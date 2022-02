HUNTSVILLE, Ala. – A few area tournament champions were crowned on day three of postseason basketball play. Another great night of basketball on the courts across the state and especially right here in the Tennessee Valley.

Check out the scores:

AHSAA 2022 BASKETBALL PLAYOFFS

Wednesday’s Area Tournaments

GIRLS’ RESULTS

CLASS 1A

Area 3

Semifinals

Red Level 61, J.F. Shields 52

Georgiana 50, Brantley 34



Area 4

Finals

Choctaw County 54, Southern Choctaw 32



Area 5

Semifinals

University Charter School 64, A.L. Johnson 60

Linden 59, Keith 42



Area 7

Semifinals

Autaugaville 64, Maplesville 13



Area 8

Semifinals

Wadley 70, Woodland 61

Talladega County Central def. Winterboro, no score available



Area 9

Semifinals

Holy Spirit Catholic 52, Hubbertville 32

South Lamar 57, Berry 18



CLASS 2A

Area 7

Semifinals

Ranburne 59, LaFayette 39

Lanett 72, Randolph County 29



Area 8

Finals

Vincent 69, B.B. Comer 43



Area 9

Finals

Midfield 72, Westminster-Oak Mountain 25



Area 11

Finals

Locust Fork 57, Southeastern 36



3A

Area 3

Semifinals

Wicksburg 47, Slocomb 31

Houston Academy 42, Providence Christian 24



Area 5

Finals

Thomasville 58, Monroe County 40



Area 7

Finals

Dadeville 45, Reeltown 36



CLASS 4A

Area 1

Semifinals

Williamson 43, St. Michael Catholic 25

Vigor 85, Escambia County 43



Area 3

Finals

Saint James 50, B.T. Washington 44



Area 8

Finals

Fultondale 58, Dora 26



Area 9

Semifinals

Anniston 33, Cleburne County 28

Handley 52, White Plains 38



Area 14

Finals

New Hope 55, Madison County 32



CLASS 5A

Area 1

Finals

LeFlore 55, B.C. Rain 19



Area 4

Finals

Greenville vs. Charles Henderson



Area 5

Finals

Pike Road 59, Brewbaker Tech 32



Area 7

Finals

Selma vs. Central-Tuscaloosa



Area 8

Finals

Talladega 61, Sylacauga 34



Area 9

Finals

Pleasant Grove 62, Wenonah 30



Area 16

Finals

Lee-Huntsville 42, East Limestone 31



CLASS 6A

Area 4

Finals

Eufaula 74, Opelika 68



Area 7

Semifinals

Hillcrest-Tuscaloosa 55, Paul Bryant 46

Northridge 57, Brookwood 26



Area 12

Finals

Mortimer Jordan 68, Clay-Chalkville 31



CLASS 7A

Area 1

Semifinals

Davidson 57, Baker 43

Theodore 66, Alma Bryant 52



BOYS’ RESULTS



CLASS 1A

Area 7

Semifinals

Autaugaville 91, Billingsley 20



Area 13

Semifinals

Skyline 69, Woodville 47

Valley Head 75, Cedar Bluff 63



CLASS 2A

Area 5

Semifinals

Calhoun 49, Luverne 47



Area 7

Semifinals

LaFayette 71, Horseshoe Bend 62

Lanett 87, Ranburne 44



Area 9

Finals

Midfield 84, Westminster-Oak Mountain 37



CLASS 3A

Area 6

Semifinals

Montgomery Academy 58, Trinity Presbyterian 50

Montgomery Catholic 63, Prattville Christian 51



Area 7

Finals

Dadeville 50, Reeltown 34



Area 11

Semifinals

Piedmont 65, Ohatchee 19

Weaver 49, Pleasant Valley 45



CLASS 4A

Area 9

Semifinals

Anniston 34, White Plains 29

Handley 64, Munford 46

Area 13

Semifinals

Priceville 77, St. John Paul II Catholic 67

Westminster Christian 58, Randolph 24



CLASS 5A

Area 2

Semifinals

UMS-Wright 51, St. Paul’s Episcopal 42

Faith Academy 58, Satsuma 33



Area 5

Finals

Brewbaker Tech 76, Pike Road 72





CLASS 6A

Area 2

Semifinals

Robertsdale 63, Baldwin County 61

Spanish Fort 77, Gulf Shores 33

Area 6

Semifinals

Pelham 61, Helena 43

Chilton County 56, Calera 50



Area 9

Semifinals

Homewood 61, Chelsea 34

Mountain Brook 61, Briarwood Christian 37



Area 15

Semifinals

Scottsboro 78, Arab 46

Buckhorn 64, Fort Payne 40



CLASS 7A

Area 4

Semifinals

Auburn 73, Central-Phenix City 63



Area 5

Semifinals

Thompson 65, Hoover 60

Oak Mountain 46, Tuscaloosa County 41



Area 6

Semifinals

Vestavia Hills 78, Hewitt-Trussville 55

Spain Park 68, Gadsden City 55



Area 7

Semifinals

Huntsville 65, Albertville 49

Sparkman 65, Grissom 58



Area 8

Semifinals

James Clemens 52, Bob Jones 45

Austin 65, Florence 61