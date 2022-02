HUNTSVILLE, Ala. (WHNT) – On National Signing Day Wednesday 38 athletes signed to play football with head coach Connell Maynor and the Alabama A&M Bulldogs in 2022.

Here’s a look at the Bulldog’s 2022 recruiting list:

Marquez Beason – Dallas, TX

Carlos Becker – Kissimmee, FL

Moses Douglas – Springfield, OH

Jeremiah Payton – Jacksonville, FL

Darin Turner – Memphis, TN

Jarren Williams – Snellville, GA

Charles Bell IV – Germantown, MD

Caleb Blake – Orlando, FL

Dayven Coleman – Dallas, TX

Rashad Colson – Opa Locka, FL

Isiah Cox – Jasper, AL

Shakari Denson – Claxton, GA

Sebastien Dolcine – Hollywood, FL

Keenan Hambrick – Athens, AL

Zareon Hayes – Dillon, SC

Farrell Hester – Las Vegas, NV

Ramir Lewis – Bellville, MI

Nick Lewis – Atlanta, GA

DeVontae McCrae – Miami, FL

Darel Middleton – Oak Ridge, TN

Avian Rice – Fort Meyers, FL

Eddie Watkins – Montogmery, AL

Kenny Wilkins – Bedford, OH

Diata Burns – Columbia, MD

Saeed Holt – Pittsburgh, PA

Samson Jackson – Tarpon Springs, FL

Dorian Wesley – Flat Rock, MI

Malcolm Williams – Miami, FL

Ryan Brown – Dunkirk, MD

Thomas Douglas – Stone Mountain, GA

Dennis Fisher – Ft. Pierce, FL

William “RJ” Ford – Montgomery, AL

Clint Okoli – Germantown, MD

Jahkeel Reef – Amhurst, NY

Jereicho Taamu – Turlock, CA

Dre’Shuwn Terry – Roanoke Rapids, NC

Dontrez Williams – Mobile, AL

Diontrel Wommack – Davenport, IA

Alabama A&M’s first game of the 2022 season will be against UAB on September 1.