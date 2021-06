ASWA All-State softball team announced

BIRMINGHAM, Ala. – The 2021 Alabama Sports Writers Association All-State softball team features the best players in Alabama in each of eight classes.

The ASWA banquet will be held in Birmingham on Sunday where Miss Softball and the Super All-State team will be announced.

CLASS 7A

First team

P: Alea Johnson, Fairhope, Jr.

P: Annabelle Widra, Spain Park, Sr.

P: Hannah Pitts, Auburn, Sr.

P: Emmah Rolfe, Bob Jones, Jr.

C: Aubrie Lisenby, Bob Jones, Sr.

IF: Kenleigh Cahalan, Hewitt-Trussville, So.

IF: Jenna Lord, Hewitt-Trussville, Sr.

IF: Lydia Coleman, Spain Park, Sr.

IF: Natalie Turner, Dothan, Sr.

OF: Kristen White, Central-Phenix City, Jr.

OF: Bella Wiggins, Fairhope, Sr.

OF: Anyce Harvey, Hewitt-Trussville, Sr.

DH: Katie Schuler, Huntsville, Fr.

DH: Zahria Jones, Sparkman, Sr.

UT: Collier Peaden, Dothan, Sr.

UT: Crystal Maze, Hewitt-Trussville, Sr.

Second team

P: Megan Shurtz, Bob Jones, Sr.

P: Nicole Turner, Dothan, Sr.

P: Sara Phillips, Hewitt-Trussville, Fr.

P: Brookelyn Cannon, Hoover, Sr.

C: Campbell Hecklinksi, Hoover, Jr.

IF: Bella Cabral, Fairhope, So.

IF: Ryley Harrison, Fairhope, So.

IF: Kenley Hilleary, Austin, Jr.

IF: Emily Mizelle, Baker,

OF: Charlotte Herron, Bob Jones, Fr.

OF: Dawn Autry, Oak Mountain, Sr.

OF: Jenna Williams, Thompson, Jr.

DH: Bria Allen, Central-Phenix City, Fr.

DH: Ella Pate, Thompson, Jr.

UT: Jayden Sawyer, Theodore, So.

UT: Mariami Hubbard, Huntsville, Fr.

Honorable mention

P: Katie Bracken, Austin, Jr.

P: Eleanor DeBlock, Thompson, Jr.

C: Harmoney Strong, Theodore, Jr.

C: Gwynnie Hornibrook, Vestavia Hills, Sr.

IF: Cassie Reasner, Sparkman, So.

IF: Bella Myers, Huntsville, Fr.

OF: Georgia Lessman, Enterprise, So.

OF: Madelyn Eiland, Mary Montgomery, Sr.

DH: Jasmine Crain-Walker, Tuscaloosa County, Sr.

DH: Laney Williams, Thompson, Fr.

UT: Riley Tyree, Hewitt-Trussville, Jr.

UT: Elaina Collins, Albertville, Jr.

Player of the Year

Annabelle Widra, Spain Park

Pitcher of the Year

Alea Johnson, Fairhope

Hitter of the Year

Kenleigh Cahalan, Hewitt-Trussville

Coach of the Year

Taylor Burt, Hewitt-Trussville

CLASS 6A

First team

P: Emily Simon, Athens, Jr.

P: McKenzie Newcomb, Hazel Green, Sr.

P: Camryn Bailey, Helena, Jr.

P: Ainsley Lambert, Spanish Fort, Sr.

C: Sarah Beth Brake, Gardendale, Sr.

IF: Marlie Giles, Chilton County, Jr.

IF: Karsi Lentz, Hartselle, Jr.

IF: Ellie Derrick, Oxford, Sr.

IF: Morgan Stiles, Athens, Fr.

OF: Larissa Preuitt, Hartselle, Jr.

OF: Takya Garrett, Oxford, Sr.

OF: Mckenzie Brown, Springville, Sr.

DH: Macey Herren, Southside-Gadsden, Jr.

DH: Brianna Copeland, Pelham, Sr.

UT: Chalea Clemmons, Cullman, So.

UT: Hannah Buffington, Fort Payne, Sr.

Second team

P: Reagan Cornelius, Springville, Sr.

P: Alivia Wilken, Buckhorn, Sr.

P: Madison Murphy, Decatur, Jr.

P: Matti Morrow, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr.

C: Jada Henderson, Hartselle, Sr.

IF: Blakelyn Austin, Muscle Shoals, Fr.

