(WHNT) — High school basketball regional tournaments continued across the state on Thursday and several teams from North Alabama advanced to their regional championship.

Northeast Regional Championships

Pete Mathews Coliseum, Jacksonville State University

CLASS 7A

Wednesday, Feb. 16

Girls’ Semifinals

Vestavia Hills (31-2) 65) Huntsville (16-16) 32

Hewitt-Trussville (25-6) 61, Sparkman (26-5) 45

7A Girls’ Finals

Vestavia Hills (31-2) vs. Hewitt-Trussville (25-6), Feb. 21, 9 a.m.



Boys’ Semifinals

Huntsville (23-10) 70, Vestavia Hills (25-5) 42

Spain Park (25-7) 59, Sparkman (24-8) 46

7A Boys’ Finals

Huntsville (23-10) vs. Spain Park (25-7), Feb. 21, 10:45 a.m.



CLASS 6A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Chelsea (27-5) 39, Huffman (16-13) 30

Oxford (25-4) 60, Mountain Brook (26-8) 47

6A Girls’ Finals

Chelsea (27-5) vs. Oxford (25-4), Feb. 21, 12:30 p.m.



Boys’ Semifinals

Huffman (27-5) 40, Homewood (19-13) 38 (OT)

Mountain Brook (29-4) 52, Oxford (20-13) 25

6A Boys’ Finals

Huffman (27-5) vs. Mountain Brook (29-4), Feb. 21, 2:15 p.m.



CLASS 3A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Geraldine 58, Ohatchee 50

Plainview (25-8) 80, Childersburg (24-7) 38

3A Girls’ Finals

Geraldine vs. Plainview (25-8), Feb. 21, 3 p.m.



Boys’ Semifinals

Childersburg (24-7) 58, Sylvania (10-21) 47

Plainview (28-6) 83, Piedmont (21-8) 55

3A Boys’ Finals

Childersburg (24-7) vs. Plainview (28-6), Feb. 21, 4:45 p.m.



CLASS 5A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Ramsay vs. Sardis

12 noon: Carver, Birmingham vs. Guntersville

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Ramsay vs. Boaz

1:30 p.m.: Leeds vs. Guntersville



CLASS 2A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Midfield vs. Spring Garden

6:00 p.m.: Locust Fork vs. Pisgah

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: Midfield vs. North Sand Mountain

7:30 p.m.: Cleveland vs. Section



CLASS 4A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Anniston vs. New Hope

12 noon: Handley vs. Priceville

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Handley vs. Priceville

1:30 p.m.: Jacksonville vs. Westminster Christian



CLASS 1A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Ragland vs. Skyline

6:00 p.m.: Sumiton Christian vs. Decatur Heritage

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: Oakwood Adventist Academy vs. Faith Christian

7:30 p.m.: Cornerstone vs. Decatur Heritage





Northwest Regional Championships

Tom Drake Coliseum, Wallace-Hanceville JUCO

CLASS 7A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Hoover (30-3) 71, Florence (17-14) 29

Bob Jones (27-3) 46, Oak Mountain (8-22) 25

7A Girls’ Finals

Hoover (30-3) vs. Bob Jones (27-3), Feb. 22, 9 a.m.



Boys’ Semifinals

James Clemens (20-9) 56, Thompson (17-16) 38

Oak Mountain (25-5) 56, Austin (20-11) 37

7A Boys’ Finals

James Clemens (20-9) vs. Oak Mountain (25-5), Feb. 22, 10:45 a.m.



CLASS 3A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Elkmont (23-11) 64, Carbon Hill (10-16) 23

Susan Moore (28-4) 64, Lauderdale County (27-4) 55

3A Girls’ Finals

Elkmont (23-11) vs. Susan Moore (28-4), Feb. 21, 3 p.m.



Boys’ Semifinals

Winfield (29-5) 62, Clements (21-11) 50

Lauderdale County (27-4) 81, Brindlee Mountain (18-10) 47

3A Boys’ Finals

Winfield (29-5) vs. Lauderdale County (27-4), Feb. 21, 4:45 p.m.



CLASS 6A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Mortimer Jordan vs. Athens

12 noon: Hartselle vs. Hazel Green

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Pinson Valley vs. Scottsboro

1:30 p.m.: Cullman vs. Hazel Green





CLASS 2A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Sulligent vs. Tanner

6:00 p.m.: Addison vs. Hatton

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: Red Bay vs. Sheffield

7:30 p.m.: Aliceville vs Mars Hill Bible



CLASS 5A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Pleasant Grove vs. Lawrence County

12 noon: Wenonah vs. Lee-Huntsville

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Wenonah vs. Mae Jemison

1:30 p.m.: Fairfield vs. Lee-Huntsville



CLASS 4A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Good Hope vs. Rogers

6:00 p.m.: Hamilton vs. Deshler

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: Hamilton vs. Brooks

7:30 p.m.: Haleyville vs. Deshler



CLASS 1A

Monday, Feb. 21

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: South Lamar vs. Covenant Christian

12 noon: Marion County vs. R.A. Hubbard

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Meek vs. Covenant Christian

1:30 p.m.: Pickens County vs. R.A. Hubbard





Southeast Regional Championships

Garrett Coliseum, Montgomery

CLASS 7A

Wednesday, Feb. 16

Girls’ Semifinals

Central-Phenix City (22-10) 58, Dothan (16-12) 57

Auburn (19-6) 61, Prattville (13-10) 37

7A Girls’ Finals

Central-Phenix City (22-10) vs. Auburn (19-6), Feb. 22, 9 a.m.



Boys’ Semifinals

Enterprise (22-6) 50, Auburn (18-11) 31

Smiths Station (24-8) 63, Jeff Davis (20-9) 60

7A Boys’ Finals

Enterprise (22-6) vs. Smiths Station (24-8), Feb. 22, 10:30 a.m.





