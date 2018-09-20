September Update: Drought conditions spread throughout north Alabama

DROUGHT INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1125 AM CDT THU SEP 20 2018 ...MODERATE DROUGHT CONDITIONS EXPAND SINCE LAST WEEK... SYNOPSIS... ACCORDING TO THE U.S. DROUGHT MONITOR (USDM) VALID TUESDAY, SEPTEMBER 18TH, 2018, MODERATE DROUGHT (D1) CONDITIONS HAVE EXPANDED IN NORTHERN ALABAMA. THE AREA OF MODERATE DROUGHT IN NW ALABAMA THAT INCLUDES WESTERN PORTIONS OF LAUDERDALE AND COLBERT COUNTIES AND A SMALL AREA OF NORTHWESTERN FRANKLIN COUNTY REMAINS UNCHANGED. HOWEVER, THE SWATH OF D1 DROUGHT ACROSS NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN PARTS OF THE AREA HAS EXPANDED, AND NOW EXTENDS FROM SOUTHERN AND EASTERN PORTIONS OF THE BANKHEAD NATIONAL FOREST NORTHEASTWARD TO THE GEORGIA AND ALABAMA BORDER ALONG PARTS OF JACKSON AND DEKALB COUNTIES. THIS NOW ENCOMPASSES NEARLY ALL OF MORGAN COUNTY, THE NORTHERN THIRD OF CULLMAN COUNTY, ABOUT THE NORTHERN HALF OF MARSHALL COUNTY, NEARLY ALL OF JACKSON COUNTY AND AREAS ALONG SAND MOUNTAIN IN DEKALB COUNTY. SOUTHEASTERN PORTIONS OF MADISON AND LAWRENCE COUNTIES REMAIN UNCHANGED IN THE D1 DROUGHT AREA SINCE LAST WEEK. NOTE: PRECIPITATION AND OTHER CONDITIONS (STREAMFLOWS, SOIL MOISTURE, ETC.) THAT DETERMINE DROUGHT DESIGNATIONS EACH WEEK FOR THE USDM ARE BASED ON DATA THAT END AT 6 AM CST EACH TUESDAY. SO, ANY PRECIPITATION OR CHANGES IN CONDITIONS THAT OCCURS BETWEEN TUESDAY MORNING AND THE ISSUANCE OF THE DROUGHT INFORMATION STATEMENT (USUALLY ON THURSDAYS) ARE NOT FACTORED INTO THE LATEST DROUGHT DESIGNATIONS, BUT WILL BE CONSIDERED FOR THE NEXT WEEK'S U.S. DROUGHT MONITOR ISSUANCE. ALSO, IT IS IMPORTANT TO REMEMBER THAT THE DESIGNATION OF DROUGHT CATEGORIES IS A PROCESS THAT UTILIZES NUMEROUS DATA FROM A VARIETY OF SOURCES ON MULTIPLE SPACE AND TIME SCALES, WHICH INCLUDES PRECIPITATION, SOIL MOISTURE, STREAMFLOWS, GROUNDWATER, AGRICULTURE, VARIOUS DROUGHT INDICES, AND LOCAL DROUGHT IMPACTS. SUMMARY OF IMPACTS... STATE AND LOCAL DECLARATIONS: THE ALABAMA DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY AFFAIRS (ADECA) OFFICE OF WATER RESOURCES HAS NO CURRENT DROUGHT DECLARATIONS IN EFFECT FOR THE AREA. AGRICULTURAL IMPACTS: THE USDA CROP AND PROGRESS CONDITION REPORT HAS NOTED DRY CONDITIONS IN PARTS OF THE AREA OVER THE LAST MONTH, WITH MENTION OF STRESS TO GRASSES AND ROW CROPS. OTHER IMPACTS: REPORTS TO THE USDM DROUGHT IMPACT REPORTER DURING THE LAST SEVERAL WEEKS HAVE INDICATED DRYING FARM PONDS, WILTING VEGETATION, AND EARLY LOSS OF LEAVES ON SOME SPECIES OF TREES, WITH REPORTS SPECIFICALLY COMING FROM MORGAN AND JACKSON COUNTIES. CLIMATE SUMMARY... PRECIPITATION DEFICITS BEGAN TO BUILD ACROSS PARTS OF THE AREA DURING