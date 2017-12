How much rain fell where you live? Rainfall totals from Tuesday night through Wednesday afternoon

A swath of very heavy showers and thunderstorms moved through the Tennessee Valley Tuesday night through early Wednesday morning. A few heavy downpours picked up once again Wednesday afternoon.

Altogether, over an inch of rain fell in many locations, and some spots saw as much as 3-5 inches of rainfall.

Below are rainfall totals from throughout the Tennessee Valley for the 24-hour period between Tuesday afternoon and Wednesday afternoon.

…Franklin County… Dime 3.11 in 0900 AM 12/20 GOES Hodges 2.19 in 0900 AM 12/20 GOES 11 NE Red Bay 2.18 in 0930 AM 12/20 GOES Russellville Number 2 2.00 in 0840 AM 12/20 COOP

…DeKalb County… 2 NNE Crossville 4.82 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 1 WSW Fort Payne 2.47 in 0700 AM 12/20 COCORAHS Fort Payne 2.45 in 0800 AM 12/20 COOP 1 E Crossville 2.40 in 0910 AM 12/20 GOES Al Gadsden 19 N 2.40 in 0910 AM 12/20 GOES 3 ESE Sylvania 2.39 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 3 NW Lakeview 2.34 in 0900 AM 12/20 HADS 4 SSE Valley Head 2.25 in 0938 AM 12/20 CWOP Henagar 2.13 in 0900 AM 12/20 GOES 1 S Rainsville 1.83 in 0530 AM 12/20 COCORAHS Ider 1.80 in 0700 AM 12/20 UCOOP 4 NW Rising Fawn 1.76 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 1 E Crossville 1.65 in 0945 AM 12/20 CWOP

…Cullman County… North Alabama Horticulture S 2.83 in 0800 AM 12/20 COOP 4 E Cullman 2.30 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 3 W Good Hope 2.23 in 0700 AM 12/20 COCORAHS Folsom Fld Ap 1.97 in 0555 AM 12/20 AWOS 1 E Hanceville 1.49 in 0441 AM 12/20 COCORAHS

…Colbert County… 7 WNW Littleville 2.15 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 3 NNE Muscle Shoals 2.04 in 0930 AM 12/20 GOES 3 NNE Muscle Shoals 2.04 in 0730 AM 12/20 GOES 1 SSW Muscle Shoals 1.95 in 0700 AM 12/20 COCORAHS 1 ENE Sheffield 1.81 in 0800 AM 12/20 COCORAHS Muscle Shoals Water Plant 1.81 in 0632 AM 12/20 COOP 4 SW Cherokee 1.80 in 0943 AM 12/20 CWOP North West Alabama Regional 1.79 in 0553 AM 12/20 ASOS Muscle Shoals 9.7 NNE 1.71 in 0531 AM 12/20 COCORAHS 3 NNW Littleville 0.79 in 0941 AM 12/20 CWOP

…Jackson County…

1 NE Langston 2.30 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Widows Creek Steam Plant 2.30 in 0845 AM 12/20 GOES

Widows Creek Steam Plant 2.26 in 0745 AM 12/20 GOES

Scottsboro 2.04 in 0930 AM 12/20 GOES

Flat Rock 2.04 in 0930 AM 12/20 GOES

Scottsboro 1.98 in 0700 AM 12/20 COOP

1 NNW Scottsboro 1.98 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Lim Rock 1.97 in 0915 AM 12/20 GOES

4 NW Scottsboro 1.95 in 0715 AM 12/20 COCORAHS

6 SW Skyline 1.89 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Paint Rock @ Woodville, Al 1.72 in 0900 AM 12/20 GOES

Paint Rock @ Woodville, Al 1.60 in 0800 AM 12/20 GOES

Holly Tree 1.60 in 0700 AM 12/20 UCOOP

…Lauderdale County…

Rogersville 2.07 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

5 E Killen 1.89 in 0430 AM 12/20 COCORAHS

Florence 1.88 in 0938 AM 12/20 CWOP

Florence 1.74 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

3 NNW Saint Florian 1.70 in 0800 AM 12/20 COCORAHS

2 SSW Florence 1.68 in 0935 AM 12/20 CWOP

5 W Underwood-Petersville 1.57 in 0937 AM 12/20 CWOP

4 E Waterloo 1.44 in 0932 AM 12/20 CWOP

Wright 1.17 in 0730 AM 12/20 GOES

Wright 1.17 in 0930 AM 12/20 GOES

1 NNE Rogersville 0.89 in 0942 AM 12/20 CWOP

1 SE Underwood-petersville 0.89 in 0636 AM 12/20 CWOP

North Florence 0.87 in 1200 AM 12/20 UCOOP

…Lawrence County…

4 N Grayson 3.84 in 0927 AM 12/20 RAWS

5 SSW Moulton 3.31 in 0930 AM 12/20 GOES

Moulton 2 2.46 in 0800 AM 12/20 COOP

3 ENE Moulton 2.31 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 SW Trinity 2.30 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Town Creek 2.15 in 0915 AM 12/20 GOES

