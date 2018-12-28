Dense fog possible through Saturday morning

..DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CST SATURDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 8 AM CST SATURDAY.
* VISIBILITIES…ONE QUARTER MILE OR LESS AT TIMES..
* TIMING…UNTIL 8 AM CST SATURDAY.
* IMPACTS…LIMITED VISIBILITIES WILL MAKE TRAVEL DIFFICULT.
* LOCATIONS…PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHEAST ALABAMA
AND SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE
YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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