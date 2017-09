Recap: Irma’s actual impacts on the Tennessee Valley

The remnants of Hurricane Irma moved through the Southeast Monday and Tuesday, prompting a tropical storm watch turned warning for much of Alabama, including the Tennessee Valley.

While not unusual, the tropical storm watch/warnings for the area were not unprecedented. According to a Sunday night area forecast discussion published by the National Weather Service in Huntsville:

For the first time in a long time, portions of Northern Alabama and

Southern Middle TN are included in a Tropical Storm Watch. Generally

all counties along/E of I-65 (with the exception of Limestone County)

are included in this product, and the last time we issued one was

back in 2005 for both Hurricanes Dennis and Katrina. So while it`s

not the first time it`s ever happened, it`s still generally rare to

have such a product out this far inland.

In southern Tennessee, a wind advisory was issued ahead of Irma. NWS meteorologist Stephen Latimer explained the difference between the two alerts:

A tropical storm watch and warning are issued for an actual named tropical storm that is expected to impact an area. A wind advisory is mostly issued for gradient winds, but in this case the winds are associated with either a Tropical depression or remnants transitioning to extra tropical.‚Äč

Below is a recap of Irma’s impact to the region, including wind, rain, and local storm reports.

MAXIMUM WIND GUSTS

WIND DAMAGE

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1251 AM CDT TUE SEP 12 2017 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 1213 AM NON-TSTM WND DMG 5 SSW GUNTERSVILLE 34.28N 86.30W 09/12/2017 MARSHALL AL EMERGENCY MNGR LARGE TREE WAS KNOCKED DOWN ONTO THE ROADWAY AT 1848 MOUNT OLIVE DRIVE.

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1142 PM CDT MON SEP 11 2017 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 1136 PM NON-TSTM WND DMG 4 SSW GUNTERSVILLE 34.31N 86.30W 09/11/2017 MARSHALL AL EMERGENCY MNGR A TREE WAS KNOCKED DOWN ON THE 4300 BLOCK OF PLEASANT GROVE ROAD.

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1046 PM CDT MON SEP 11 2017 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 1030 PM NON-TSTM WND DMG 6 E HUNTSVILLE 34.71N 86.53W 09/11/2017 MADISON AL UNKNOWN RELAYED REPORT OF A TREE DOWN ALONG 431 NEAR MONTE SANO.

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 941 PM CDT MON SEP 11 2017 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 0930 PM NON-TSTM WND DMG SYLVANIA 34.56N 85.81W 09/11/2017 DEKALB AL EMERGENCY MNGR A FEW TREES AND POWER LINES DOWN IN THE SYLVANIA AND HENAGAR COMMUNITIES DUE TO THE GRADIENT WIND. POWER OUTAGES HAVE BEEN SPORADIC.

PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 618 PM CDT MON SEP 11 2017 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 0553 PM NON-TSTM WND DMG 6 S LANGSTON 34.45N 86.10W 09/11/2017 MARSHALL AL EMERGENCY MNGR POWER OUTAGES REPORTED. POSSIBLY DUE TO HIGH WINDS.

