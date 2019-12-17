Storm Surveys Show 4 Tornadoes Touched Down Monday

Posted 5:18 pm, December 17, 2019, by

Three tornadoes touched down across north Alabama on Monday. Surveys are still ongoing, but we do have some preliminary information from the National Weather Service.

 

Monrovia EF-1: An EF-1 tornado touched down west of the middle school near Harbin road and moved northeast, lifting near Douglas road.

000
NOUS44 KHUN 172226
PNSHUN
ALZ006-181030-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
426 PM CST TUE DEC 17 2019

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 12/16/19 TORNADO EVENT UPDATE #2...



.UPDATE...FOR MONROVIA TORNADO 

.OVERVIEW...EF-1 TORNADO CONFIRMED IN NORTHERN MADISON COUNTY 

.MONROVIA TORNADO...

RATING:                 EF1
ESTIMATED PEAK WIND:    105 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  1.25 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   25.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0



START DATE:             12/16/2019
START TIME:             05:54 PM CST
START LOCATION:         4 SSE HARVEST / MADISON COUNTY / AL
START LAT/LON:          34.7904 / -86.7366

END DATE:               12/16/2019
END TIME:               06:00 PM CST
END LOCATION:           4 SSE HARVEST / MADISON COUNTY / AL
END LAT/LON:            34.8013 / -86.7194

SUMMARY: 

MINOR TREE DAMAGE WAS NOTED JUST NORTH OF HARBIN RD ON 
SUMMER COVE CIRCLE. THE TORNADO STARTED PRODUCING SPORATIC TREE 
DAMAGE ON PETTUS RD AS IT APPROACHED THE SUMMERFIELD SUBDIVISION. 
IT SKIPPED ALONG A PATH PRODUCING MAJOR STRUCTURAL DAMAGE OFF OF 
RUNNING BROOK CT, REMOVING NEARLY TWO THIRDS OF A ROOF HERE. MINOR
ROOF AND SIDING DAMAGE OCCURRED TO SURROUNDING HOMES HERE AS 
WELL. IT WAS THIS DAMAGE THAT WAS RATED EF-1, WITH WIND SPEEDS OF 
105MPH. ALONG SARAH JANE DR. WINDS LIFTED UP AN AWNING AND CAUSED 
DAMAGE TO A HOME, WINDOWS WERE BROKEN AND FENCES WERE NOT ONLY 
BLOWN OVER BUT BROKEN APART AND LOFTED ONTO AND INTO A HOUSE 
BEHIND THEM ON JASMINE DRIVE. THIS HOUSE EXPERIENCED DAMAGE FROM 
ADDITIONAL DEBRIS ALONG WITH FENCE SEGMENTS AND POSTS THAT 
IMPALED THE HOME. MINOR DAMAGE WAS NOTED AS THE TORNADO PROCEEDED
TO MOVE NORTHEAST WITH SMALL BRANCHES AND SHINGLE DAMAGE WAS 
OBSERVED IN THE LEGACY NEIGHBORHOOD. A SMALL OUTDOOR METAL SHED
WAS DAMAGED AND SEVERAL TREES WERE SNAPPED OR UPROOTED ALONG 
DOUGLASS NEAR GOLDEN OAK DRIVE BEFORE IT LIFTED. AT THIS POINT, 
THE TORNADO CYCLED AND PRODUCED ANOTHER TORNADO TRACK 6.7 MILES 
NORTHEAST, BEGINNING WEST OF MERIDIANVILLE, BUT BETWEEN THE TWO 
TRACKS, VERY SPORADIC TREE DAMAGE WAS FOUND. NO CLEAR PATH COULD 
BE DETERMINED, LINKING THE TWO TRACKS TOGETHER, THEREFORE, THE 
MERIDIANVILLE TRACK WILL BE A SEPARATE TORNADO TRACK. 



EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200MPH
EF5...VIOLENT...>200MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA. 

$$

SAARI/AMIN

NOTE: The data from this survey is preliminary and subject to change.

Colbert Heights EF-2: An EF-2 tornado has been confirmed in Colbert Heights.  The survey is still being finalized. We don’t have information on the track of this tornado yet or a specific maximum wind speed, but this information will be made available once the survey is complete.

