EF-1 tornado confirmed between White City and Holly Pond

The National Weather Service in Huntsville confirms an 11-mile track with up to 105 MPH winds between White City (NW of Hanceville) and Holly Pond from an intense storm Thursday, March 14th.
(RELATED: Ever wonder how they figure out the rating? See more from the NWS here!)
Photo Gallery
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
402 PM CDT FRI MAR 15 2019
…NWS DAMAGE SURVEY FOR 03/14/19 TORNADO EVENT…
.WHITE CITY TO HOLLY POND…
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 105 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 11.07 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 112.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 03/14/2019
START TIME: 04:10 PM CDT
START LOCATION: 2 NNW HANCEVILLE / CULLMAN COUNTY / AL
START LAT/LON: 34.095 / -86.7734
END DATE: 03/14/2019
END TIME: 04:30 PM CDT
END LOCATION: 1 NNW HOLLY POND / CULLMAN COUNTY / AL
END LAT/LON: 34.1885 / -86.6192
SUMMARY:
THE TORNADO TOUCHED DOWN 0.2MI SOUTHWEST OF WHITE CITY, SNAPPING AND
UPROOTING SEVERAL HARDWOOD TREES. THE TORNADO THEN DAMAGED THE WHITE
CITY COMMUNITY CENTER, LIFTING UP PORTIONS OF THE ROOF AND PEELING
BACK SHEETS OF THE METAL ROOF STRUCTURE. A HOUSE NEXT DOOR TO THE
COMMUNITY CENTER SUSTAINED MINOR DAMAGE WHEN TREES FELL AROUND AND
PARTIALLY ONTO THE HOUSE. SOME OF THESE TREES WERE MORE THAN 5 FEET
IN DIAMETER AND WERE A COMBINATION OF EITHER SNAPPED OR UPROOTED.
ACROSS THE STREET AT THIS LOCATION AS WELL, AN OUTDOOR STORAGE SHED
WAS BLOWN OVER. DAMAGE IN WHITE CITY WAS CONSISTENT WITH AN EF-1
TORNADO WITH MAXIMUM WINDS OF 105MPH. MAXIMUM WIDTH LIKELY OCCURRED
HERE AND WAS MEASURED AS 112 YARDS WIDE.
THE TORNADO MOVED NORTHEAST OF WHITE CITY, SNAPPING RANDOM HARDWOOD
TREES ALONG ITS PATH AS THE STORM MOVED NORTHEAST TOWARD HOLLY POND.
ADDITIONAL DAMAGE WAS NOTED NEAR THE INTERSECTION OF COUNTY ROADS
610 AND 63. A SMALL HAY BARN/STORAGE SHED WAS COMPLETELY DESTROYED,
AND TIN WAS STREWN FOR A COUPLE OF HUNDRED YARDS TO THE NORTHEAST. AT
THIS LOCATION, A COW WAS INJURED BY FLYING TIN AND SUCCUMBED TO ITS
INJURIES. WINDSPEEDS AT THIS LOCATION WERE AROUND 103MPH. NORTHEAST
OF THIS LOCATION, THE TORNADO BEGAN TO CYCLE, AND DAMAGE WAS WEAKENED
AND SPORADIC FROM HERE TO COUNTY ROAD 799. AT THIS LOCATION,
SEVERAL OUTBUILDING AND STORAGE BUILDINGS WERE DAMAGED. WINDSPEEDS
HERE WERE ABOUT 75MPH.
THE TORNADO STRENGTHENED AGAIN AS IT APPROACHED HOLLY POND,
SPECIFICALLY ALONG HIGHWAY 278 NEAR THE INTERSECTION OF COUNTY ROAD
1682, FAIRLY SIGNIFICANT DAMAGE WAS NOTED TO A FORMER CHICKEN HOUSE
USED AS A STORAGE BUILDING. THE ENTIRE ROOF WAS REMOVED AND TIN
STREWN FOR ABOUT 50-100 YARDS. THE TORNADO WAS CONSIDERABLY SMALLER
IN SIZE AT THIS LOCATION, ONLY ON THE ORDER OF 30-40 YARDS, BUT WAS
WAS AT THE PEAK WIND SPEEDS FOR THE TRACK AT 105MPH. AT THIS
LOCATION, ONE OF THE CHICKEN HOUSES SUSTAINED MODERATE DAMAGE. THIS
WAS NEAR THE END OF THE PATH OF THE TORNADO, WHICH ENDED PRODUCING
MINOR ROOF DAMAGE TO A BARN ON CEMETERY ROAD NORTH OF TURKEY HOP ROAD
TO THE NORTHEAST OF HOLLY POND. WIND SPEEDS AT THE END OF THE
TORNADO HAD WEAKENED TO 70MPH AS IT LIFTED SHORTLY AFTER THIS POINT
ON CEMETERY ROAD.
THANKS TO CULLMAN COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY FOR ASSISTING
IN THE STORM SURVEY THIS AFTERNOON!
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.
EF0…WEAK……65 TO 85 MPH
EF1…WEAK……86 TO 110 MPH
EF2…STRONG….111 TO 135 MPH
EF3…STRONG….136 TO 165 MPH
EF4…VIOLENT…166 TO 200MPH
EF5…VIOLENT…>200MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN
NWS STORM DATA.