IF: Kaitlyn Smithey, Buckhorn, Sr.

IF: Ashlynn Campbell, Wetumpka, So.

IF: Makalyn Kyser, Springville, Jr.

OF: Lexie Bennett, Scottsboro, Jr.

OF: Caroline Cartron, Hazel Green, jr

OF: Mya Holt, Wetumpka, Fr.

DH: Evi Edwards, Pell City, Jr.

DH: Tatum Bartlett, Springville, Sr.

UT: Tyler Erwin, Chelsea, Sr.

UT: Tia Titi, Oxford, Fr.

Honorable mention

P: Katie Simon, Athens, Jr.

P: McKay Yountz, Opelika, So.

C: Anna Carder, Athens, Jr.

C: Macey Pierce, Chilton County, 8th

IF: Kaelyn Jones, Hartselle, Fr.

IF: Alyssa Hastings, Buckhorn, So.

OF: Jakaria Byrd, Homewood, Sr.

OF: Brooke Nash, Mortimer Jordan, Sr.

DH: Carleigh Bowden, Saraland, Sr.

DH: Linzie Wilson, Muscle Shoals, Jr.

UT: Sophia Gant, Gardendale, Fr.

UT: Raegan Wall, Hazel Green, Fr.

Player of the Year

McKenzie Newcomb, Hazel Green

Pitcher of the Year

Ainsley Lambert, Spanish Fort

Hitter of the Year

Sarah Beth Brake, Gardendale

Coach of the Year

Shawn Maze, Mortimer Jordan

CLASS 5A

First team

P: Rylee Gattis, Alexandria, Jr.

P: Rycca Hinton, Faith Academy, Sr.

P: Ella Singletary, Ardmore, So.

P: Katelin Booker, Satsuma, Sr.

C: Lexi Love, Tallassee, Sr.

IF: Gabby Stagner, Faith Academy, Sr.

IF: Lindsey Smith, Hayden, Sr.

IF: Kinsey Smith, Lincoln, Sr.

IF: Ashley Phillips, Alexandria, Jr.

OF: Jaden Goodwin, Corner, Sr.

OF: Chloe Baynes, Tallassee, Jr.

OF: Sydnee Reaves, Central-Clay County, Jr.

DH: Mackenzie Cain, Charles Henderson, Jr.

DH: Paci Clark, Shelby County, So.

UT: Carlie Wilkins, West Point, Jr.

UT: Macey Ogle, John Carroll, Jr.

Second team

P: Olivia Cummings, Corner, So.

P: Ashton Moorer, Demopolis, Fr.

P: Bronwyn Borden, Brewer, So.

P: Aubrey Allen, Elmore County, Jr.

C: Raegan Clem, Ardmore, Sr.

IF: Becca Benton, Hayden, Jr.

IF: Ashlynn Stewart, Satsuma, Sr.

IF: Honor Slayback, Rehobeth, Sr.

IF: Gabbie York, Brewbaker Tech, So.

OF: Bo Riley, Ardmore, Jr.

OF: Romona McLeod, Brewbaker Tech, Sr.

OF: Madison Stewart, Charles Henderson, Jr.

DH: Emily Moncus, Lincoln, So.

DH: Rylie Grisham, East Limestone, Sr.

UT: Kyndall Bailey, Ramsay, Sr.

UT: Miah Simmons, Hayden, So.

Honorable mention

P: Maggie Mitchell, Marbury, Sr.

P: Taniyah Brown, Brewbaker Tech, So.

C: Charlotte Phillips, John Carroll, Jr.

C: Madilyn Sheffield, Satsuma, Sr.

IF: Belle Haynes, Tallassee, Jr.

IF: Adelyn Ellis, Sardis, Sr.

OF: Harlee Vincent, Sardis, Sr.

OF: Mallory Ogle, John Carroll, Fr.

DH: Carmen Terry, Moody, Sr.

DH: Kensley Wesley, Shelby County, Jr.

UT: Brooklyn Henderson, Central-Clay, Sr.

UT: Kadie Grace Cooper, UMS-Wright, Sr.

Player of the Year

Rylee Gattis, Alexandria

Pitcher of the Year

Rylee Gattis, Alexandria

Hitter of the Year

Lindsey Smith, Hayden

Coach of the Year

BJ Darawich, Satsuma

CLASS 4A

First team

P: Hannah Price, Rogers, Jr.