Town Creek 2.14 in 0815 AM 12/20 GOES

4 SSW Hillsboro 1.89 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

6 WSW Rogersville 1.70 in 0915 AM 12/20 HADS

6 WSW Rogersville 1.69 in 0715 AM 12/20 HADS

…Limestone County…

4 W Athens 1.84 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

4 N Mooresville 1.75 in 0945 AM 12/20 CWOP

Athens 1.75 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Athens 1.67 in 0915 AM 12/20 GOES

5 WSW Harvest 1.62 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Pryor Field Airport 1.45 in 0553 AM 12/20 ASOS

…Madison County…

6 W Owens Crossroads 2.40 in 0600 AM 12/20 COCORAHS

Owens Cross Roads 3s 2.37 in 0500 AM 12/20 COOP

5 SE Huntsville 2.35 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

5 WNW Owens Crossroads 2.15 in 0930 AM 12/20 HADS

2 NW Owens Crossroads 2.14 in 0941 AM 12/20 CWOP

5 WNW Owens Crossroads 2.12 in 0730 AM 12/20 HADS

Peevey Creek Near Gurley 2.11 in 0930 AM 12/20 GOES

Aldridge Crk @ Toney Dr 2.04 in 0750 AM 12/20 GOES

Aldridge Crk @ Toney Dr 2.04 in 0850 AM 12/20 GOES

Big Cove Crk @ Dug Hill Rd 1.95 in 0850 AM 12/20 GOES

E.fork Pinhook Ck @ Winchest 1.95 in 0930 AM 12/20 GOES

E.fork Pinhook Ck @ Winchest 1.93 in 0730 AM 12/20 GOES

2 ENE Huntsville 1.92 in 0942 AM 12/20 CWOP

2 W Paint Rock 1.91 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Madison 1.90 in 0933 AM 12/20 CWOP

3 S Redstone Arsenal 1.89 in 0929 AM 12/20 CWOP

Pinhook Ck @ Clinton Ave 1.86 in 0920 AM 12/20 GOES

6 NNW Owens Crossroads 1.86 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

3 W Gurley 1.86 in 0943 AM 12/20 CWOP

Fagan Crk @ Adams St 1.83 in 0850 AM 12/20 GOES

4 SSW Harvest 1.83 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 N Madison 1.83 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