THE SUMMER, ESPECIALLY IN THE MONTH OF JULY. DURING THE 60 DAY PERIOD FROM LATE-JULY TO MID-SEPTEMBER, PRECIPITATION DEFICITS TOTAL AROUND TWO TO FOUR INCHES ACROSS MUCH OF THE AREA, WITH SOME LOCATIONS EXPERIENCING DEFICITS LARGER THAN FOUR INCHES, ESPECIALLY IN THE D1 DROUGHT DESIGNATED AREAS. TEMPERATURES DURING THE PAST 60 DAY PERIOD HAVE AVERAGED AROUND TWO DEGREES ABOVE NORMAL, BUT HAVE BEEN MOST ANOMALOUSLY WARM DURING THE MONTH OF SEPTEMBER, AVERAGING SOME FIVE TO SIX DEGREES ABOVE NORMAL. PRECIPITATION/TEMPERATURE OUTLOOK... GENERALLY ABOVE NORMAL TEMPERATURES ARE FORECAST ACROSS THE AREA INTO THE MIDDLE OF NEXT WEEK. DAILY HIGH TEMPERATURES ARE EXPECTED TO RANGE FROM THE UPPER 80S TO LOWER 90S AT MOST LOCATIONS THROUGH SATURDAY, WITH LOWS GENERALLY IN THE UPPER 60S TO LOWER 70S. THEN A SLIGHT COOL-DOWN WILL OCCUR, WITH DAILY HIGH TEMPERATURES GENERALLY IN THE LOW TO MID 80S THROUGH WEDNESDAY, AND NIGHTTIME LOW TEMPERATURES MAINLY IN THE MID TO UPPER 60S. NORMAL HIGH TEMPERATURES THIS TIME OF YEAR ARE IN THE LOW TO MID 80S WITH NORMAL LOWS IN THE MID 50S TO AROUND 60. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO RETURN TO THE AREA ON FRIDAY, BUT INCREASES IN THE COVERAGE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IS EXPECTED THIS WEEKEND AS A COLD FRONT MOVES INTO THE REGION AND INITIALLY STALLS. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL REMAIN IN THE FORECAST THROUGH MID- WEEK, BUT THEN A STRONGER COLD FRONT MAY BRING MORE ACTIVITY INTO THE REGION AROUND WEDNESDAY. DUE TO THE SHOWERY NATURE OF THE PRECIPITATION EXPECTED DURING THE PERIOD, RAINFALL AMOUNTS WILL BE HIGHLY VARIABLE, BUT SOME LOCATIONS COULD RECEIVE SIGNIFICANT RAINFALL TOTALING WELL ABOVE NORMAL THROUGH WEDNESDAY OF NEXT WEEK. THE 8-14 DAY OUTLOOK FROM THE CLIMATE PREDICTION CENTER (CPC), VALID FOR SEPTEMBER 27TH THROUGH OCTOBER 3RD, FAVORS BELOW NORMAL TEMPERATURES AND ABOVE NORMAL PRECIPITATION FOR THE AREA. THE MONTHLY OUTLOOK FROM THE CPC FOR OCTOBER SLIGHT FAVORS ABOVE NORMAL TEMPERATURES FOR ABOUT THE SOUTHEASTERN HALF OF THE AREA, WITH EQUAL CHANCES FOR ABOVE, NEAR OR BELOW NORMAL TEMPERATURES FOR THE NORTHWESTERN HALF. THE PRECIPITATION OUTLOOK SLIGHTLY FAVORS ABOVE NORMAL PRECIPITATION. THE THREE MONTH OUTLOOK FOR THE OCTOBER TO DECEMBER PERIOD FROM THE CPC SLIGHTLY FAVORS ABOVE NORMAL TEMPERATURES, WITH EQUAL CHANCES FOR ABOVE, NEAR OR BELOW NORMAL PRECIPITATION. HYDROLOGIC SUMMARY AND OUTLOOK... STREAMFLOWS ACROSS THE AREA HAVE EXPERIENCED GRADUAL DEGRADATION DURING THE LAST MONTH OR TWO, BUT NOT ALL STREAMFLOWS ARE EXPERIENCING DROUGHT LEVEL FLOWS. NEVERTHELESS, SOME STREAMFLOWS HAVE SLIPPED INTO DROUGHT CATEGORY STATUS WITH SEVEN-DAY AVERAGE STREAMFLOW RANKING PERCENTILES BELOW 25%. THESE INCLUDE: BIG NANCE CREEK (19TH PERCENTILE), SOUTH SAUTY CREEK (19TH PERCENTILE), THE