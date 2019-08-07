Flash Flood Warning Issued Through Wednesday Evening

The National Weather Service has issued a Flash Flood Warning for Madison and Jackson County until 7:15PM Wednesday evening. A ‘cluster’ of heavy storms moving in from the north has prompted the concern for localized flooding as rainfall amounts could exceed 1″-2″ per hour where storms develop.
The full warning text from the NWS is below:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR…
NORTHWESTERN JACKSON COUNTY IN NORTHEASTERN ALABAMA…
NORTHERN MADISON COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA…
CENTRAL MOORE COUNTY IN MIDDLE TENNESSEE…
LINCOLN COUNTY IN MIDDLE TENNESSEE…
SOUTHWESTERN FRANKLIN COUNTY IN MIDDLE TENNESSEE…
* UNTIL 715 PM CDT.
* AT 410 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS MUCH OF LINCOLN, NORTHERN MADISON, AND WESTERN
PORTIONS OF JACKSON, FRANKLIN AND MOORE COUNTIES. UP TO ONE INCH
OF RAIN HAS FALLEN IN LESS THAN 30 MINUTES, AND ADDITIONAL
RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE THROUGH 715 PM CDT.
FLASH FLOODING IS EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE…
NORTHERN HUNTSVILLE, FAYETTEVILLE, MOORES MILL, MERIDIANVILLE,
LYNCHBURG, HAZEL GREEN, ARDMORE, HUNTLAND, GURLEY AND PETERSBURG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.