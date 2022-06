The Southeastern Conference has announced each school’s conference opponents for the 2022-23 men’s basketball season.

The Tide will play home-and-home series with Arkansas, Auburn, LSU, Mississippi State and Vanderbilt. Alabama will also host Florida, Georgia, Kentucky, and Ole Miss during conference play; they’ll travel to Missouri, South Carolina, Tennessee and Texas A&M.

The defending regular-season champion Tigers will play home-and-home series with Alabama, Georgia, Ole Miss, Tennessee and Texas A&M. Road dates include trips to Kentucky, LSU, South Carolina and Vanderbilt, while Auburn hosts Florida, Arkansas, Missouri and Mississippi State at Neville Arena.

Times, dates and television information will be announced at a later date.

Alabama

HOME AR AU UF UG UK LS UM MS VU ROAD AR AU LS MS MO SC UT AM VU

Arkansas

HOME UA UF UG UK LS UM MS MO AM ROAD UA AU UK LS MO SC UT AM VU

Auburn

HOME UA AR UF UG UM MS MO UT AM ROAD UA UG UK LS UM SC UT AM VU

Florida

HOME UG UK LS UM MO SC UT AM VU ROAD UA AR AU UG UK LS MS AM VU

Georgia

HOME AU UF UK LS UM MS MO SC VU ROAD UA AR AU UF UK UM SC UT AM

Kentucky

HOME AR UA UF UG LS SC UT AM VU ROAD UA AR UF UG UM MS MO UT VU

LSU

HOME UA AR AU UF MO SC UT AM VU ROAD UA AR UF UG UK UM MS MO AM

Ole Miss

HOME AU UG UK LS MS MO SC UT AM ROAD UA AR AU UF UG MS MO SC VU

Mississippi State

HOME UA UF UK LS UM MO SC UT AM ROAD UA AR AU UG UM MO SC UT VU

Missouri

HOME AR UA UK LS UM MS SC AM VU ROAD AR AU UF UG LS UM MS UT AM

South Carolina

HOME UA AR AU UG UM MS UT AM VU ROAD UF UG UK LS UM MS MO UT VU

Tennessee

HOME UA AR AU UG UK MS MO SC VU ROAD AU UF UK LS UM MS SC AM VU

Texas A&M

HOME UA AR AU UF UG LS MO UT VU ROAD AR AU UF UK LS UM MS MO SC

Vanderbilt

HOME UA AR AU UF UK UM MS SC UT ROAD UA UF UG UK LS MO SC UT AM