MAXIMUM RAINFALL TOTALS

000 NOUS44 KHUN 121405 PNSHUN ALZ001>010-016-TNZ076-096-097-130205- Public Information Statement National Weather Service Huntsville AL 905 AM CDT Tue Sep 12 2017 ...Rainfall Reports... Location Amount Time/Date Lat/Lon 5 WNW Union Grove 3.41 in 0850 AM 09/12 34.43N/86.53W 1 NW Albertville 3.31 in 0811 AM 09/12 34.27N/86.22W Owens Cross Roads 3s 3.26 in 0600 AM 09/12 34.55N/86.45W 4 W Guntersville 3.24 in 0700 AM 09/12 34.36N/86.35W Douglas 6.8 NW 3.22 in 0700 AM 09/12 34.25N/86.39W Paint Rock @ Woodville, Al 3.13 in 0800 AM 09/12 34.62N/86.30W 2 ENE Guntersville 3.12 in 0700 AM 09/12 34.36N/86.24W 3 ESE Guntersville 3.10 in 0600 AM 09/12 34.34N/86.21W Arab 3.09 in 0840 AM 09/12 34.32N/86.49W 1 E Crossville 3.08 in 0810 AM 09/12 34.29N/85.96W Guntersville Lake Dam 3.07 in 0800 AM 09/12 34.42N/86.39W 2 W Paint Rock 3.05 in 0700 AM 09/12 34.67N/86.37W 4 W Guntersville 3.05 in 0837 AM 09/12 34.36N/86.35W 3 NW Lakeview 3.04 in 0800 AM 09/12 34.43N/86.02W Guntersville 3.02 in 0545 AM 09/12 34.33N/86.33W 6 SW Skyline 3.01 in 0700 AM 09/12 34.73N/86.21W Aldridge Crk Nr Farley 2.97 in 0750 AM 09/12 34.62N/86.54W Pinhook Ck @ Clinton Ave 2.90 in 0820 AM 09/12 34.73N/86.59W Henagar 2.86 in 0800 AM 09/12 34.63N/85.75W 2 SW Albertville 2.86 in 0850 AM 09/12 34.24N/86.24W 1 NE Langston 2.84 in 0700 AM 09/12 34.55N/86.08W Dallas Branch @ Coleman St 2.82 in 0820 AM 09/12 34.75N/86.57W Scottsboro 2.82 in 0700 AM 09/12 34.67N/86.05W 1 NNW Scottsboro 2.82 in 0700 AM 09/12 34.67N/86.05W 5 SE Huntsville 2.81 in 0700 AM 09/12 34.65N/86.55W City Water Plant 2.80 in 0700 AM 09/12 34.33N/86.33W 3 N Guntersville 2.79 in 0835 AM 09/12 34.41N/86.27W 3 NNW Littleville 2.79 in 0833 AM 09/12 34.65N/87.69W Fort Payne 2.77 in 0800 AM 09/12 34.44N/85.72W 4 NW Rising Fawn 2.75 in 0700 AM 09/12 34.81N/85.60W 7 W Skyline 2.74 in 0700 AM 09/12 34.81N/86.25W 1 WSW Fort Payne 2.72 in 0700 AM 09/12 34.44N/85.72W 1 W Pisgah 2.70 in 0700 AM 09/12 34.69N/85.88W Fagan Crk @ Adams St 2.70 in 0750 AM 09/12 34.72N/86.58W 7 W Union Grove 2.69 in 0700 AM 09/12 34.42N/86.57W Scottsboro 2.68 in 0830 AM 09/12 34.65N/85.99W Arab 2.63 in 0842 AM 09/12 34.34N/86.49W 3 ESE Sylvania 2.61 in 0700 AM 09/12 34.53N/85.76W Sand Mountain Substation 2.59 in 0700 AM 09/12 34.29N/85.97W 4 N Mooresville 2.59 in 0840 AM 09/12 34.69N/86.88W Peevey Creek Near Gurley 2.58 in 0830 AM 09/12 34.69N/86.46W Lim Rock 2.58 in 0815 AM 09/12 34.68N/86.19W 3 S Valley Head 2.57 in 0832 AM 09/12 34.50N/85.63W 6 W Owens Crossroads 2.56 in 0527 AM 09/12 34.60N/86.58W 1 SSW Gurley 2.55 in 0845 AM 09/12 34.68N/86.38W 4 WNW Gurley 2.52 in 0825 AM 09/12 34.74N/86.44W E.fork Pinhook Ck @ Winchest 2.51 in 0830 AM 09/12 34.79N/86.59W Alldridge Crk@sherwood Dr Nr 2.51 