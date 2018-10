Preliminary Reports as Hurricane Michael Moves Over Land

Hurricane Michael maintained strength and intensity well into landfall, and as a result, a number of heavy rain and wind gusts have been recorded throughout Florida, Alabama and Georgia.

Wind Reports

PUBLIC INFORMATION STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL

643 PM EDT WED OCT 10 2018

…HIGHEST AREA WIND REPORTS OVER THE PAST 12 HOURS…

…ALABAMA…

…COFFEE COUNTY…

SCHELL AHP 47 MPH 0521 PM 10/10 31.36N/85.85W

…DALE COUNTY…

HANCHEY AHP 62 MPH 0554 PM 10/10 31.35N/85.67W

DOTHAN AIRPORT 61 MPH 0518 PM 10/10 31.32N/85.45W

1 WNW CAIRNS AAF 60 MPH 0533 PM 10/10 31.28N/85.72W

FORT RUCKER 45 MPH 0429 PM 10/10 31.33N/85.75W

…GENEVA COUNTY…

2 ENE EUNOLA 43 MPH 0323 PM 10/10 31.06N/85.82W

…FLORIDA…

…BAY COUNTY…

TYNDALL AFB 129 MPH 0121 PM 10/10 30.07N/85.58W

1 S PANAMA CITY 107 MPH 0118 PM 10/10 30.15N/85.67W

GULF RESORT BEACH 75 MPH 0202 PM 10/10 30.23N/85.88W

NORTHWEST FLORIDA – INTERNAT 74 MPH 0114 PM 10/10 30.36N/85.80W

1 N PANAMA CITY 43 MPH 1219 PM 10/10 30.19N/85.67W

…DIXIE COUNTY…

CROSS CITY AIRPORT 45 MPH 0535 PM 10/10 29.63N/83.11W

…FRANKLIN COUNTY…

APALACHICOLA MUNICIPAL AIRPO 89 MPH 1231 PM 10/10 29.73N/85.02W

SAINT GEORGE ISLAND 82 MPH 0153 PM 10/10 29.67N/84.86W

APALACHICOLA 81 MPH 0106 PM 10/10 29.73N/84.98W

5 WSW SAINT GEORGE ISLAND 48 MPH 0833 AM 10/10 29.63N/84.94W

…GADSDEN COUNTY…

QUINCY AIRPORT 41 MPH 0155 PM 10/10 30.60N/84.55W

…HOLMES COUNTY…

TRICOUNTY AIRPORT 52 MPH 0209 PM 10/10 30.85N/85.60W

…JACKSON COUNTY…

MARIANNA MUNICIPAL AIRPORT 40 MPH 1114 AM 10/10 30.84N/85.18W

…LEON COUNTY…

TALLAHASSEE INTERNATIONAL AI 71 MPH 0319 PM 10/10 30.39N/84.35W

1 NE MACLAY STATE GARDENS 48 MPH 0215 PM 10/10 30.55N/84.24W

…LIBERTY COUNTY…

CENTRAL CITY 70 MPH 0249 PM 10/10 30.18N/84.94W

SUMATRA 53 MPH 0104 PM 10/10 30.02N/84.99W

…TAYLOR COUNTY…

PERRY-FOLEY AIRPORT 43 MPH 0615 PM 10/10 30.07N/83.57W

…WAKULLA COUNTY…

SHELL POINT 75 MPH 0448 PM 10/10 30.06N/84.29W

2 NW PANACEA-WAKULLA AIRPORT 56 MPH 0346 PM 10/10 30.01N/84.42W

1 SE PLUM ORCHARD 55 MPH 0614 PM 10/10 30.13N/84.13W

…WALTON COUNTY…

1 WNW BLUE MOUNTAIN BEACH 41 MPH 0116 PM 10/10 30.35N/86.23W

…GEORGIA…

…COLQUITT COUNTY…

MOULTRIE MUNICIPAL AIRPORT 47 MPH 0615 PM 10/10 31.08N/83.80W

…DECATUR COUNTY…

BAINBRIDGE 53 MPH 0335 PM 10/10 30.97N/84.64W

…DOUGHERTY COUNTY…

SOUTHWEST GEORGIA REGIONAL A 67 MPH 0632 PM 10/10 31.54N/84.19W

…EARLY COUNTY…

BLAKELY 43 MPH 0315 PM 10/10 31.40N/84.90W

…LOWNDES COUNTY…

VALDOSTA REGIONAL AIRPORT 46 MPH 0343 PM 10/10 30.78N/83.28W

…MITCHELL COUNTY…

MITCHELL CO A/P 60 MPH 0504 PM 10/10 31.21N/84.24W

CAMILLA 48 MPH 0455 PM 10/10 31.21N/84.24W

MITCHELL CO A/P 48 MPH 0455 PM 10/10 31.21N/84.24W

…THOMAS COUNTY…

THOMASVILLE 48 MPH 0555 PM 10/10 30.91N/83.88W

THOMASVILLE 45 MPH 0135 PM 10/10 30.83N/83.98W

…FLORIDA…

…MARITIME STATIONS…

