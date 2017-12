Snowfall Roundup: Snowfall totals from around the state of Alabama

Snow showers developed in Alabama early Friday morning and continued to fall in a 120-200 mile wide band from Birmingham northeast into metro Atlanta.

In the areas where snow fell the most, as much as 6 inches of snow as reported.

Some areas in the Tennessee Valley also received accumulating snow, including Cullman, Gadsden, Guntersville, Albertville, Fort Payne, and Mentone.

Below is a list of official snowfall totals from around the state.

000

NOUS44 KBMX 082354

PNSBMX

ALZ011>015-017>050-091154-

Public Information Statement

National Weather Service Birmingham AL

554 PM CST Fri Dec 8 2017

…Snowfall Reports…

Location Amount Time/Date

…Alabama…

…Autauga County…

4 WSW Deatsville 4.0 in 0240 PM 12/08

…Bibb County…

Centreville 4.5 in 1000 AM 12/08

Green Pond 4.0 in 0120 PM 12/08

Centreville 3.0 in 0820 AM 12/08

Woodstock 3.0 in 1000 AM 12/08

West Blocton 3.0 in 1150 AM 12/08

Brierfield Ironworks Park 2.8 in 0820 AM 12/08

Randolph 0.3 in 0625 AM 12/08

…Blount County…

1 ESE Highland Lake 4.5 in 1115 AM 12/08

Remlap 4.0 in 1245 PM 12/08

1 NNE Oneonta 3.0 in 0235 PM 12/08

Smoke Rise 2.0 in 1050 AM 12/08

Hayden 1.8 in 1010 AM 12/08

1 WSW Smoke Rise 1.3 in 0945 AM 12/08

Hayden 1.0 in 0900 AM 12/08

Oneonta 0.8 in 0945 AM 12/08

Oneonta 0.3 in 0550 AM 12/08

2 E Hendrix 0.0 in 1221 PM 12/08

…Calhoun County…

2 E Anniston 10.0 in 0445 PM 12/08

Anniston 6.0 in 1115 AM 12/08

1 SW Weaver 6.0 in 0130 PM 12/08

Weaver 5.0 in 1045 AM 12/08

Oxford 4.5 in 1100 AM 12/08

Blue Mountain 4.5 in 1100 AM 12/08

Choccolocco 4.3 in 1100 AM 12/08

Oxford 4.0 in 1020 AM 12/08

Ohatchee 3.5 in 1040 AM 12/08

Oxford 3.0 in 0912 AM 12/08

Fort McClellan 2.0 in 0840 AM 12/08

Jacksonville 2.0 in 0810 AM 12/08

Jacksonville 1.5 in 0750 AM 12/08

…Cherokee County…

Forney 5.0 in 1115 AM 12/08

Centre 4.8 in 1100 AM 12/08

1 ENE Gaylesville 3.5 in 0120 PM 12/08

Forney 2.0 in 0825 AM 12/08

4 S Coloma 0.0 in 1130 AM 12/08

Forney 0.0 in 1115 AM 12/08

…Chilton County…

Thorsby 5.0 in 1020 AM 12/08

4 NE Campbell 4.0 in 1218 PM 12/08

3 E Pooles Crossroads 2.0 in 1231 PM 12/08

Clanton 2.0 in 1215 PM 12/08

Clanton 1.8 in 1035 AM 12/08

Clanton 1.5 in 0950 AM 12/08

…Clay County…

1 WSW Ashland-Lineville Airp 4.5 in 0315 PM 12/08

Ashland 3.8 in 0233 PM 12/08

Ashland 2.5 in 1130 AM 12/08

Ashland 2.0 in 1030 AM 12/08

Ashland 2.0 in 1130 AM 12/08

…Cleburne County…

4 SSW Mars Hill 6.0 in 1227 PM 12/08

4 SSW Mars Hill 5.0 in 0940 AM 12/08

2 NE Heflin 5.0 in 0400 PM 12/08

1 NE Heflin 3.8 in 0100 PM 12/08

Edwardsville 3.3 in 1100 AM 12/08

Heflin 2.5 in 1025 AM 12/08

