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WHNT News 19 at 4:00

NWS Huntsville confirms EF-1 tornado touched down in Lauderdale County Wednesday evening

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A line of damaging thunderstorms moved through north Alabama Wednesday evening, knocking down trees and damaging buildings in Lauderdale County.

The National Weather Service in Huntsville confirmed Thursday afternoon that a tornado embedded within the line of storms touched down Wednesday evening in the Green Hill community of Lauderdale County.

According to the NWS, the EF-1 tornado produced maximum sustained winds of 100 mph. It was on the ground for 3.75 miles, and it was 400 yards wide at its maximum width.

The damage reports and radar imagery below illustrate the power of the storm.

Below is additional information from the National Weather Service in Huntsville.

NOUS44 KHUN 132224
PNSHUN
ALZ001>010-016-TNZ076-096-097-140600-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
424 PM CST THU FEB 13 2020

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 02/12/2020 TORNADO EVENT...

.GREEN HILL TORNADO...

RATING:                   EF-1
ESTIMATED PEAK WIND:      100 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:    3.75 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:     400 YARDS
FATALITIES:               0
INJURIES:                 0

START DATE:               02/12/2020
START TIME:               5:13 PM CST
START LOCATION:           7 NNE KILLEN, LAUDERDALE COUNTY, ALABAMA
START LAT/LON:            34.9674 / -87.5054

END DATE:                 02/12/2020
END TIME:                 5:17 PM CST
END LOCATION:             3 WNW LEXINGTON, LAUDERDALE COUNTY, ALABAMA
END LAT/LON:              34.9837 / -87.4424

SURVEY SUMMARY: AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN WEST OF LAUDERDALE 
COUNTY ROAD 25, IN THE GREEN HILL COMMUNITY, DURING THE EVENING OF
FEBRUARY 12, 2020. TREES IN A FORESTED AREA WEST OF CR 25 WERE 
SNAPPED AND UPROOTED. STRUCTURAL DAMAGE OCCURRED NEAR THE 
INTERSECTION OF CR 25 AND TURRENTINE ROAD, WHERE PART OF THE ROOF 
ON A SINGLE-FAMILY HOME WAS REMOVED, A CINDERBLOCK SHED WAS 
DEMOLISHED, AND TWO SMALLER SHEDS WERE COMPLETELY DESTROYED. THE 
TORNADO CONTINUED NORTHEAST TO THE INTERSECTION OF CR 363 AND 144,
WHERE MOST OF THE TREES SURROUNDING A SINGLE-FAMILY HOME WERE 
SNAPPED OR UPROOTED. THE TORNADO APPEARED TO WEAKEN SOMEWHAT AS IT
CONTINUED NORTHEAST TO THE INTERSECTION OF CR 33 AND 39, WHERE 
SHINGLES WERE BLOWN OFF SEVERAL SINGLE-FAMILY HOMES AND MORE TREES
WERE SNAPPED OR UPROOTED. NUMEROUS TREES WERE SNAPPED AND 
UPROOTED ALONG CR 39, FURTHER NORTHEAST ALONG CR 369, AND AGAIN ON
CR 39 AS THAT ROAD TURNS TO THE NORTH. THE LAST EVIDENCE OF 
DAMAGE WITH THE TORNADO WAS TO A SINGLE-FAMILY HOME ALONG CR 464.

NOTE: THERE WERE OTHER POCKETS OF ISOLATED DAMAGE NEAR THE 
TORNADO, BUT THAT WERE TOO FAR FROM THE CONCENTRATED PATH OF WINDS
TO BE INCLUDED WITHIN THE TORNADO PATH. THESE ARE CONSIDERED TO 
BE STRAIGHT-LINE WIND DAMAGE. IN ADDITION, DAMAGE RESUMED WITHIN A
FEW THOUSAND FEET OF THE TENNESSEE STATE LINE. AFTER DISCUSSION 
WITH THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NASHVILLE, THIS IS THOUGHT TO
BE STRAIGHT-LINE WIND DAMAGE.

EF SCALE:  THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.

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