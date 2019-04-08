NWS Confirms Tornadoes In Blount and Marshall Counties Monday Morning

The National Weather Service in Birmingham has confirmed an EF-1 tornado touched down in Blount County Monday Morning, April 8th. The storm produced a tornado for around 10 minutes from 5:45am to 5:53am just south of Brooksville. The tornado produced winds up to 90 mph, before dissipating just before it moved north into Marshall County.
Photo Gallery
The National Weather Service in Huntsville has also confirmed another EF-1 tornado developed within that same storm cell over Guntersville, about 20 minutes after the original tornado in Blount County ended. The NWS has estimated winds of 90-100 mph in the Marshall County tornado.
The survey for both tornadoes are below in full:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE BIRMINGHAM AL
232 PM CDT MON APR 8 2019
…NWS DAMAGE SURVEY FOR 04/08/19 TORNADO EVENT…
.UPDATE…FOR THE LATEST BLOUNT COUNTY INFORMATION.
.OVERVIEW…
AN ISOLATED STORM DEVELOPED OVERNIGHT AND MOVED THROUGH NORTH
CENTRAL ALABAMA. THIS STORM SPLIT SEVERAL TIMES AND PRODUCED
AT LEAST ONE TORNADO AND MAYBE MORE. WE WILL UPDATE THIS
STATEMENT AS MORE INFORMATION COMES BACK FROM THE SURVEY TEAM.
.TORNADO #1 GRAVES CEMETERY ROAD TORNADO (BLOUNT COUNTY)…
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 90 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 6.3 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 1175 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/08/2019
START TIME: 05:44 AM CDT
START LOCATION: 3 ESE BLOUNTSVILLE / BLOUNT COUNTY / AL
START LAT/LON: N/A / N/A
END DATE: 04/08/2019
END TIME: 05:53 AM CDT
END LOCATION: 2 SSW BROOKSVILLE / BLOUNT COUNTY / AL
END LAT/LON: N/A / N/A
SURVEY SUMMARY:
NOT AVAILABLE AT THIS TIME.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200 MPH
EF5…VIOLENT…>200 MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
316 PM CDT MON APR 8 2019
…NWS DAMAGE SURVEY FOR 4/8/2019 TORNADO EVENT…
.COLLINS CREEK TORNADO…
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 100 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 6.13 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 219.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 1
START DATE: 04/08/2019
START TIME: 06:10 AM CDT
START LOCATION: 4 NNW DOUGLAS / MARSHALL COUNTY / AL
START LAT/LON: 34.2274 / -86.3294
END DATE: 04/08/2019
END TIME: 06:29 AM CDT
END LOCATION: 4 S GUNTERSVILLE / MARSHALL COUNTY / AL
END LAT/LON: 34.3028 / -86.2738
SUMMARY:
NWS AND MARSHALL CO. EMA DAMAGE ASSESSMENT TEAMS RECORDED
TORNADO DAMAGE CONSISTENT WITH AN EF-1 TORNADO WITH WINDS PEAKING
AT 100 MPH.
THE MARSHALL CO. TEAM TRACKED THE INITIAL TOUCHDOWN OF
THE TORNADO SW OF THE INTERSECTION OF HIGHPOINT RD/MCALLISTER RD AND
NORTH OF BEARDEN RD. NUMEROUS HARDWOOD TREES WERE EITHER UPROOTED
OR HAD LARGE LIMB DAMAGE. AS THE TORNADO APPROACHED HIGHPOINT
RD, IT CAUSED MINOR ROOF DAMAGE TO TWO SINGLE FAMILY HOMES AND
DESTROYED A LARGE SHED, THAT WAS UNANCHORED TO ITS FOUNDATION.
DAMAGE INDICATORS FURTHER UPSTREAM WERE CONSISTENT WITH THE
ASSESSMENT AT HIGHPOINT RD. A MIX OF HARDWOOD AND SOFTWOOD
TREES WERE EITHER SNAPPED OR UPROOTED ALONG PORTIONS OF NIXON
CHAPEL RD AND SECTION LINE RD. A MORE CONCENTRATED AREA OF
HEAVY TREE DAMAGE, WITH SIGNIFICANT MOBILE HOME ROOF DAMAGE
AND MINOR SINGLE HOME ROOF DAMAGE, WAS NOTED IN AN AREA BETWEEN
WINDSOR RD AND MT. OLIVE RD, LIKELY WHERE THE TORNADO PEAKED
IN INTENSITY.
THE TORNADO CONTINUED NNE TOWARD HWY 431. THE TORNADO STARTED TO
QUICKLY WEAKEN AS IT CROSSED THE ONEONTA CUTOFF RD/TURNPIKE RD/CR
205 JUNCTION. SPORADIC TREE DAMAGE WAS OBSERVED AROUND THIS
LOCATION, CAUSING POWER LINE DAMAGE. FINALLY, THE TORNADO
APPROACHED HWY 431 AND DAMAGED AC UNITS AND CAUSED MINOR ROOF
DAMAGE TO TWO LARGE RETAIL BUILDINGS. VERY MINOR LIMB DAMAGE WAS
NOTED NORTH OF 431 WHERE THE TORNADO DISSIPATED.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200MPH
EF5…VIOLENT…>200MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA.