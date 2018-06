Lauderdale County offering “Stay Out of Jail” program for those with warrants

LAUDERDALE COUNTY, Ala. – Hundreds of people are being given the opportunity to “Stay Out of Jail” next week. The Lauderdale County Court Clerk’s Office says if you have outstanding fines and tickets – this is your chance.

The list has been compiled and it’s a long one.

“Probably around 700 to 800 is what is on the list of names right now,” stated Court Specialist Audra Wallace. “That’s not all of the warrants that we have, that is just some random ones that we have pulled.”

Court fines, traffic tickets, worthless checks – the list goes on and on. Hundreds of people who haven’t shown up in court, or did and didn’t follow through. Wallace has been working on the Stay Out of Jail list for weeks.

“They need to contact our office even by phone and work something out with us. We’ll just look at what they have and figure out what we can do to help them,” said Wallace.

Those on the list can show up next week to meet with someone in the Lauderdale County Court Clerk’s Office. If they follow through, the arrest warrants which have already been issued will be recalled.

“They may be in a situation where they don’t have the money and they are afraid to come, and so hopefully we can help them with that,” Wallace explained.

If you don’t come forward to take care of your outstanding warrants, courthouse officials say you’ll likely get a visit from a sheriff’s deputy or police officer in the near future.

Below is a compiled list of names with those who need to contact the Lauderdale County Court Clerk’s Office or Lauderdale County District Attorney’s Office next week.

Lauderdale County District Criminal Warrants

(Last Name, First Name, Middle Name)

Disclaimer: Every effort has been made to ensure that the persons on this list have valid active warrants in Lauderdale County, Alabama. If your name appears on this list in error, please notify the Lauderdale County Court Clerk’s Office at (256)760-5724 or (256)760-7599.

Lauderdale County Traffic Warrants

(Last Name, First Name, Middle Name)

Disclaimer: Every effort has been made to ensure that the persons on this list have valid active warrants in Lauderdale County, Alabama. If your name appears on this list in error, please notify the Lauderdale County Court Clerk’s Office at (256)760-5724 or (256)760-7599.

DISCLAIMER: Every effort has been made to ensure that the persons on this list have valid active warrants in Lauderdale County, Alabama. If your name appears in error, please notify the Lauderdale County District Attorney's Office at 256-764-6351.