NOTE: The data from this survey is preliminary and subject to change.

Meridianville EF-0: The same storm that produced the tornado in Monrovia also produced a weak tornado in Meridianville.

000
NOUS44 KHUN 172222
PNSHUN
ALZ006-181030-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
422 PM CST TUE DEC 17 2019

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 12/16/19 TORNADO EVENT UPDATE #1...

.UPDATE...FOR MERIDIANVILLE TORNADO

.OVERVIEW...EF-0 TORNADO CONFIRMED IN NORTH CENTRAL MADISON COUNTY

.MERIDIANVILLE TORNADO...

RATING:                 EF0
ESTIMATED PEAK WIND:    85 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  3.16 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   37.0 YARDS
FATALITIES:             0
INJURIES:               0

START DATE:             12/16/2019
START TIME:             06:05 PM CST
START LOCATION:         3 WSW MERIDIANVILLE / MADISON COUNTY / AL
START LAT/LON:          34.8593 / -86.6252

END DATE:               12/16/2019
END TIME:               06:12 PM CST
END LOCATION:           1 S MERIDIANVILLE / MADISON COUNTY / AL
END LAT/LON:            34.8622 / -86.5706

SUMMARY: 
AFTER CYCLING, THE STORM PRODUCED A SECOND AND WEAKER 
TORNADO NORTHEAST OF LIBERTY HILL ROAD, DOWNING NUMEROUS TREES IN
A WOODED AREA ON A FARM. FROM THERE, IT APPROACHED MONROE ROAD, 
WITH SPORADIC TREE DAMAGE NOTED AS THE TORNADO AGAIN SKIPPED 
THROUGH THE SPENCER LAKE AND SPENCER ESTATES SUBDIVISIONS. MINOR 
ROOF DAMAGE WAS NOTED TO A COUPLE OF HOMES IN SPENCER LAKE, WITH 
ONE HOME ON MADELYN DRIVE SUSTAINING MODERATE ROOF DAMAGE, 
SPLAYING SHINGLES AND DEBRIS NORTHEAST INTO A FIELD. IT WAS AT 
THIS POINT THAT THE TORNADO WAS RATED EF-0, WITH WIND SPEEDS OF 
80MPH. ADDITIONAL MINOR TREE AND ROOF DAMAGE WAS NOTED IN SPENCER 
ESTATES, UPROOTING A LARGE MAGNOLIA TREE, BEFORE SKIPPING TOWARD 
HIGHWAY 231 AND DAMAGING A BILLBOARD BEFORE DISSIPATING ON THE EAST
SIDE OF THE HIGHWAY. THE TORNADO TRACK ENDED ON THE EAST SIDE OF 
HIGHWAY 231 WITH LITTLE/NO ADDITIONAL DAMAGE FOUND BEYOND THIS 
POINT. 

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200MPH
EF5...VIOLENT...>200MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA. 

$$

SAARI/AMIN

NOTE: The data from this survey is preliminary and subject to change.

Lawrence County EF-2: A strong EF-2 tornado impacted the communities of Town Creek and Courtland in northern Lawrence county. This tornado tragically claimed 2 lives.

000
NOUS44 KHUN 172216
PNSHUN
ALZ004-181030-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
416 PM CST TUE DEC 17 2019

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 12/16/2019 TORNADO EVENT... 

.OVERVIEW...EF-2 TORNADO CONFIRMED IN NORTHERN LAWRENCE COUNTY

.TOWN CREEK TORNADO...

RATING:                 EF2
ESTIMATED PEAK WIND:    134 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/:  7.91 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/:   370.0 YARDS
FATALITIES:             2
INJURIES:               3

START DATE:             12/16/2019
START TIME:             05:08 PM CST
START LOCATION:         2 S TOWN CREEK / LAWRENCE COUNTY / AL
START LAT/LON:          34.6445 / -87.4126

END DATE:               12/16/2019
END TIME:               05:23 PM CST
END LOCATION:           2 NNE NORTH COURTLAND / LAWRENCE COUNTY /
AL
END LAT/LON:            34.6965 / -87.2897

SUMMARY: 
NWS, LAWRENCE COUNTY EMA, AND AN AUBURN UNIVERSITY STRUCTURAL
ENGINEERING SURVEY TEAM DETERMINED THE DAMAGE IN NORTHERN LAWRENCE
COUNTY WAS ATTRIBUTED TO A STRONG EF-2 TORNADO. 

