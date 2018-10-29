The Russellville Golden Tigers battled the Dora Bulldogs on Friday. Golden Tigers won 41 to 26.
Dora vs Russellville – Week 10
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Ardmore vs. Madison Academy – Week 4
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Wilson vs. Deshler – Week 4
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Briarwood vs. Hartselle – Week 5
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Hartselle vs. Muscle Shoals – Week 3
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R.A. Hubbard vs. Sheffield – Week 5
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Athens vs. Hazel Green – Week 4
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Grissom vs. Sparkman – Week 3
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Grissom vs. Austin – Week 4
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East Limestone vs. Athens – Week 5
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Decatur vs. Athens – Week 3
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Elkmont vs Ardmore, Week 1
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Hartselle vs. Decatur – Week 7
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Collinsville vs Section – Week 6