P: Jayci Boozer, Cleburne County, Jr.

P: Sydney Simpson, Etowah, So.

P: Hadley Burnette, North Jackson, Sr.

C: Gracie Suggs, Dale County, Jr.

IF: Mya Clark, Madison Academy, So.

IF: Jenna Madison, Curry, Fr.

IF: Abbi Martin, Etowah, Jr.

IF: Linley Tubbs, Curry, Jr.

OF: Haley Ingram, Alabama Christian, Sr.

OF: Kylee Trotter, Curry, Jr.

OF: Chloe Chisenall, North Jackson, Sr.

DH: Ellie Partrick, Brooks, Fr.

DH: Peyton Hill, North Jackson, So.

UT: Becca Leigh Chadwick, Northside, So.

UT: Callie Richardson, White Plains, 8th

Second team

P: Alana Loyd, Cherokee County, Sr.

P: Abby Lindsey, West Morgan, Fr.

P: Caitlin Russell, LAMP, Jr.

P: Paityn Holder, Madison County, Sr.

C: Reagan Walter, Priceville, Sr.

IF: Mackenzie Meadows, Madison Academy, Jr.

IF: Abigail Garrison, Priceville, Sr.

IF: Makaley Boswell, Geneva, So.

IF: Emily Ahonen, Rogers, Jr.

OF: Hannah Miles, American Christian, Jr.

OF: Kinley Pate, Northside, Jr.

OF: Alayna Key, Curry, Jr.

DH: Hailie Moody, Haleyville, Sr.

DH: Rose Costanza, Alabama Christian, Sr.

UT: Taylor Clegg, Gordo, Sr.

UT: Allie Tryon, Montevallo, Jr.

Honorable mention

P: Alena Howse, Curry, Fr.

P: Savannah Money, Ashford, So.

C: Lily Stone, Northside, Jr.

C: Hally Bennett, Etowah, Sr.

IF: Lily Ponder, White Plains, Sr.

IF: Blair Darby, Munford, So.

OF: Karly Jones, Rogers, Sr.

OF: Ja’Khia Htuchins, North Jackson, Jr.

DH: Lexi Dobbins, Hamilton, Jr.

UT: Karley Hill, Wilson, So.

UT: Shelby Allen, Dale County, Sr.

Player of the Year

Jayci Boozer, Cleburne County

Pitcher of the Year

Hannah Price, Rogers

Hitter of the Year

Mya Clark, Madison Academy

Coach of the Year

Kevin Thompson, North Jackson

CLASS 3A

First team

P: Lily Boswell, Plainview, So.

P: Leah Patterson, Pleasant Valley, Sr.

P: Landyn McAnnally, Prattville Christian, Sr.

P: Blayne Godfrey, Danville, Fr.

C: Sarah Williams, Prattville Christian, So.

IF: Elaine Puckett, Plainview, Sr.

IF: Tessa Word, Plainview, Jr.

IF: Jalia Lassiter, Flomaton, Jr.

IF: Jaysoni Beachum, Houston Academy, So.

OF: Alyssa Harwell, Elkmont, Jr.

OF: Edy Gavin, Mobile Christian, So.

OF: Jersee Carter, Prattville Christian, Jr.

DH: Ashton White, Wicksburg, Jr.

DH: Alexis Milanowski, Houston Academy, Jr.

UT: Alanna Aiken, Montgomery Catholic, Sr.

UT: Brilee Miller, Elkmont, Sr.

Second team

P: Tori Taylor, Mobile Christian, So.

P: Braya Hodges, Opp, Fr.

P: Kennath Beth Lacy, Winfield, 8th

P: Katie Morris, Beulah, Jr.

C: Ansleigh Smith, Houston Academy, Fr.

IF: Grace Epperson, Piedmont, Sr.

IF: Caroline Brannon, Collinsville, Sr.

IF: Brandy Phillips, Beulah, So.

IF: Bailey Harris, Pleasant Valley, Sr.

OF: Macy Baxter, Mobile Christian, Sr.

OF: Riley Sweeney, Prattville Christian, Sr.

OF: Halle Brown, Plainview, Sr.

DH: Madyson Cromer, Pleasant Valley, Fr.

DH: Sophia Wills, Collinsville, So.

UT: Savannah Smith, Piedmont, Fr.

UT: Mattie Havas, Houston Academy, Sr.

Honorable mention

P: Cieara Baker, Slocomb, Fr.

C: Reese Franklin, Piedmont, Sr.

