Dozens of Alabama colleges and universities waiving application fees for College Application Week

October 18-22 is Alabama College Application Week and more than 60 colleges and universities across the state will be waiving their application fees in recognition.
Several universities in other states are participating as well.
According to the Alabama Department of Education, Alabama College Application Week was started nine years with the goal of increasing Alabama’s college application and enrollment numbers. The event is especially aimed at encouraging first-generation and low-income students to apply to college.
“During this event, local high schools will be hosting special college application celebrations
with students submitting applications to colleges nationwide,” said Alabama College
Application Campaign (ALCAC) Coordinator, Dr. Monica P. Mack. “Last year, more than 200
Alabama schools participated and nearly 28,000 students applied to colleges nationwide.”
The application fee waiver only applies to Alabama students applying to participating colleges and universities. Students should check online for required application codes to ensure that the application fee is waived.
The participating colleges and universities are:
- Alabama A&M University – Alabama
- Alabama State University – Alabama
- Allen University – South Carolina
- Andrew College – Georgia
- Athens State University – Alabama
- Auburn University – Alabama
- Auburn University at Montgomery – Alabama
- Belmont Abbey College – North Carolina
- Birmingham Southern College – Alabama
- Cumberland University – Tennessee
- Edward Waters University – Florida
- Faulkner University – Alabama
- Florida Southern College – Florida
- Georgia Institute of Technology – Georgia
- Georgia Southwestern State University – Georgia
- Huntingdon College – Alabama
- Jacksonville State University – Alabama
- Lander University – South Carolina
- Lincoln Tech – Tennessee
- Lipscomb University – Tennessee
- Marion Military Institute – Alabama
- Maryville College – Tennessee
- Mercer University – Georgia
- Miles College – Alabama
- Mississippi College – Mississippi
- Ohio University – Ohio
- Samford University – Alabama
- Sewanee: The University of the South – Tennessee
- Spring Hill College – Alabama
- Stillman College – Alabama
- Talladega College – Alabama
- Tennessee Technological University – Tennessee
- Troy University – Alabama
- Tuskegee University – Alabama
- Union University – Tennessee
- University of Alabama – Alabama
- University of Alabama at Birmingham – Alabama
- University of Dayton – Ohio
- University of Alabama in Huntsville – Alabama
- University of Mobile – Alabama
- University of Montevallo – Alabama
- University of New Orleans – Louisiana
- University of North Alabama – Alabama
- University of South Alabama – Alabama
- University of West Alabama – Alabama
- Wofford College- South Carolina
- Alabama Community College System – Alabama
- Bevill State Community College – Alabama
- Bishop State Community College – Alabama
- Calhoun Community College – Alabama
- Central Alabama Community College – Alabama
- Chattahoochee Valley Community College – Alabama
- Coastal Alabama Community College – Alabama
- Drake State Community & Technical College – Alabama
- Enterprise State Community College – Alabama
- Gadsden State Community College – Alabama
- Jefferson State Community College – Alabama
- Lawson State Community College – Alabama
- Lurleen B. Wallace Community College – Alabama
- Northeast Alabama Community College – Alabama
- Northwest Shoals Community College – Alabama
- Reid State Technical College – Alabama
- Shelton State Community College – Alabama
- Snead State Community College – Alabama
- Southern Union State Community College – Alabama
- Trenholm State Community College – Alabama
- Wallace Community College-Dothan – Alabama
- Wallace Community College-Selma – Alabama
- Wallace Community College-Hanceville – Alabama