4 SSW Mars Hill 1.0 in 0700 AM 12/08

Heflin 0.5 in 0730 AM 12/08

…Coosa County…

Equality 1.0 in 1100 AM 12/08

…Etowah County…

1 WNW Glencoe 4.0 in 1200 PM 12/08

Black Creek 3.0 in 1100 AM 12/08

1 NE Attalla 2.0 in 1216 PM 12/08

Noccalula Falls 2.0 in 1015 AM 12/08

Gadsden 2.0 in 1100 AM 12/08

1 NNE Attalla 1.5 in 1100 AM 12/08

2 SE Crudup 1.5 in 0650 AM 12/08

Hokes Bluff 1.5 in 1100 AM 12/08

Southside 1.5 in 1000 AM 12/08

2 SSW Hokes Bluff 0.0 in 1100 AM 12/08

2 NNE Gadsden 0.0 in 1100 AM 12/08

Gadsden 0.0 in 1115 AM 12/08

…Fayette County…

2 S Fayette 1.5 in 1100 AM 12/08

Fayette 1.5 in 1130 AM 12/08

Fayette 1.0 in 1045 AM 12/08

…Jefferson County…

1 WSW BJCC 6.0 in 1000 AM 12/08

Trussville 5.5 in 1100 AM 12/08

Pleasant Grove 4.5 in 1040 AM 12/08

2 ENE Cloverdale 4.5 in 1100 AM 12/08

1 S Kingston 4.5 in 0300 PM 12/08

Irondale 4.3 in 1045 AM 12/08

Leeds 4.3 in 1045 AM 12/08

1 WNW Mountain Brook 4.0 in 1020 AM 12/08

Gardendale 4.0 in 1055 AM 12/08

Ross Bridge 4.0 in 1100 AM 12/08

McCalla 4.0 in 1030 AM 12/08

Homewood 4.0 in 1050 AM 12/08

1 NW BJCC 3.8 in 1100 AM 12/08

Cahaba Heights 3.8 in 1035 AM 12/08

Forestdale 3.8 in 1207 PM 12/08

Rock Creek 3.5 in 1100 AM 12/08

Center Point 3.5 in 1115 AM 12/08

Birmingham 3.5 in 1100 AM 12/08

1 NW Shannon 3.5 in 0430 PM 12/08

1 SE Concord 3.5 in 0312 PM 12/08

Concord 3.5 in 1030 AM 12/08

Gardendale 3.2 in 1000 AM 12/08

1 NE Homewood 3.0 in 0940 AM 12/08

Cahaba Heights 3.0 in 1100 AM 12/08

Hueytown 3.0 in 0945 AM 12/08

2 NNE Shannon 3.0 in 1000 AM 12/08

Cahaba Heights 3.0 in 1020 AM 12/08

Leeds 3.0 in 1115 AM 12/08

Clay 3.0 in 1010 AM 12/08

Trussville 2.8 in 1030 AM 12/08

Fultondale 2.8 in 1035 AM 12/08

2 SW Warrior 2.5 in 1236 PM 12/08

2 SE Vestavia Hills 2.5 in 0940 AM 12/08

1 SSE The Summit 2.3 in 1015 AM 12/08

Bluff Park 2.3 in 0900 AM 12/08

Hoover 2.3 in 0940 AM 12/08

Vulcan Park 2.3 in 0930 AM 12/08

Warrior 2.0 in 1030 AM 12/08

1 N Riverchase Galleria 2.0 in 1000 AM 12/08

Fultondale 1.5 in 0840 AM 12/08

Clay 1.5 in 0815 AM 12/08

Pinson 1.5 in 0900 AM 12/08

Homewood 1.5 in 0830 AM 12/08

Hoover 1.1 in 0820 AM 12/08

Mountain Brook 1.0 in 0830 AM 12/08

Mcadory 1.0 in 0825 AM 12/08

Warrior 0.5 in 0845 AM 12/08

Fultondale 0.5 in 0745 AM 12/08

Birmingham International Air 0.0 in 0600 AM 12/08

…Lamar County…

1 SSE Kennedy 1.8 in 1100 AM 12/08

…Marengo County…

Linden 6.0 in 1213 PM 12/08

Sweet Water 2.8 in 1150 AM 12/08

…Perry County…

2 W Perry Co Correctional Ce 4.5 in 0130 PM 12/08

Marion 4.5 in 0950 AM 12/08

Uniontown 4.0 in 1255 PM 12/08

…Pickens County…

2 NNE Reform 1.0 in 0820 AM 12/08

…Randolph County…

2 W Newell 3.5 in 0235 PM 12/08

…Shelby County…

1 S Joe Tucker Park 7.0 in 0300 PM 12/08