C: Abi Bunt, Glencoe, Fr.

IF: Isabella Studdard, Reeltown, Jr.

IF: Anna Kate Crumpton, Winfield, Sr.

OF: Hailey Hanners, Glencoe, So.

OF: Amaya Womack, Opp, Fr.

DH: Karlee Kimbrough, Colbert Heights, Sr.

DH: Linda Hill, Trinity, Sr.

UT: Kenadie Lee, Sylvania, Sr.

UT: Kennedy Burnette, Childersburg, So.

UT: Zoe Veres, Dadeville, Sr.

Player of the Year

Tessa Word, Plainview

Pitcher of the Year

Landyn McAnnally, Prattville Christian

Hitter of the Year

Jaysoni Beachum, Houston Academy

Coach of the Year

Stan Pepper, Beulah

CLASS 2A

First team

P: Morgan Ferguson, G.W. Long, Sr.

P: Riley Vaughn, Mars Hill Bible, Jr.

P: Kennedy Barron, Pisgah, Sr.

P: Bailie Hall, Sumiton Christian, Sr.

C: Marisa West, Leroy, Jr.

IF: Talee Sims, Randolph County, Fr.

IF: Kristin Wilson, Isabella, Jr.

IF: Teagan Revette, Orange Beach, 7th

IF: Sydnee Fitzgerald, Falkville, Sr.

OF: Jessie Baughan, Sumiton Christian, Sr.

OF: Molly Heard, Pisgah, Jr.

OF: Lila Kate Wheeler, Pisgah, Jr.

DH: Mary Smith, Lexington, Sr.

DH: Jadyn Foster, Sand Rock, So.

UT: Gracie Ashley, Sumiton Christian, Sr.

UT: Bradyn Mitchell, Hatton, So.

Second team

P: Hannah Payne, Locust Fork, Sr.

P: Lila Blackburn, Red Bay, Sr.

P: Abbey Steward, Spring Garden, Jr.

P: Justine Henderson, Orange Beach, 8th

C: Ava Hodo, Orange Beach, 7th

IF: Neely Welsh, Spring Garden, Jr.

IF: Brantlee Wortham, Randolph County, Fr.

IF: Katelyn St. Clair, Sand Rock, Fr.

IF: Madeline Flammia, Pisgah, 8th

OF: Maggie Hester, Sand Rock, Sr.

OF: Avery Steward, Spring Garden, 8th

OF: Ally Whitehead, G.W. Long, Fr.

DH: Maddie McCrary, Sumiton Christian, 8th

DH: Anna Kate Voce, Cold Springs, Sr.

UT: Kameryn Scales, Falkville, Sr.

UT: Laura Leigh Wheeler, Sulligent, Jr.

Honorable mention

P: Makinely Turner, Thorsby, Fr.

P: Maddy Walker, Vincent, Sr.

C: Makenna Long, G.W. Long, Jr.

C: Emma Kate Wright, Mars Hill Bible, So.

IF: Daigle Wilson, Orange Beach, 8th

IF: Savannah Neely, Locust Fork, Sr.

IF: Kayley Weaver, Leroy, So.

OF: Sydney Vann, Lamar County, So.

OF: Payton Canady, West End, Jr.

DH: Anna Grace Luker, Addison, Jr.

DH: Campbell Newell, Leroy, So.

UT: Lindsey Burnett, Thorsby, Jr.

UT: EllaGrace Hood, Sand Rock, So.

Player of the Year

Kennedy Barron, Pisgah

Pitcher of the Year

Morgan Ferguson, G.W. Long

Hitter of the Year

Jessie Baughan, Sumiton Christian

Coach of the Year

Shane Alexander, Orange Beach

CLASS 1A

First team

P: Kaylee Navarre, Brantley, So.

P: Ashley Maddox, Appalachian, Jr.

P: Emma Dempsey, Belgreen, Sr.

P: Olivia Treece, Skyline, Fr.

C: Campbell Grace Adams, Ragland, So.

IF: Kayden Dunn, Brantley, Jr.

IF: Nealy McManus, South Lamar, Jr.

IF: Jordan Henderson, Appalachian, Sr.

IF: Reagan Tisdale, Millry, Sr.

OF: Addison Campbell, Ragland, So.

OF: Samantha Day-Jones, Ragland, Jr.

OF: Jennah Glass, Sweet Water, Sr.

DH: Ainsley Watts, Brantley, So.

