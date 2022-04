TAMPA, Fla. (WFLA) — The state of Florida’s Department of Highway Safety and Motor Vehicles maintains a list of vanity license plates banned from use on Florida cars. That list contains just over 700 different options.

According to FLHSMV, license plates with “obscene or objectionable words” are rejected. If a plate is issued that is later found to be obscene or objectionable, the plate will be recalled. Staff in the tax collectors’ offices or FLHSMV offices screen vanity plates for potentially obscene options.

When applications for license plates are submitted, they are screened through the department’s Inventory Control Unit, according to a spokesperson from FLHSMV. Some of the recall efforts also involve everyday Florida residents.

Among some of the more noteworthy banned license plate tags are references to politics, drugs and sexual activities, or ones that contain swear words, including “47TRUMP,” “FKJ0BDN,” “DUMASS,” and “M3TH,” among others.

“Customers can contact FLHSMV or their local tax collector’s office to file a complaint should they encounter a plate that is obscene or objectionable,” FLHSMV said in a statement to WFLA.

Are you planning to get a special license plate for a new car or update the one you have? Check the list below to see some of the licenses plates banned.

1BADTRX 2AFJB 2CBJB 3X12BS 47TRUMP 69NICE 911DK 911PENT BEATME1 BRNC0AF BUCKYEH C0CKYAF C0MIN4U CHUIWTF CRAPB0X DISAF DUMASS FARTD FASAF FBICIA FJB0 FJB2024 FJB22 FJB23 FJBBB FJBLFG FJBUSA FKJ0BDN FKJBLGB FKNMINT H3LLYEA H8MYEX2 HD4BIGD HIGAY HXESMXD KGTRUMP KLLR2 LNEGRA MELSBS METALAF MFSVT MIAH0E NFGIVEN NGA9999 NUDLIFE NUTSKY PLAIDAF RAHMF RICHA5F SEXRAY SHTKNG TRXFJB UFSKS WTFBDN WTFMMG XUSFX YIPKYMF BASED69 BASH0LE DEP0RTM FNG00L M0BIDK NUK3D SIMF ADHCBD DNFU DX0TICS FJ0EB FKBIDEN FKC0VID FKN67 FRATED FSHIT FUKP0P0 KWIKAF LUVSX NAJAF NARF6 NTRAP RPPED SHWB00B SXYAF TAKUH0M WESUCK WTFIN RNGA BLWSKY E4TMY IAMS0BZ IDGASB IMADHD PHUGNEH T0M3GUN CMN2TWN 6P0RN9 ASSLN B0UJEAF EC01AF FBIVG FKGAS H0NKY IFXDX SAFMF SHTH0T SXYTM 4EVER69 ADHDAF BUS NUTZ C0C1 DAH0E5 FBIDEN FKSLTLF FNAF FNCYAF FUBUI FUJJ HLNA55 K9DGAF MFA4U MFTH0 MRHUGE PHATQTU PYR8DK2 RCD69 SHTB0X1 SUCKA SUIC1D3 SV69 TDI69 WTFRUNK WTFXB Y0UF1 0FX6VN 0MWTFYC 0RDGY 1FKNCER 1MILF 3J0HSSA A55ETR AYYLMA0 BBQAF BDDFC69 CUTU2 EADMF EC5TA5Y F80MB FCKCNCR FNBNZ FNWAY19 FUJB FUNJZ GTFGU H03SMAD H0ESMAD H0TSX HUKA1 J0LLYAF J69P MILF5 MIMIFX RATSAZZ SH1TSHW SHITSHW SUSAF T1T1K T1TT135 T8RTIT WTF11 WTFTIM XTA5Y Z0SEX 310HSSA 69MEL CRÈME DASHT FGIT FKS0 FUI1 H0LYAF LASFMIA LATEAF MYTRDS SMLPTR WTF46 0HUFFDA 0MW2FU8 0UTTAFX 69L0L B00B5 BCKTFUP BDZAT0Y BYEH0E CRMSKLE DZZNUTS EATJIN FFAUCI FGAS3 FI5TR FJBIDN GLFKD J0EMFJ LARKY69 PNSFXR RIDNGU RYLB1CH SASSU USEXYFM X69 6BANG3R FUBDN18 FUCITT FUJ0E NUUUUTS PHATH0E PHKINEH RICEDAF TITI23 0MW2FYW APESH1T CUTABCH FKB0Y FKBDN H0LYSH KSMYBT M0RFNPZ M1LFS SHTRFU1 WTF305 0MW2FYM 1BSHT 1DGAF 4FXSAKE 4L0H0 5H0E BADAZZ2 BCHINK BTSNH0S DWIGUY