4 NNW Madison 1.82 in 0935 AM 12/20 CWOP

Mcdonald Ck @ Patton Rd 1.82 in 0850 AM 12/20 GOES

3 S Redstone Arsenal 1.80 in 0938 AM 12/20 CWOP

5 NW Gurley 1.80 in 0631 AM 12/20 COCORAHS

Dallas Branch @ Coleman St 1.78 in 0920 AM 12/20 GOES

4 WNW Gurley 1.78 in 0925 AM 12/20 RAWS

Broglan Branch@oakwood Ave 1.74 in 0855 AM 12/20 GOES

2 SSW Redstone Arsenal 1.74 in 0928 AM 12/20 CWOP

4 WNW Gurley 1.74 in 0725 AM 12/20 RAWS

4 S Harvest 1.73 in 0705 AM 12/20 COCORAHS

2 SE New Market 1.71 in 0941 AM 12/20 CWOP

3 NW New Market 1.68 in 0939 AM 12/20 CWOP

2 SSW Redstone Arsenal 1.66 in 0929 AM 12/20 CWOP

3 SSW Redstone Arsenal 1.65 in 0944 AM 12/20 CWOP

2 SSE Harvest 1.61 in 0600 AM 12/20 COCORAHS

4 S Moores Mill 1.60 in 0930 AM 12/20 HADS

2 SW Redstone Arsenal 1.60 in 0933 AM 12/20 CWOP

W. Fork Pinhook Cr @ Blue Sp 1.59 in 0930 AM 12/20 GOES

2 E Madison 1.58 in 0944 AM 12/20 CWOP

3 SW Meridianville 1.58 in 0935 AM 12/20 CWOP

5 SSE Harvest 1.57 in 0630 AM 12/20 COCORAHS

3 SSW Redstone Arsenal 1.56 in 0939 AM 12/20 CWOP

5 SSE Harvest 1.55 in 0939 AM 12/20 CWOP

Huntsville International Air 1.54 in 0553 AM 12/20 ASOS

4 NW Huntsville 1.54 in 0943 AM 12/20 CWOP

1 SSW Gurley 1.54 in 0940 AM 12/20 CWOP

4 NW Huntsville 1.54 in 0948 AM 12/20 CWOP

2 SSW Redstone Arsenal 1.53 in 0944 AM 12/20 CWOP

Indian Creek Near Madison 1.52 in 0915 AM 12/20 GOES

2 NW Huntsville 1.51 in 0930 AM 12/20 CWOP

1 N Huntsville 1.48 in 0945 AM 12/20 CWOP

5 ENE Huntsville 1.46 in 0948 AM 12/20 CWOP

5 ENE Huntsville 1.46 in 0943 AM 12/20 CWOP

1 SSW Redstone Arsenal 1.45 in 0926 AM 12/20 CWOP

4 WNW Owens Crossroads 1.45 in 0942 AM 12/20 CWOP

Spring Branch/huntsville 1.40 in 0850 AM 12/20 GOES

2 W Redstone Arsenal 1.37 in 0558 AM 12/20 AWOS

2 ENE Hazel Green 1.35 in 0943 AM 12/20 CWOP

5 SSW Meridianville 1.34 in 0936 AM 12/20 CWOP

2 SW Redstone Arsenal 1.33 in 0938 AM 12/20 CWOP

2 NW Huntsville 1.16 in 0940 AM 12/20 CWOP

2 E Moores Mill 1.11 in 0938 AM 12/20 CWOP

1 N Madison 1.09 in 0944 AM 12/20 CWOP

1 N Madison 1.09 in 0949 AM 12/20 CWOP

4 SE Harvest 1.01 in 0931 AM 12/20 CWOP

…Marshall County…

5 WNW Union Grove 3.27 in 0943 AM 12/20 CWOP

Guntersville Lake Dam 2.90 in 0900 AM 12/20 GOES

Albertville 2.85 in 0900 AM 12/20 GOES

7 W Union Grove 2.62 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 NW Albertville 2.27 in 0746 AM 12/20 COCORAHS

4 W Albertville 2.24 in 0730 AM 12/20 COCORAHS

2 SW Guntersville 2.16 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

4 W Guntersville 1.92 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 WNW Albertville 1.89 in 0600 AM 12/20 COCORAHS

3 ESE Guntersville 1.86 in 0600 AM 12/20 COCORAHS

City Water Plant 1.81 in 0700 AM 12/20 COOP

Douglas 6.8 NW 1.81 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Arab 1.73 in 0933 AM 12/20 CWOP

4 W Guntersville 1.69 in 0943 AM 12/20 CWOP

Arab 1.68 in 0939 AM 12/20 CWOP

Guntersville 1.55 in 0545 AM 12/20 COOP

3 N Guntersville 1.27 in 0940 AM 12/20 CWOP

…Morgan County…

Falkville 3.82 in 0930 AM 12/20 GOES

2 SE Somerville 3.42 in 0730 AM 12/20 COCORAHS

1 WSW Priceville 2.67 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Falkville 5.1 E 2.50 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

6 NE Eva 2.36 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

…Tennessee…

…Franklin County…

Salem 2.15 in 0915 AM 12/20 GOES

4 SW Cowan 1.98 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

3 S Huntland 1.76 in 0949 AM 12/20 CWOP

Sewanee 1.73 in 0930 AM 12/20 GOES

Winchester 1.69 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 W Winchester 1.62 in 0600 AM 12/20 COCORAHS

3 W Winchester 1.60 in 0835 AM 12/20 COCORAHS

5 W Orme 1.57 in 0930 AM 12/20 HADS

Tims Ford Dam 1.51 in 0845 AM 12/20 GOES

Estill Springs 6sw 1.40 in 0800 AM 12/20 UCOOP

…Lincoln County…

7 N Hazel Green 1.99 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

7 S Fayetteville 1.91 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

1 ESE Fayetteville 1.88 in 0930 AM 12/20 HADS

7 N Hazel Green 1.87 in 0942 AM 12/20 CWOP

1 W Fayetteville 1.75 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

5 WSW Fayetteville 1.63 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

Fayetteville 8 WSW 1.63 in 0600 AM 12/20 UCOOP

5 W Fayetteville 1.50 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

11 SSE Cornersville 1.27 in 0936 AM 12/20 CWOP

11 SW Petersburg 1.20 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

6 NNW Fayetteville 1.18 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

10 SSE Cornersville 1.14 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

…Moore County…

Lynchburg 1.36 in 0700 AM 12/20 COCORAHS

City Of Lynchburg Water Trea 1.32 in 0700 AM 12/20 COOP

Observations are collected from a variety of sources with varying

equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers

for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$