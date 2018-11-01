NWS finds tornado damage in Franklin County

The National Weather Service in Huntsville confirmed a small, short-lived EF-0 tornado near Pogo in Franklin County from Thursday morning's storms. This was the kind of thing we expected: a brief, low-end, 'spin-up' tornado embedded within the larger band of wind and rain blowing through North Alabama.
Here is the survey:
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
526 PM CDT THU NOV 1 2018
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 11/1/2018 TORNADO EVENT...
...EF-0 TORNADO CONFIRMED IN NORTHWEST FRANKLIN COUNTY...
.POGO TORNADO...
RATING: EF-0
ESTIMATED PEAK WIND: 65 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 1.95 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 90 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 11/1/2018
START TIME: 06:05 AM CDT
START LOCATION: 3.5 ENE BELMONT
START LAT/LON: 34.54 / -88.14
END DATE: 11/1/2018
END TIME: 06:10 AM CDT
END LOCATION: 0.5 MILE N POGO
END_LAT/LON: 34.56 / -88.11
A NWS HUNTSVILLE AND FRANKLIN COUNTY (AL) SURVEY TEAM DETERMINED
THE MINOR DAMAGE THAT WAS OBSERVED IN FAR NW FRANKLIN COUNTY WAS
DUE TO A WEAK EF-0 TORNADO.
NWS HUNTSVILLE RADAR OPERATORS NOTED A TORNADIC DEBRIS SIGNATURE
(TDS) ON RADAR ASSOCIATED WITH A LINE OF LINE OF THUNDERSTORMS
MOVING TOWARD THE MS/AL LINE AROUND 0600 CDT, WHICH HELPED PROMPT
THE TORNADO WARNING. UPON EVALUATION OF THE DAMAGE THAT LED TO
THE TDS ON KGWX, THE SURVEY TEAM NOTED TREE DAMAGE ACROSS PORTIONS
OF NW FRANKLIN COUNTY. SOFTWOOD TREES WERE USED AS THE PRIMARY
DAMAGE INDICATOR. A COUPLE SMALL TREES WERE UPROOTED AND SEVERAL
LARGER TREES HAD LARGE BRANCHES SNAPPED, WHICH COINCIDED WITH THE
TDS. THE PATH OF THE DAMAGE WAS GENERALLY NORTH OF CR 96,
BEGINNING AT THE STATE LINE, EXTENDING NORTHEAST THROUGH CR 11,
NORTH OF POGO, AL.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO
THE FOLLOWING CATEGORIES.
EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.