Unemployment rates, while significantly lower than the alarming pandemic peak of 14.7% experienced in April 2020, remain a subject of concern, notably as economic experts bandy around the idea of a potential recession by 2023. The last economic recession—the Great Recession of 2008-2010—sent rates up to 10% as of October 2009. It was not until the spring of 2019 that unemployment finally went down to the same level it sits at now.

As of August of this year, national unemployment is at 3.7%, 0.1% higher than in May, marking a three-month stagnation—following a steady drop since that aforementioned COVID-affected peak. Seasonally adjusted unemployment rates by state demonstrate a rather sizable spectrum, ranging from just 1.8% in Minnesota, to 4.5% in New Mexico and 5.2% in the District of Columbia. Further breakdown by the U.S. Bureau of Labor Statistics shows yet another county-based spectrum within each state.

To that end, Stacker compiled a list of counties with the highest unemployment rate in Tennessee using data from the BLS. Counties are ranked by unemployment rate in July 2022, which as of this writing is the most current Bureau data.

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#50. Sullivan County

– Current Unemployment rate: 4.1%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -0.4%

-Total Labor Force: 69,099 (2,799 unemployed)

Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) // Wikimedia Commons

#49. Tipton County

– Current Unemployment rate: 4.1%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -0.6%

-Total Labor Force: 28,411 (1,177 unemployed)

GamblinMonkey // Wikimedia Commons

#48. Dyer County

– Current Unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -0.7%

-Total Labor Force: 15,833 (667 unemployed)

Cj4258 // Wikimedia Commons

#47. Henry County

– Current Unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 14,355 (604 unemployed)

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#46. Lewis County

– Current Unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.5%

-Total Labor Force: 5,745 (244 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#45. Roane County

– Current Unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 24,147 (1,007 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#44. White County

– Current Unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 11,466 (476 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#43. Gibson County

– Current Unemployment rate: 4.3%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.3%

-Total Labor Force: 21,259 (924 unemployed)

Canva

#42. Montgomery County

– Current Unemployment rate: 4.3%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.6%

-Total Labor Force: 87,830 (3,772 unemployed)

AppalachianCentrist // Wikimedia Commons

#41. Grainger County

– Current Unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 9,943 (435 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#40. Pickett County

– Current Unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 2,199 (96 unemployed)

Geobeedude // Wikimedia Commons

#39. Stewart County

– Current Unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 5,347 (236 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#38. Union County

– Current Unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 8,041 (351 unemployed)

Walker Kinsler // Wikimedia Commons

#37. Hawkins County

– Current Unemployment rate: 4.5%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 23,266 (1,054 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#36. Jackson County

– Current Unemployment rate: 4.5%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -0.1%

-Total Labor Force: 4,723 (214 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#35. DeKalb County

– Current Unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 7,822 (356 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#34. Fentress County

– Current Unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: +0.4%

-Total Labor Force: 7,489 (343 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#33. Marion County

– Current Unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 12,458 (576 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#32. Benton County

– Current Unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 6,684 (311 unemployed)

Canva

#31. Campbell County

– Current Unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -0.3%

-Total Labor Force: 15,262 (722 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#30. Claiborne County

– Current Unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 12,908 (606 unemployed)

AppalachianCentrist // Wikimedia Commons

#29. Greene County

– Current Unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 28,339 (1,329 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#28. McMinn County

– Current Unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.1%

-Total Labor Force: 21,587 (1,014 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#27. Cumberland County

– Current Unemployment rate: 4.8%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.2%

-Total Labor Force: 22,490 (1,082 unemployed)

Ballinindasierra // Wikimedia Commons

#26. Hardin County

– Current Unemployment rate: 4.8%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.1%

-Total Labor Force: 9,970 (478 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#25. Sequatchie County

– Current Unemployment rate: 4.8%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 6,278 (304 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#24. Carroll County

– Current Unemployment rate: 4.9%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 11,288 (553 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#23. Hancock County

– Current Unemployment rate: 4.9%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -0.5%

-Total Labor Force: 2,248 (111 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#22. Unicoi County

– Current Unemployment rate: 5.0%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: +0.1%

-Total Labor Force: 7,141 (358 unemployed)

Nyttend // Wikimedia Commons

#21. Houston County

– Current Unemployment rate: 5.1%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.2%

-Total Labor Force: 3,146 (159 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#20. Van Buren County

– Current Unemployment rate: 5.1%

— 1 month change: -1.0%

— 1 year change: -0.3%

-Total Labor Force: 2,017 (103 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#19. Wayne County

– Current Unemployment rate: 5.1%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: +0.7%

-Total Labor Force: 6,348 (324 unemployed)

Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) // Wikimedia Commons

#18. Obion County

– Current Unemployment rate: 5.2%

— 1 month change: +0.3%

— 1 year change: -0.1%

-Total Labor Force: 12,237 (634 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#17. Rhea County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 13,807 (737 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#16. Warren County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: +0.2%

-Total Labor Force: 16,679 (891 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#15. Decatur County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -0.6%

-Total Labor Force: 4,266 (232 unemployed)

RealElectrical // Wikimedia Commons

#14. Hardeman County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.2%

-Total Labor Force: 8,875 (478 unemployed)

Dwight Burdette // Wikimedia Commons

#13. Cocke County

– Current Unemployment rate: 5.5%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: +0.3%

-Total Labor Force: 14,891 (823 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#12. Clay County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.3%

-Total Labor Force: 2,723 (152 unemployed)

Flickr user chiacomo // Wikimedia Commons

#11. Lake County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -0.4%

-Total Labor Force: 1,612 (90 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#10. Weakley County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: +1.3%

— 1 year change: +0.5%

-Total Labor Force: 14,855 (838 unemployed)

Canva

#9. Grundy County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.6%

-Total Labor Force: 4,971 (283 unemployed)

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#8. McNairy County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: 0.0%

-Total Labor Force: 8,157 (465 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#7. Meigs County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: +0.5%

— 1 year change: +0.6%

-Total Labor Force: 5,151 (294 unemployed)

Canva

#6. Haywood County

– Current Unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.0%

-Total Labor Force: 7,542 (439 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#5. Scott County

– Current Unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: +0.7%

-Total Labor Force: 8,110 (472 unemployed)

Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) // Wikimedia Commons

#4. Lauderdale County

– Current Unemployment rate: 5.9%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.0%

-Total Labor Force: 9,545 (559 unemployed)

Canva

#3. Shelby County

– Current Unemployment rate: 6.0%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 455,039 (27,128 unemployed)

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#2. Bledsoe County

– Current Unemployment rate: 6.1%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: +0.8%

-Total Labor Force: 4,302 (264 unemployed)

Canva

#1. Perry County

– Current Unemployment rate: 6.3%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.9%

-Total Labor Force: 2,776 (174 unemployed)