in 0755 AM 09/12 34.66N/86.55W Broglan Branch@oakwood Ave 2.50 in 0755 AM 09/12 34.75N/86.63W 2 ENE Huntsville 2.48 in 0842 AM 09/12 34.72N/86.59W 5 WNW Owens Crossroads 2.48 in 0830 AM 09/12 34.60N/86.55W Flat Rock 2.46 in 0830 AM 09/12 34.77N/85.70W Estill Springs 6sw 2.45 in 0800 AM 09/12 35.23N/86.22W 6 NNW Owens Crossroads 2.44 in 0800 AM 09/12 34.67N/86.49W 5 SSE Harvest 2.43 in 0630 AM 09/12 34.79N/86.71W 2 SSE Harvest 2.43 in 0700 AM 09/12 34.82N/86.73W Madison 2.41 in 0844 AM 09/12 34.70N/86.76W 2 NW Huntsville 2.41 in 0800 AM 09/12 34.72N/86.65W Falkville 2.37 in 0830 AM 09/12 34.37N/86.91W 2 NW Owens Crossroads 2.36 in 0801 AM 09/12 34.62N/86.48W 5 ENE Huntsville 2.35 in 0848 AM 09/12 34.74N/86.53W Big Cove Crk @ Dug Hill Rd 2.35 in 0750 AM 09/12 34.70N/86.51W Town Creek 2.34 in 0815 AM 09/12 34.67N/87.40W 4 NW Scottsboro 2.34 in 0650 AM 09/12 34.70N/86.10W 1 SW Trinity 2.30 in 0700 AM 09/12 34.58N/87.11W 4 S Harvest 2.29 in 0700 AM 09/12 34.79N/86.74W Aldridge Crk @ Toney Dr 2.29 in 0750 AM 09/12 34.70N/86.55W Hazel Green 1.2 NW 2.25 in 0700 AM 09/12 34.94N/86.58W 1 E Crossville 2.24 in 0832 AM 09/12 34.29N/85.97W 4 WNW Owens Crossroads 2.24 in 0831 AM 09/12 34.62N/86.53W W. Fork Pinhook Cr @ Blue Sp 2.22 in 0830 AM 09/12 34.79N/86.60W Mcdonald Ck @ Patton Rd 2.22 in 0750 AM 09/12 34.69N/86.63W 1 WSW Priceville 2.19 in 0700 AM 09/12 34.51N/86.91W 3 S Redstone Arsenal 2.18 in 0843 AM 09/12 34.63N/86.66W Pinhook Cr @ Mastin Lake Rd 2.18 in 0825 AM 09/12 34.77N/86.59W 1 N Madison 2.18 in 0700 AM 09/12 34.73N/86.75W 3 W Gurley 2.18 in 0848 AM 09/12 34.70N/86.43W Fayetteville 8 WSW 2.16 in 0600 AM 09/12 35.11N/86.71W 1 S Rainsville 2.16 in 0530 AM 09/12 34.47N/85.84W 4 NNW Madison 2.15 in 0820 AM 09/12 34.76N/86.78W 5 WSW Harvest 2.15 in 0700 AM 09/12 34.80N/86.83W 1 SSE Muscle Shoals 2.14 in 0843 AM 09/12 34.73N/87.63W 5 SSW Meridianville 2.14 in 0837 AM 09/12 34.80N/86.61W 4 N Grayson 2.13 in 0827 AM 09/12 34.34N/87.34W 1 S Valley Head 2.13 in 0830 AM 09/12 34.53N/85.63W 4 WNW Owens Crossroads 2.13 in 0833 AM 09/12 34.61N/86.53W 2 W Redstone Arsenal 2.09 in 0658 AM 09/12 34.68N/86.68W 1 SSW Muscle Shoals 2.09 in 0645 AM 09/12 34.73N/87.65W 5 SSE Harvest 2.09 in 0839 AM 09/12 34.79N/86.71W 4 NW Huntsville 2.08 in 0848 AM 09/12 34.76N/86.68W 4 S Moores Mill 2.07 in 0830 AM 09/12 34.79N/86.52W 4 SSE Valley Head 2.07 in 0836 AM 09/12 34.48N/85.61W 11 SSE Cornersville 2.04 in 0834 AM 09/12 35.20N/86.78W 5 SSW Moulton 2.04 in 0830 AM 09/12 34.40N/87.32W 3 S Huntland 2.04 in 0848 AM 09/12 35.01N/86.27W 3 NW New Market 2.03 in 0844 AM 09/12 34.95N/86.47W 5 NW Gurley 2.03 in 0700 AM 09/12 34.77N/86.43W 5 W Orme 2.03 in 0830 AM 09/12 35.00N/85.90W Sewanee 2.02 in 0830 AM 09/12 35.20N/85.92W 2 SSW Redstone