1 E SAINT ANDREWS STATE PARK 101 MPH 1252 PM 10/10 30.13N/85.72W

1 SE GULF RESORT BEACH 88 MPH 0136 PM 10/10 30.21N/85.88W

18 S SAINT GEORGE ISLAND 84 MPH 0200 PM 10/10 29.41N/84.86W

CEDAR ISLAND 53 MPH 0400 PM 10/10 29.82N/83.59W

Rainfall Totals

PUBLIC INFORMATION STATEMENT

NATIONAL WEATHER SERVICE TALLAHASSEE FL

650 PM EDT WED OCT 10 2018

…SELECTED 12 HOUR RAINFALL REPORTS…

LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON

…ALABAMA…

…COFFEE COUNTY…

2 S NEW BROCKTON 2.71 IN 0631 PM 10/10 31.34N/85.93W

1 E LEE 2.16 IN 0614 PM 10/10 31.49N/86.05W

ELBA 2.12 IN 0614 PM 10/10 31.41N/86.06W

1 S WOODLAND GROVE CHURCH 2.08 IN 0614 PM 10/10 31.44N/85.97W

NEW BROCKTON 2.08 IN 0614 PM 10/10 31.38N/85.91W

…DALE COUNTY…

1 SSE LOWE ARMY HELIPORT 2.20 IN 0614 PM 10/10 31.34N/85.75W

…GENEVA COUNTY…

EUNOLA 2.80 IN 0614 PM 10/10 31.04N/85.85W

1 S SPEARS 2.44 IN 0614 PM 10/10 31.13N/85.98W

…HENRY COUNTY…

1 SE EDWIN 2.24 IN 0631 PM 10/10 31.65N/85.35W

…FLORIDA…

…BAY COUNTY…

PARKER 2.12 IN 1131 AM 10/10 30.12N/85.59W

1 N PANAMA CITY 2.06 IN 1219 PM 10/10 30.19N/85.67W

…CALHOUN COUNTY…

CHIPOLA RIVER AT STATE ROAD 5.20 IN 0600 PM 10/10 30.29N/85.14W

ALTHA 3SW 4.34 IN 0600 PM 10/10 30.53N/85.17W

…GADSDEN COUNTY…

2 SW GREENSBORO 3.01 IN 0145 PM 10/10 30.54N/84.60W

…GULF COUNTY…

CHIPOLA RIVER NEAR WEWAHITCH 3.00 IN 0600 PM 10/10 30.09N/85.18W

…JACKSON COUNTY…

APALACHICOLA RIVER AT CHATTA 2.95 IN 0615 PM 10/10 30.70N/84.86W

1 SSW MARIANNA MUNICIPAL A/P 2.28 IN 0216 PM 10/10 30.81N/85.19W

…LAFAYETTE COUNTY…

COOKS HAMMOCK 2.30 IN 0500 PM 10/10 29.93N/83.28W

…LEON COUNTY…

2 SE BLOXHAM 3.99 IN 0615 PM 10/10 30.36N/84.61W

…LIBERTY COUNTY…

SUMATRA 4.81 IN 0604 PM 10/10 30.02N/84.99W

…MADISON COUNTY…

1 SSE HOPEWELL 2.60 IN 0500 PM 10/10 30.36N/83.43W

…WAKULLA COUNTY…

SANBORN 3.99 IN 0613 PM 10/10 30.07N/84.59W

2 SSW SHADEVILLE 2.91 IN 1205 PM 10/10 30.16N/84.32W

2 NW PANACEA-WAKULLA AIRPORT 2.08 IN 0546 PM 10/10 30.01N/84.42W

…WALTON COUNTY…

FOX HILL 2.53 IN 0636 PM 10/10 30.81N/86.30W

1 SSE PORTLAND 2.02 IN 0640 PM 10/10 30.49N/86.19W

…GEORGIA…

…BAKER COUNTY…

HOGGARD MILL 2.59 IN 0630 PM 10/10 31.22N/84.47W

2 S ELMODEL WMA 2.33 IN 0600 PM 10/10 31.31N/84.47W

…CALHOUN COUNTY…

1 W DICKEY 2.56 IN 0545 PM 10/10 31.55N/84.68W

1 ESE MORGAN 2.27 IN 0600 PM 10/10 31.53N/84.58W

…DECATUR COUNTY…

4 N BRINSON 2.78 IN 0600 PM 10/10 31.04N/84.74W

BAINBRIDGE 2.60 IN 0630 PM 10/10 30.91N/84.58W

1 SW ATTAPULGUS 2.52 IN 0600 PM 10/10 30.74N/84.50W

…EARLY COUNTY…

CHATTAHOOCHEE RIVER BELOW GE 2.56 IN 0500 PM 10/10 31.26N/85.11W

…QUITMAN COUNTY…

1 SE CROSSROADS 2.44 IN 0545 PM 10/10 31.82N/84.97W

…THOMAS COUNTY…

3 SW DAWESVILLE 2.30 IN 0545 PM 10/10 30.88N/84.05W

…FLORIDA…

…MARITIME STATIONS…

SPRING CREEK NEAR SPRING CRE 2.07 IN 0115 PM 10/10 30.07N/84.33W

OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING

EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS

FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.

$$