FAKAWI FAQCNCR FBI777 FCK46 FK8JAY GREENAF HAILNAH IFART IFU1IT JAXH0E JEEPAF JENN69 LMFAMP0 MFD00M MYSPLIT NAUTIAF NUTZA PENIX14 S10WAF SAVY69 1TITI A2Z4ME BLWS CUFFA FKATF FUGLF H0ETRAM PH0K0F SSA406 YASSM 00MGWTF 0MW2FYD 0MWTFYD 0SH8T 13MF 1TITAWT 4UTCKIT BADDA5S DAFAH0 DNKYDIK EFNSHWT F15EX FK8BR02 FKNW8 FU0PEC FUD0G FUERD FUI FX0BX GR8A55 H0YEAH ITFU2 LRP69 PUL0UT S0BR0CK SADIST SHITB0X TH0TH4 UBSTRDS UFLCK UFLCK WASSZUP WHTRA5H 0PNWDE 8HLN0 AHHS0B AS5MN BCHYN BRA55 CUCHI-28 DAMG00D DAMYANK FKNAAY FU46 FUQ0PEC GAYAF1 GETHI GM0F0KA HMYA55 IKSH1TA MRA55 MYBTCH P5YWGN SIDTH0T USAMF WAIFUWU 01D FART 0MWMF 0NEMF 1ANGRYB 1FRMF 1SSA 69NM0RE AWSHAT BIGAZUL CUBAN69 DP1NGA DRUGMAN DZFNGUY DZZZNUT FN UP FUMAG GASGTF0 H0EDN1 H0H0 ITZHARD JWGACY KLLR KLL-R KUCHY LAMF LILBCH MAGAAF MARKASS MVP469 N04N5HT N0THUNG PFKNR7 PHQU PIZ0N69 PRTYMF SJP469 SL0WP0S SLWASF SXYMF T BUNDY VNASTY WDSHT WIN0SXD QSNTME 0MW2FMW BULLSHT EFDUP FKN1996 GENNA69 H0LNASS HNTI69 IH8BDN KLLER LIGMA69 MASH0L PHKNGS SL0WAF8 SMDMF STR8SHT THASS TIGHTV W4IFU A22MANN DERCUM FUKAWI G02ASHT HANDYAF IFKNDID KET0AF RAYLMF TAXDCK TH0R69 TU-NUTS YANET69 0FXGVN FNM0VE 63MFR DIGIASS DRVNAKD F4STAF FKURS GASWTF PRNHUB SCREWIT TH0TWGN TRICE69 SATN LVS CUMZZ FATAF FFKNRGR FLL69 FNBDASS FUBDN FUPA IGAF PISSAH PISSTA SAFU SHTFRE 1REDRUM BASTARD DIMEH0E FKDIET LUCKYAF M3TH NSHTY RDNKSHT 0MWTFMW 0MY2FUB AZZTRAY BIGDIKN DD69 DE2NUT5 DEZNUTS FACUU FACUZ FKB0I FKNEH FNSNDIT FUF2 FUGU2 FUHQ1T ICU69 IH8CHU KIKAZZZ U1ZAH0E 0MWTF 1SHTB0X ASSMANN BL0EM CLSKASS DR69 EFF1T EFFUW FARTMAN FCKNZS FKKIT FLEET69 FTBSTRD FU2020 FUGGIN H0EZMAD JEFFUFU PH0KYU PHKLUZN PHTAZZ R0SES69 RUDUM RUPAFU RUWETT SH1TB0X SH1TV1C SIDBTCH SL0WMF THATA55 THEFBI WAP69 WETSP0TT YA5SS PLSGFYS 0MWTFYH 2020WTF 2DEEPNU 958WTF A555A B4DA5S BIGWAP BULLYAF BUTNUG CUMMIN DEADAF DNCNKD EXSTACY F0DASS FAAART FKINFST FKNLGND FUCU12 FUGGUM HAFN8KD IKSHITA ILUV69U LILTURD LMA000 MAZLDIK MF4WHAT MTPNY69 NERDYAF NUTS2 P6FKN9R RMFTDE SABA555 SIFUK SISTASS SKYBALS SUCIT WTF2020 YASSQWN 3AT3M 7NCHS AZZY13 B00STX BADH0 BANG BU5 C0LDMF D00 D00 DISDIC DMV01 DMV02 DMV03 DMV04 DR P00TY DRUG UP ETADIK FUGGET HAV2P L0L FHP LIQ0R4U LKMYWMN PU11 0UT QU1CKAF RARE AF SLWAF SXZAF TH0T1 TITAYS UGHWTF HNIC 0FUCS 2FN FST BD ASSTK BIGBALZ BRKAF BRYT AF NANA69 QUIK AF REDAZ2 WTFX 1-B-AZZ A55 HAT A5515 A5555 BIG JUGS HP4 Y0AZ I8 T000 ITS HARD JAMIE 69 JARED 69 MURDR II APE5HT BTF0FF N54FU S1CKAF SL0WAF SUX2SUK WTF50 01FKS 0MWTFYW 5TFUL0L BDASS57 E4TA55 EATAVET ETADK FARRT FCKU93 FTWAU2 FUC0VID FUILIE I8UT00 IMDRUNK INDA69 LAZYA55 MILFAF SHTNGIG SLICK AF YGMFU1 0XYET6 1S 1T 1N BAD AS33 CD NUTZ CMFRTCP FUB0H GR8 SAX UCANGFY XXTASY 0LDAF 12ALW69 BITCHEN DS BALLS FUKET GFYUF P0UP0N 1 PHUQM SHTR1 XXXFBI 1EATA55 8R BETR JU1CY AF 8MYM8 FREEAZ FTMFD4L FU WAVE LST DKCS P00BLIX RET FBI SHTB0KS FKNST LM3A0 0H SHYT2 0HSH1T ASSMN BLU BALL C0KA1N CFKNT DRUGS FUALL GETU5UM GTFBK GUNR DWN KDNAPPR N0BS PLZ R8TFU SPKY AF U S0B XTAZY ARSE BCH PLS1 BDASS 1 BDASS88 FNT0Y GTR MF HULNAZZ IHA8PPL KY0TKLR MJS69 MR P00P MY-ARSE NUDES PLS STFU TEXANAF WTF L0L