PAINT ROCK RIVER (20TH PERCENTILE), AND THE ELK RIVER (23RD PERCENTILE). ACCORDING TO THE CPC, THE LATEST DAILY SOIL MOISTURE RANKINGS INDICATE THAT SOIL MOISTURE VALUES HAVE FALLEN TO THE 10TH TO 20TH PERCENTILES ACROSS MUCH OF THE AREA. THE GROUNDWATER WELL SITE CULLMAN COUNTY, WHICH IS OPERATED BY THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY, INDICATES THAT GROUND WATER LEVELS FELL BELOW THE MEDIAN DAILY VALUE IN LATE AUGUST, AND HAVE SINCE REMAINED BELOW THE MEDIAN VALUE. AT THE GROUNDWATER WELL SITE IN LAWRENCE COUNTY, WATER LEVELS FELL BELOW THE MEDIAN STATISTIC IN MID AUGUST, AND REMAINED BELOW UNTIL ABOUT SEPTEMBER 10TH. SINCE THEN, VALUES HAVE HOVERED CLOSE TO NORMAL FOR THIS TIME OF YEAR. THE OUTLOOK FOR THE NEXT WEEK IS FOR GENERAL SLIGHT IMPROVEMENT OF CONDITIONS DUE TO EXPECTATIONS FOR ABOVE NORMAL PRECIPITATION AT MOST LOCATIONS. NEXT ISSUANCE DATE... SINCE NO PART OF THE AREA IS UNDER A SEVERE DROUGHT (D2) DESIGNATION OR WORSE, THE ISSUANCE OF DROUGHT INFORMATION STATEMENTS WILL OCCUR WHEN CONDITIONS EITHER IMPROVE OR DETERIORATE SIGNIFICANTLY. HOWEVER, ANOTHER STATEMENT WILL BE ISSUED WITHIN THE NEXT MONTH EVEN IF CONDITIONS REMAIN NEAR THEIR CURRENT STATUS. && RELATED WEB SITES...(USE LOWER CASE) U.S. DROUGHT MONITOR WEBPAGE: HTTP://DROUGHTMONITOR.UNL.EDU DROUGHT IMPACT REPORTER FROM THE NATIONAL DROUGHT MITIGATION CENTER: http://DROUGHTREPORTER.UNL.EDU/MAP CLIMATE PREDICTION CENTER: HTTP://WWW.CPC.NCEP.NOAA.GOV FOR INFORMATION ABOUT ALABAMA DROUGHT DECLARATIONS, VISIT: http://WWW.ADECA.ALABAMA.GOV/DIVISIONS/OWR/PAGES/DEFAULT.ASPX FOR INFORMATION FROM THE ALABAMA FORESTRY COMMISSION, VISIT: http://FORESTRY.ALABAMA.GOV WILDFIRE INFORMATION FROM THE ALABAMA FORESTRY COMMISSION: http://FORESTRY.ALABAMA.GOV/FIRE_TOTALS.ASPX?BV=1&S=4 RADAR ESTIMATED PRECIPITATION AMOUNTS CAN BE OBTAINED HERE: http://WATER.WEATHER.GOV/PRECIP STREAMFLOWS ARE OBTAINED FROM THE USGS HERE: http://WATERWATCH.USGS.GOV/INDEX.PHP LAKE LEVELS FOR THE TENNESSEE RIVER CAN BE OBTAINED HERE: http://WWW.TVA.COM/ENVIRONMENT/LAKE-LEVELS SOIL MOISTURE LEVELS FROM THE NLDAS CAN BE FOUND HERE: http://WWW.EMC.NCEP.NOAA.GOV/MMB/NLDAS/DROUGHT USGS GROUNDWATER WELL SITE INFORMATION FOR ALABAMA: http://WATERDATA.USGS.GOV/AL/NWIS/CURRENT/ ?TYPE=GW&GROUP_KEY=COUNTY_CD GEOLOGICAL SURVEY OF ALABAMA GROUNDWATER ASSESSMENT PROGRAM https://WWW.GSA.STATE.AL.US/GSA/GROUNDWATER/REALTIME ACKNOWLEDGEMENTS... SOME DATA USED IN THIS STATEMENT WERE PROVIDED BY THE U.S. GEOLOGICAL SURVEY, THE U.S. FOREST SERVICE, THE TENNESSEE VALLEY AUTHORITY, AND THE STATES OF ALABAMA AND TENNESSEE. QUESTIONS OR COMMENTS... FOR QUESTIONS OR COMMENTS ON THE DROUGHT, PLEASE CONTACT: NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE 320A SPARKMAN DRIVE HUNTSVILLE, AL 35805 PHONE: 256-890-8503 SR-HUN.WEBMASTER@NOAA.GOV