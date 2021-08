RECALL: Frozen cooked shrimp linked to Salmonella outbreak

ATLANTA, Ga. (KLFY) — The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) announced a Salmonella outbreak linked to cooked frozen shrimp, and the company that sells the shrimp has announced a recall.

The shrimp have been sold under a variety of brand names, including: 365, Ahold, Big River, Censea, Chicken of the Sea, CWNO, First Street, Food Lion, Hannaford, Harbor Banks, Honest Catch, HOS, Meijer, Nature’s Promise, Open Acres, Sandbar, Sea Cove, Waterfront Bistro, Wellsley Farms, and WFNO Brands.

The parent company, Avanti Frozen Foods Pvt. Ltd. said the shrimp were distributed nationwide from November 2020 to May 2021, though some packages may have been sold in stores more recently.

If you have any of the recalled products:

Do not eat them. Throw them away or return them to where you bought them.

Wash items and surfaces that may have touched the recalled products using hot soapy water or a dishwasher.

Call your healthcare provider if you have any of these severe Salmonella symptoms:

Diarrhea and a fever higher than 102°F

Diarrhea for more than 3 days that is not improving

Bloody diarrhea

So much vomiting that you cannot keep liquids down

Signs of dehydration, such as: Not peeing much Dry mouth and throat Feeling dizzy when standing up



CDC urges consumers and retailers with frozen cooked shrimp in their freezers to carefully review the product tables in both recall notices and throw away or return any recalled products.

Affected products in the recall include:

Product Description Unit Size Container

Description Storage

Instructions Code Expiration Date BIG RIVER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 10.02.2022, 10.03.2022, 10.05.2022 10/02/2022, 10/03/2022, 10/05/2022 365, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/18HN/201D, 91AS/19HN/202A, 91AS/28YN/272A, 91AS/30YN/274 04/18/2022, 04/19/2022, 06/28/2022, 06/30/2022 AHOLD, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 1 LB Printed Polythene

Pouch Frozen AQ-23-2950-1, AQ-23-2960-1, AQ-23-3380-1, AQ-23-3390-1, AQ-23-3520-1, AQ-23-3530-1 10/21/2022, 10/22/2022, 12/03/2022, 12/04/2022, 12/17/2022, 12/18/2022 AHOLD, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen AQ-23-2930-1, AQ-23-2940-1, AQ-23-3180-1, AQ-23-3200-1, AQ-23-3450-1, AQ-23-3470-1 10/19/2022, 10/20/2022, 11/13/2022, 11/15/2022, 12/10/2022, 12/12/2022 CENSEA, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 140323D, 140324D, 140325D, 140326D, 140329D, 140330D, 140331D, 140332D 11/18/2022, 11/19/2022, 11/20/2022, 11/21/2022, 11/24/2022, 11/25/2022, 11/26/2022, 11/27/2022 COS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 16 OZ. Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/12HN/195C, 91AS/13HN/196A, 91AS/26YN/270C, 91AS/27YN/271B 10/11/2022, 10/12/2022, 12/25/2022, 12/26/2022 CWNO BRAND, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 7 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/08YN/252D, 91AS/10YN/254A, 91AS/13YN/257D, 91AS/14YN/258C, 91AS/21YN/265A, 91AS/22YN/266A 03/08/2022, 03/10/2022, 03/13/2022, 03/14/2022, 03/21/2022, 03/22/2022 FIRST STREET, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 1879-03291, 1879-03301 11/23/2022, 11/24/2022 Nature’s Promise, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 12 OZ. Printed Polythene

Pouch Frozen EF AVF 0061 1 07/05/2022 HARBOR BANKS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 02572 0328 10, 02572 0353 10, 02572 0358 10 11/23/2022, 12/18/2022, 12/23/2022 HARBOR BANKS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 02572 0329 10 11/24/2022 HOS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 46002310, 49002310, 58002310, 61002310 10/16/2022, 10/17/2022 HOS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 61002300, 70002300 10/17/2022 MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 1 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 28520 49485, 28620 49485, 32320 50738, 32420 50738, 33420 50739, 33520 50739 10/10/2022, 10/11/2022, 11/17/2022, 11/18/2022, 11/28/2022, 11/29/2022 MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 10 OZ. Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/09HN/192C, 91AS/10HN/193A, 91AS/21HN/204D, 91AS/13YN/257B, 91AS/31YN/275B 10/08/2022, 10/09/2022, 10/20/2022, 12/12/2022, 12/30/2022 MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 16 OZ. Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/22HN/205B, 91AS/14YN/258, 91AS/01TP/276A 10/21/2022, 12/13/2022, 12/31/2022 MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 20 OZ. Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/22HN/205B, 91AS/14YN/258, 91AS/01TP/276A 10/21/2022, 12/13/2022, 12/31/2022 COS,Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 91AS/07TP/282B 01/06/2023 SANDBAR, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen AVF 29220 EF, AVF 29320 EF, 91AS/11YN/255B, 91AS/14YN/258D, 91AS/28YN/272B, 91AS/29YN/273A, 91AS/31YN/275C, 91AS/01TP/276C, 91AS/12TP/287C, 91AS/13TP/288A 10/17/2022, 10/18/2022, 12/10/2022, 12/13/2022, 12/27/2022, 12/28/2022, 12/30/2022, 12/31/2022, 01/11/2023, 01/12/2023 SEA COVE, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 2 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 27296-20-316, 27296-20-317 11/10/2022, 11/11/2022 SEA COVE, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimps IQF 1 LB Printed Polythene

Pouch Frozen 27296-20-318, 27296-20-320 11/12/2022, 11/14/2022 WATERFRONT BISTRO, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 16 OZ. Polythene Trays Frozen 20277, 20278, 20282, 20283, 20294, 20295, 20342, 20344, 20346, 20347, 20357, 20358, 20365, 21003, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21013 10/02/2022, 10/03/2022, 10/07/2022, 10/08/2022, 10/19/2022, 10/20/2022, 12/06/2022, 12/08/2022, 12/10/2022, 12/11/2022, 12/21/2022, 12/22/2022, 12/29/2022, 01/02/2023, 01/04/2023, 01/05/2023, 01/06/2023, 01/07/2023, 01/08/2023, 01/09/2023, 01/10/2023, 01/12/2023 WELLSLEYFARMS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 40 OZ. Polythene Trays Frozen 91AS/01HN/184A, 91AS/04HN/187E 09/30/2023, 10/03/2022 WFNOBRANDS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF with Cocktail Sauce 40 OZ. Polythene Trays Frozen 91AS/31YN/275, 91AS/01TP/276 06/30/2022, 07/01/2023 HANNAFORD,Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 1 LB Printed Polythene

Pouch Frozen AVF 00721 EF, AVF 00821 EF, AVF 00921 EF 12/28/2022, 12/29/2022, 12/30/2022 FOODLION,Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimps IQF 1 LB Printed Polythene

Pouch Frozen AVF 00821 EF, AVF 00921 EF, AVF 01021 EF 12/29/2022, 12/30/2022, 12/31/2022