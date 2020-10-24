Tropical Depression 28 Forms in the Caribbean, will make Gulf Coast landfall as Tropical Storm Zeta in less than 5 days

Yet another tropical system has formed in the Caribbean, and this system is forecast to make landfall along the Gulf Coast by midweek.
As of the 4 p.m. CDT Saturday Advisory from the National Hurricane Center, Tropical Depression 28 has formed in the Caribbean Ocean, about 255 miles south-southeast of the western tip of Cuba.
It is packing maximum sustained winds of 30 mph; once it strengthens to 39+ mph, it would be considered a tropical storm, and it would receive the name Zeta.
The tropical depression is forecast to quickly move west-northwest over the next few days, and a Gulf Coast landfall along the Louisiana to Florida Panhandle coast is highly likely by Wednesday evening.
Use the interactive tropical tracker below to monitor the progress of Tropical Depression 28.
Below is additional information from the National Hurricane Center.
BULLETIN TROPICAL DEPRESSION TWENTY-EIGHT ADVISORY NUMBER 1 NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL282020 500 PM EDT SAT OCT 24 2020 ...2020 PRODUCES YET ANOTHER TROPICAL DEPRESSION... ...TROPICAL STORM WATCH ISSUED FOR PART OF WESTERN CUBA... SUMMARY OF 500 PM EDT...2100 UTC...INFORMATION ---------------------------------------------- LOCATION...18.7N 83.0W ABOUT 255 MI...405 KM SSE OF THE WESTERN TIP OF CUBA ABOUT 280 MI...455 KM ESE OF COZUMEL MEXICO MAXIMUM SUSTAINED WINDS...30 MPH...45 KM/H PRESENT MOVEMENT...NNW OR 345 DEGREES AT 2 MPH...4 KM/H MINIMUM CENTRAL PRESSURE...1005 MB...29.68 INCHES WATCHES AND WARNINGS -------------------- CHANGES WITH THIS ADVISORY: THE GOVERNMENT OF CUBA HAS ISSUED A TROPICAL STORM WATCH FOR THE PROVINCE OF PINAR DEL RIO. SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT: A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR... * PINAR DEL RIO CUBA A TROPICAL STORM WATCH MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA, GENERALLY WITHIN 48 HOURS. INTERESTS IN THE YUCATAN PENINSULA SHOULD MONITOR THE PROGRESS OF THE DEPRESSION. FOR STORM INFORMATION SPECIFIC TO YOUR AREA, PLEASE MONITOR PRODUCTS ISSUED BY YOUR NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE. DISCUSSION AND OUTLOOK ---------------------- AT 500 PM EDT (2100 UTC), THE CENTER OF TROPICAL DEPRESSION TWENTY-EIGHT WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.7 NORTH, LONGITUDE 83.0 WEST. THE DEPRESSION IS MOVING TOWARD THE NORTH-NORTHWEST NEAR 2 MPH (4 KM/H), AND THIS MOTION IS EXPECTED TO CONTINUE THROUGH EARLY SUNDAY. THE SYSTEM SHOULD GRADUALLY TURN TOWARD THE WEST-NORTHWEST WITH A FASTER FORWARD SPEED BY MONDAY. ON THE FORECAST TRACK, THE CENTER OF THE DEPRESSION IS ANTICIPATED TO REMAIN SOUTH OF CUBA TOMORROW AND APPROACH THE YUCATAN CHANNEL OR YUCATAN PENINSULA LATE MONDAY BEFORE EMERGING INTO THE SOUTHERN GULF OF MEXICO ON TUESDAY. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 30 MPH (45 KM/H) WITH HIGHER GUSTS. SLOW STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT 72 HOURS, AND THE SYSTEM IS EXPECTED TO BECOME A TROPICAL STORM ON SUNDAY AND COULD BECOME A HURRICANE OVER THE SOUTHERN GULF OF MEXICO ON TUESDAY. THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE BASED ON NOAA HURRICANE HUNTER AIRCRAFT DATA IS 1005 MB (29.68 INCHES). HAZARDS AFFECTING LAND ---------------------- KEY MESSAGES FOR THE DEPRESSION CAN BE FOUND IN THE TROPICAL CYCLONE DISCUSSION UNDER AWIPS HEADER MIATCDAT3 AND WMO HEADER WTNT43 KNHC. RAINFALL: ACROSS PORTIONS OF CENTRAL AND WESTERN CUBA, THE CAYMAN ISLANDS, JAMAICA, THE NORTHEAST YUCATAN PENINSULA OF MEXICO, SOUTHERN FLORIDA AND THE FLORIDA KEYS, STORM TOTAL RAINFALL OF 4 TO 8 INCHES WITH LOCAL AMOUNTS OF 12 INCHES ARE POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY. WIND: TROPICAL-STORM CONDITIONS ARE POSSIBLE IN THE WATCH AREA ON MONDAY. NEXT ADVISORY ------------- NEXT INTERMEDIATE ADVISORY AT 800 PM EDT. NEXT COMPLETE ADVISORY AT 1100 PM EDT. $$ FORECASTER BLAKE