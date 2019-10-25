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Flash Flood Watch in effect through Saturday morning

Posted 11:14 pm, October 25, 2019, by , Updated at 11:16PM, October 25, 2019

The National Weather Service issued a Flash Flood Watch for northwest Alabama through 11am Saturday. This means that flash flood conditions are possible in this region.

Below is additional information from the National Weather Service in Huntsville.

FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
950 PM CDT FRI OCT 25 2019

...FLASH FLOODING POSSIBLE TONIGHT INTO SATURDAY MORNING ACROSS
NORTHWEST ALABAMA...

.A PLUME OF DEEP MOISTURE ASSOCIATED WITH TROPICAL STORM OLGA
WILL CONTINUE TO STREAM NORTH ACROSS WESTERN ALABAMA AND EASTERN
MISSISSIPPI OVERNIGHT. WIDESPREAD MODERATE TO HEAVY SHOWERS WILL
CONTINUE TO MOVE INTO FAR NORTHWEST ALABAMA OVERNIGHT AND INTO
SATURDAY MORNING. 2 TO 3 INCHES OF ADDITIONAL RAINFALL WILL BE
POSSIBLE OVERNIGHT INTO SATURDAY MORNING, WITH A FEW LOCALLY
HIGHER AMOUNTS ALONG THE ALABAMA/MISSISSIPPI BORDER REGION.
LOCALIZED FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN THIS AREA,
ESPECIALLY SMALL STREAMS AND LOW WATER CROSSINGS.



...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY MORNING...

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* A PORTION OF NORTHWEST ALABAMA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, 
  COLBERT, FRANKLIN AL, LAUDERDALE, AND LAWRENCE. 

* THROUGH SATURDAY MORNING

* 2 TO 3 INCHES OF RAIN, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.

* LOW-LYING AREAS NEAR RIVERS AND STREAMS MAY FLOOD. URBAN AREAS 
  MAY EXPERIENCE LOCALIZED STREET FLOODING. 

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.

YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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