DH: Emily Hubbard, Decatur Heritage, Sr.

UT: Madalyn Scott, Covenant Christian, Sr.

UT: Alyssa Faircloth, Holy Spirit, So.

Second team

P: Lana Atkins, South Lamar, Jr.

P: Megan Roe, Sweet water, Jr.

P: Cana Vining, Athens Bible, So.

P: Kyla Edmonson, Berry, Jr.

C: Jayla Ross, Skyline, Fr.

IF: Aidan Bellomy, Skyline, Sr.

IF: Mattie Payne, Cedar Bluff, So.

IF: Campbell Hawthorne, Brantley, So.

IF: Taylor Woodard, Appalachian, Sr.

OF: Elaina Russell, Holy Spirit, Jr.

OF: Dacey Allen, Skyline, Jr.

OF: Elleigh Layton, Brantley, Sr.

DH: Sheonte’ Barginere, Brantley, Jr.

DH: Caitlyn Gant, Millry, Sr.

UT: Kiley Duncan, South Lamar, So.

UT: Ava Whitmire, Lindsay Lane, Sr.

Honorable mention

C: Claire Laubenthal, Holy Spirit, Jr.

C: Allie Taylor, Berry, Sr.

IF: Elizabeth Cross, Red Level, So.

IF: Erin Culp, Marion County, Jr.

OF: Kyleigh Hollinger, South Lamar, Jr.

OF: Kelsey Wilson, Belgreen, Sr.

Player of the Year

Kayden Dunn, Brantley

Pitcher of the Year

Kaylee Navarre, Brantley

Hitter of the Year

Kayden Dunn, Brantley

Coach of the Year

Slade Bellomy, Skyline

AISA

First team

P: Chloe Mitcham, Chambers Academy, Jr.

P: Avery Harrell, Clarke Prep, Jr.

P: Ariana Pinder, Glenwood, Jr.

P: Mallory Sluder, Southern Academy, So.

C: Grace Davis, Clarke Prep, So.

IF: Hailey Hamrick, Bessemer Academy, Sr.

IF: Mckayla Foster, Chambers Academy, Fr.

IF: Gaddy Utsey, Patrician, Jr.

IF: Trinity Wilkerson, Southern Academy, Jr.

OF: Faith Wheat, Edgewood, Sr.

OF: Amity White, Pike Liberal Arts, So.

OF: Augusta Arnold, Southern Academy, Sr.

DH: Erin Babineaux, Bessemer Academy, Sr.

DH: Devyn DeBardlebaden, Macon-East, Sr.

UT: Abby Henderson, Crenshaw Christian, So.

UT: Taylor McKinney, Macon-East, Sr.

Second team

P: Gabbie Causey, Abbeville Christian, So.

P: Laura Willingham, Bessemer Academy, Sr.

P: Lily Jones, Jackson Academy, So.

P: Grace Lucas, South Choctaw Academy, Sr.

C: Alexis Coker, Hooper, Jr.

IF: Lauren Coaker, Jackson Academy, So.

IF: Jayden Green, Lakeside, So.

IF: Sidney Lee, Lee-Scott, Sr.

IF: Morgan Bundy, Pike Liberal Arts, Sr.

OF: Jordan Barnes, Autauga Academy, Sr.

OF: Sydney Colburn, Bessemer Academy, Sr.

OF: Simone Gillispie, Glenwood, So.

DH: Cassidy Van Winkle, Clarke Prep, Sr.

DH: Haylee Brown, Edgewood, Sr.

UT: Asia Brown, Hooper, Sr.

UT: Lindsey Brown, Edgewood, Fr.

Honorable mention

P: Harleigh Anderson, Edgewood, Sr.

C: LeahBeth Stewart, Southern Academy, Jr.

IF: Bri Short, Bessemer Academy, Sr.

IF: Emma Kate Williams, South Choctaw Academy, Jr.

OF: Emmaline Hartzog, Abbeville Christian, 8th

DH: Hannah Buchan, Lakeside, So.

DH: Olivia Shadburn, Monroe Academy, Sr.

UT: Emma Price, Tuscaloosa Academy, Sr.

UT: Ava Farmer, Autauga Academy, 8th

Player of the year

Mallory Sluder, Southern Academy

Pitcher of the year

Mallory Sluder, Southern Academy

Hitter of the year

Taylor McKinney, Macon-East

Coach of the year

Mitchell Turberville, Monroe Academy