CLASS 6A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Pelham (25-5) 53, Gulf Shores (23-8) 41

Helena (14-14) 45, McGill-Toolen Catholic (22-8) 42

6A Girls’ Finals

Pelham (25-5) vs. Helena (14-14), Feb. 22, 6 p.m.



Boys Semifinals

Spanish Fort (24-7) 61, Pelham 51

McGill-Toolen Catholic (28-4) 82, Benjamin Russell (15-8) 74

6A Boys Finals

Spanish Fort (24-7) vs. McGill-Toolen Catholic (28-4), Feb. 22, 7:30 p.m.



CLASS 3A

Thursday, Feb. 17

Girls’ Semifinals

Trinity Presbyterian (25-5) 75, Houston Academy 20-7) 38

Prattville Christian (31-1) 65, Pike County (14-6) 40

3A Girls’ Finals

Trinity Presbyterian (25-5) vs. Prattville Christian (31-1), Feb. 21, noon



Boys’ Semifinals

Houston Academy (21-9) 45, Montgomery Academy (10-11) 44

Dadeville (13-4) 61, Opp (18-6) 48

3A Boys’ Finals

Houston Academy (21-9) vs. Dadeville (13-4), Feb. 21, 1:30 p.m.



CLASS 5A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Charles Henderson vs. Pike Road

12 noon: Greenville vs. Talladega

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Charles Henderson vs. Pike Road

1:30 p.m.: Carroll vs. Brewbaker Tech



CLASS 2A

Friday, Feb. 18

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Cottonwood vs. Lanett

6:00 p.m.: G.W. Long vs. Ranburne

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: Geneva County vs. Lanett

7:30 p.m.: G.W. Long vs. Central Coosa



CLASS 4A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Geneva vs. LAMP

12 noon: Saint James vs. Bibb County

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Saint James vs. Dallas County

1:30 p.m.: B.T. Washington vs. Bibb County



CLASS 1A

Saturday, Feb. 19

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: Florala vs. Loachapoka

6:00 p.m.: Georgiana vs. Talladega County Central

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: J.F. Shields vs. Loachapoka

7:30 p.m.: Brantley vs. Central-Hayneville



Southwest Regional Championships

Cramton Bowl Multi-Plex & Garrett Coliseum, Montgomery

CLASS 7A

Wednesday, Feb. 16 (Garrett Coliseum)

Girls’ Semifinals

Davidson (29-2) 55, Daphne (19-12) 40

Theodore (20-7) 54, Fairhope (22-7) 45

7A Girls’ Finals

Davidson (29-2) vs. Theodore (20-7), Feb. 22, noon

Boys’ Semifinals

Baker (30-3) 60, Murphy (14-15) 53

Theodore (17-9) 47, Fairhope (18-12) 40

7A Boys’ Finals

Baker (30-3) vs. Theodore (17-9), Feb. 21, 9 a.m.





CLASS 6A

Thursday, Feb. 17 (Cramton Bowl Multi-Plex)

Girls’ Semifinals

Park Crossing (29-4) 76, Hillcrest-Tuscaloosa (22-10) 40

Carver-Montgomery (15-7) 43, Hueytown (21-9) 25

6A Girls’ Finals

Park Crossing (29-4) vs. Carver-Montgomery (15-7), Feb. 21, 9 a.m.



Boys’ Semifinals

Park Crossing (26-4) 51, Hillcrest-Tuscaloosa (25-6) 30

Eufaula (31-3) 67, Hueytown (24-9) 64

6A Boys’ Finals

Park Crossing (26-4) vs. Eufaula (31-3), Feb. 21, 10:30 a.m.



CLASS 3A

Thursday, Feb. 17 (Cramton Bowl Multi-Plex)

Girls’ Semifinals

Southside-Selma (20-7) 51, Bayside Academy (11-14) 44

T.R. Miller (20-4) 38, Greensboro (14-6) 35

3A Girls’ Finals

Southside-Selma (20-7) vs. T.R. Miller (20-4)



Boys’ Semifinals

Southside-Selma (21-9) 68, Hillcrest Evergreen (15-6) 57

Cottage Hill Christian (28-5) 72, Hale County (13-10) 61

3A Boys’ Finals

Southside-Selma (21-9) vs. Cottage Hill Christian (28-5)





CLASS 2A

Friday, Feb. 18 (Cramton Bowl Multi-Plex)

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: St. Luke’s Episcopal vs. Luverne

12 noon: Washington County vs. Isabella

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: St. Luke’s Episcopal vs. Highland Home

1:30 p.m.: Clarke County vs. Greene County



CLASS 5A

Saturday, Feb. 19 (Cramton Bowl Multi-Plex)

Girls’ Semifinals

9:00 a.m: St. Paul’s Episcopal vs. Selma

12 noon: UMS-Wright vs. Central-Tuscaloosa

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: UMS-Wright vs Central-Tuscaloosa

1:30 p.m.: B.C. Rain vs. Sipsey Valley



CLASS 4A

Monday, Feb. 21 (Garrett Coliseum)

Girls’ Semifinals

9:00 a.m.: Vigor vs. Dora

12 noon: Jackson vs. Fultondale

Boys’ Semifinals

10:30 a.m.: Escambia County vs. Holt

1:30 p.m.: Williamson vs. Fultondale



CLASS 1A

Monday, Feb. 21 (Garrett Coliseum)

Girls’ Semifinals

3:00 p.m.: McIntosh vs. Linden

6:00 p.m.: Choctaw County vs. University Charter School

Boys’ Semifinals

4:30 p.m.: McIntosh vs. Keith

7:30 p.m.: Millry vs. Autaugaville