds HS

Finals (Oct. 13)

Leeds (18-12) 3, Parker (15-7) 0



CLASS 6A

Area 1 at Saraland HS

Finals (Oct. 13)

St. Paul’s Episcopal (40-8) 3, Saraland (49-4) 1 (25-19, 24-26, 25-23, 25-14)



Area 2 at Spanish Fort HS

Finals (Oct. 13)

Spanish Fort (46-13) 3, Gulf Shores (33-21) 2 (25-19, 19=25, 25-13, 23-25, 15-11)



Area 4 at Opelika HS

Finals (Oct. 13)

Opelika 3, Eufaula 1



Area 9 at Mountain Brook HS

Finals (Oct. 12)

Mountain Brook (35-12) 3, Homewood (27-13) 0 (25-15, 25-17, 25-12)



Area 11 at Shades Valley HS

Finals (Oct. 13)

Shades Valley (10-22) 3, Woodlawn (16-26) 0 (25-14, 25-14, 25-14)



Area 13 at Springville HS

Finals (Oct. 12)

Springville (42-17) 3, Southside-Gadsden (45-12) 2 (25-27, 17-25, 25-18, 25-15, 15-7)

CLASS 7A

Area 7 at Bob Jones HS

Finals (Oct. 13)

James Clemens 3, Bob Jones 2



Area 8 at Sparkman HS

Finals (Oct. 13)

Sparkman (48-11) 3, Grissom (25-21) 1 (25-11, 23-25, 25-21, 25-12)