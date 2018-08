× Auburn University releases first depth chart of 2018 season

TUSCALOOSA, Ala. – Auburn University has released the official depth chart of the season. The athletic department did so right before Head Coach Gus Malzahn’s news conference today.

Here’s the Depth Chart:

Offense:

QB: Jarrett Stidham

Malik Wilis

Joey Gatewood

Cord Sandberg

RB: Kam Martin

JaTarvious Whitlow

HB: Chandler Cox

Spencer Nigh

Harold Joiner

TE: Jallen Harris

Tucker Brown

John Samuel Shenker

WR: Darius Slayton

Shedrick Jackson

WR: Nate Craig-Myers

Marquis McClain

Seth Williams

WR: Sal Cannella

Matthew Hill

WR: Ryan Davis

Anthony Schwartz

LT: Prince Tega Wanogho

Bailey Sharp

LG: Marquel Harrell

Tashawn Manning

C: Kaleb Kim

Nick Brahms

RG: Mike Horton

Calvin Ashley

RT: Jack Driscoll

Austin Troxell

Defense:

Buck: Nick Coe

T.D. Moultry

Richard Jibunor

DT: Dontavius Russell

Tyrone Truesdell

Jaunta’vius Johnson

Coynis Miller

DT: Derrick Brown

Andrew Williams

Daquan Newkirk

DE: Marlon Davidson

Big Kat Bryant

Gary Walker

DAM: Darrell Williams

Chandler Wooten

MIKE: Deshaun Davis

K.J. Britt

WILL: Montavious Atkinson

Zakoby McClain

CB: Noah Igminoghene

John Broussard, Jr.

FS: Jeremiah Dinson

Smoke Monday

SS: Daniel Thomas

Jamien Sherwood

CB: Jamel Dean

Christian Tutt

NICKEL: Javaris Davis

Jordan Peters

Jayvaughn Myers

Special Teams:

PK: Anders Carlson

Ian Shannon

P: Aidan Marshall

Arryn Siposs

H: Ian Shannon

LS: Bill Taylor

Clarke Smith

PR: Ryan Davis

Christian Tutt

KR: Noah Igbinoghene/Jatarvious Whitlow

Shaun Shivers/Asa Martin