Montevallo 6.0 in 1055 AM 12/08

Maylene 5.5 in 1240 PM 12/08

1 E Oak Mountain State Park 5.0 in 0940 AM 12/08

2 SSW Ballantrae 5.0 in 1236 PM 12/08

Maylene 4.8 in 1045 AM 12/08

Harpersville 4.8 in 1243 PM 12/08

Wilsonville 4.5 in 1015 AM 12/08

Saginaw 4.5 in 1055 AM 12/08

Alabaster 4.5 in 1050 AM 12/08

Greystone 4.5 in 1020 AM 12/08

1 NE Hoover Veterans Park 4.0 in 0235 PM 12/08

Alabaster 4.0 in 1100 AM 12/08

Helena 4.0 in 1045 AM 12/08

Riverchase 4.0 in 1043 AM 12/08

Shelby County Airport 3.5 in 1100 AM 12/08

Lake Purdy Community 3.3 in 1015 AM 12/08

Columbiana 3.3 in 1025 AM 12/08

Alabaster 3.3 in 0840 AM 12/08

1 W Helena 3.0 in 0212 PM 12/08

Helena 3.0 in 1115 AM 12/08

Chelsea 3.0 in 0840 AM 12/08

2 W Fowler Lake 3.0 in 1015 AM 12/08

Shelby County Airport 2.8 in 1000 AM 12/08

Shelby County Airport 2.5 in 0900 AM 12/08

Pelham 2.5 in 0815 AM 12/08

Columbiana 2.3 in 0900 AM 12/08

2 W Fowler Lake 2.0 in 0830 AM 12/08

Chelsea 2.0 in 0825 AM 12/08

1 S Columbiana 2.0 in 0825 AM 12/08

Montevallo 1.8 in 0800 AM 12/08

Vincent 1.5 in 0815 AM 12/08

Lake Purdy 1.5 in 0950 AM 12/08

Shelby County Airport 1.5 in 0800 AM 12/08

Shelby County Airport 1.0 in 0700 AM 12/08

Vincent 1.0 in 0720 AM 12/08

Alabaster 1.0 in 0730 AM 12/08

Riverchase 1.0 in 0825 AM 12/08

Columbiana 1.0 in 0720 AM 12/08

Columbiana 0.3 in 0720 AM 12/08

Columbiana 0.1 in 0620 AM 12/08

Shelby County Airport 0.0 in 0510 AM 12/08

Shelby 0.0 in 0405 AM 12/08

…St. Clair County…

1 W Chula Vista 5.5 in 1229 PM 12/08

Moody 5.0 in 1055 AM 12/08

Chula Vista 4.5 in 1115 AM 12/08

Odenville 4.0 in 1130 AM 12/08

2 N Margaret 4.0 in 0112 PM 12/08

Odenville 3.5 in 1045 AM 12/08

Springville 3.5 in 1000 AM 12/08

1 WNW Horse Pens Forty 3.0 in 0950 AM 12/08

3 SW Ashville 2.8 in 1000 AM 12/08

Ashville 2.8 in 0955 AM 12/08

Argo 2.5 in 0950 AM 12/08

Pell City 2.0 in 0955 AM 12/08

Pell City 0.0 in 1115 AM 12/08

…Sumter County…

4 ENE Ward 3.0 in 1040 AM 12/08

…Talladega County…

Eastaboga 5.0 in 1100 AM 12/08

Childersburg 4.5 in 1130 AM 12/08

Childersburg 4.0 in 1100 AM 12/08

Lincoln 2.0 in 0840 AM 12/08

Talladega 1.5 in 0810 AM 12/08

…Tuscaloosa County…

Coaling 3.0 in 1015 AM 12/08

Lake View 3.0 in 1000 AM 12/08

Lake View 2.8 in 0930 AM 12/08

University Mall 2.0 in 0900 AM 12/08

Tuscaloosa 1.5 in 1100 AM 12/08

Coaling 1.4 in 0940 AM 12/08

Northport 0.8 in 0930 AM 12/08

…Walker County…

Goodsprings 3.0 in 0940 AM 12/08

Cordova 2.0 in 1004 AM 12/08

2 S Boldo 1.0 in 0830 AM 12/08

Goodsprings 1.0 in 0800 AM 12/08

Goodsprings 0.3 in 0730 AM 12/08

Observations are collected from a variety of sources with varying

equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers

for their dedication. Not all data listed are considered official.