DAMAGE WAS FIRST OBSERVED ALONG CR 101 NORTH OF CR
143. LARGE-LIMB TREE DAMAGE WAS THE PRIMARY DAMAGE INDICATOR
OBSERVED IN THIS AREA, WITH ESTIMATED WINDS OF 107 MPH CLOSE TO
TOUCHDOWN. 

AS OBSERVED ON RADAR, THE CIRCULATION OF THE TORNADO TIGHTENED
EAST OF CR 101 AND INTENSIFIED SIGNIFICANTLY AS IT APPROACHED 
CR 265. CR 265, APPROXIMATELY 1 MILE SOUTH OF HIGHWAY 20, 
OBSERVED MAJOR DAMAGE TO THREE STRUCTURES. STRUCTURE DAMAGE 
INDICATORS WERE A COMBINATION OF SINGLE WIDE AND DOUBLE WIDE
MANUFACTURED HOMES. IT SHOULD BE NOTED THAT ONE OF THE STRUCTURES
LISTED AS A DOUBLE WIDE WAS A PREFABRICATED HOME WITH NO ANCHOR
SYSTEM. THE TRADITIONAL DOUBLE WIDE MANUFACTURED HOME INCLUDED AN 
AUGER ANCHOR SYSTEM WHILE THE SINGLE WIDE HOME HAD A PAN ANCHOR 
SYSTEM.  REGARDLESS OF THE ANCHOR, EACH SYSTEM FAILED DUE TO
INTENSE LIFTING FORCE, WHICH LED TO THE STRUCTURE TO ROLL OFF ITS PLOT, 
CAUSING TOTAL DESTRUCTION. TWO FATALITIES AND AN INJURY WERE REPORTED 
AT THE DOUBLE WIDE HOME, WITH ADDITIONAL INJURIES AT THE OTHER DESTROYED
STRUCTURES. 

THANKS TO PRELIMINARY FOOTAGE FROM ALABAMA EMA DRONE TEAM, THE TORNADO WAS 
OBSERVED TO TAKE A SLIGHT RIGHT TURN AND CONTINUE TOWARD THE COURTLAND AREA. 
ALONG AND SOUTH OF HIGHWAY 20 IN COURTLAND, UPROOTED AND LARGE SNAPPED TREE
BRANCHES WERE THE MAIN DAMAGE INDICATORS. A SMALL MOBILE HOME WAS
SLIGHTLY SHIFTED OFF ITS PLOT, DENOTING MID-RANGE EF-0 WINDS. THE PATH
CONTINUED EAST-NORTHEAST AND CROSSED HIGHWAY 72, CAUSING MORE TREE DAMAGE ON 
CR 150. ALONG CR 150, SOUTH OF CR 400, THE STRONGEST DAMAGE INDICATOR WAS A SMALL
AND WELL-BUILT BLOCK OUTBUILDING. THIS STRUCTURE WAS MOSTLY DESTROYED, EXCEPT FOR 
A BACK WALL. 

THE TORNADO CONTINUED TO WEAKEN AS IT APPROACHED AND CROSSED CR 389. LARGE 
TREE BRANCHES WERE DOWNED AND MINOR ROOF DAMAGE WAS OBSERVED AT THREE 
RESIDENCES. MINOR TREE DAMAGE CONTINUED TOWARD THE RIVER WHERE THE TORNADO 
LIKELY LIFTED. 

EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.

EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200MPH
EF5...VIOLENT...>200MPH

NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA. 

$$

BARRON/MAGEE

NOTE: The data from this survey is preliminary and subject to change.

Additional storm surveys are likely in the coming days. We will bring you any updated to these surveys as well as the findings from additional surveys as they become available.

Meteorologist Alex Puckett

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Twitter: http://www.twitter.com/puckettwx

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