Flash Flood Warning Issued Sunday Afternoon

A line of heavy storms remained stationary for several hours over Limestone, Lawrence, and Morgan Counties Sunday morning and produced over 3 inches of rainfall according to radar estimates.
This amount of rain within 3-4 hours could cause localized flash flooding. The National Weather Service in Huntsville has since issued a Flash Flood Warning through Sunday afternoon for a section of each county including eastern Lawrence, southern Limestone, and northwestern Morgan.
The full warning from the NWS is listed below:
BULLETIN – EAS ACTIVATION REQUESTED
FLASH FLOOD WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
1010 AM CDT SUN JUL 15 2018
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR…
SOUTH CENTRAL LIMESTONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA…
NORTHWESTERN MORGAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA…
EAST CENTRAL LAWRENCE COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA…
* UNTIL 115 PM CDT.
* AT 1009 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. TWO TO THREE INCHES OF RAIN
HAVE ALREADY FALLEN OVER THE LAST COUPLE OF HOURS, WITH AN
ADDITIONAL ONE TO TWO INCHES POSSIBLE. FLASH FLOODING IS EXPECTED
TO BEGIN SHORTLY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE…
DECATUR, TRINITY, HILLSBORO, CADDO AND CHALYBEATE SPRINGS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
TURN AROUND, DON’T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING.
IF YOU ARE IN THE WARNED AREA MOVE TO HIGHER GROUND IMMEDIATELY.
RESIDENTS LIVING ALONG STREAMS AND CREEKS SHOULD TAKE IMMEDIATE
PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.