Arsenal 2.02 in 0833 AM 09/12 34.65N/86.67W 2 NW Huntsville 2.00 in 0840 AM 09/12 34.73N/86.66W 7 N Hazel Green 2.00 in 0700 AM 09/12 35.03N/86.55W 6 NE Eva 2.00 in 0700 AM 09/12 34.41N/86.70W 2 SSW Redstone Arsenal 1.99 in 0839 AM 09/12 34.65N/86.67W 3 ENE Madison 1.98 in 0700 AM 09/12 34.73N/86.70W 5 SSW Harvest 1.95 in 0829 AM 09/12 34.79N/86.79W 3 S Redstone Arsenal 1.95 in 0838 AM 09/12 34.63N/86.67W 2 ENE Hazel Green 1.94 in 0843 AM 09/12 34.93N/86.53W 3 SSW Redstone Arsenal 1.94 in 0839 AM 09/12 34.64N/86.68W Salem 1.94 in 0830 AM 09/12 35.09N/86.25W Muscle Shoals Water Plant 1.94 in 0628 AM 09/12 34.76N/87.64W 7 S Fayetteville 1.92 in 0700 AM 09/12 35.04N/86.58W 3 SSW Redstone Arsenal 1.91 in 0828 AM 09/12 34.64N/86.67W 5 SSE Moores Mill 1.90 in 0842 AM 09/12 34.78N/86.49W 1 WSW Elkmont 1.90 in 0700 AM 09/12 34.92N/87.00W 1 W Fayetteville 1.90 in 0700 AM 09/12 35.15N/86.59W 4 SE Harvest 1.89 in 0831 AM 09/12 34.81N/86.70W 1 ESE Fayetteville 1.89 in 0830 AM 09/12 35.13N/86.54W Winchester 1.88 in 0700 AM 09/12 35.19N/86.12W Widows Creek Steam Plant 1.88 in 0845 AM 09/12 34.89N/85.75W North West Alabama Regional 1.86 in 0653 AM 09/12 34.75N/87.61W Athens 1.85 in 0700 AM 09/12 34.79N/86.95W 4 E Cullman 1.85 in 0700 AM 09/12 34.17N/86.76W 1 SSW Redstone Arsenal 1.85 in 0841 AM 09/12 34.66N/86.66W 1 W Winchester 1.82 in 0600 AM 09/12 35.18N/86.14W 5 W Fayetteville 1.80 in 0700 AM 09/12 35.16N/86.67W 2 E Moores Mill 1.80 in 0838 AM 09/12 34.86N/86.48W 11 SW Petersburg 1.79 in 0700 AM 09/12 35.20N/86.78W 2 SW Redstone Arsenal 1.79 in 0833 AM 09/12 34.65N/86.67W 1 ENE Sheffield 1.78 in 0800 AM 09/12 34.77N/87.68W 6 NNW Owens Crossroads 1.78 in 0700 AM 09/12 34.67N/86.52W Muscle Shoals 9.7 NNE 1.77 in 0531 AM 09/12 34.78N/87.47W 4 SW Cherokee 1.75 in 0849 AM 09/12 34.71N/88.01W Huntsville International Air 1.75 in 0653 AM 09/12 34.64N/86.79W 3 NNE Muscle Shoals 1.73 in 0830 AM 09/12 34.79N/87.63W North Alabama Horticulture S 1.71 in 0700 AM 09/12 34.19N/86.80W 4 W Athens 1.71 in 0700 AM 09/12 34.79N/87.04W 1 NNW Flint City 1.69 in 0844 AM 09/12 34.54N/86.98W 2 SE New Market 1.67 in 0841 AM 09/12 34.88N/86.40W 2 E Madison 1.67 in 0843 AM 09/12 34.70N/86.71W Spring Branch/huntsville 1.67 in 0750 AM 09/12 34.69N/86.60W Florence 1.65 in 0850 AM 09/12 34.84N/87.67W 6 WSW Rogersville 1.65 in 0815 AM 09/12 34.80N/87.38W Pryor Field Airport 1.64 in 0653 AM 09/12 34.65N/86.95W 3 ENE Moulton 1.63 in 0700 AM 09/12 34.50N/87.23W Rogersville 1.61 in 0700 AM 09/12 34.83N/87.28W Lynchburg 1.60 in 0700 AM 09/12 35.29N/86.37W Florence 1.60 in 0700 AM 09/12 34.83N/87.66W 1 N Huntsville 1.60 in 0845 AM 09/12 34.73N/86.63W 7 N Hazel Green 1.58 in 0848 AM 09/12 35.03N/86.55W 3 SW Meridianville 1.58 in 0850 AM 09/12 34.84N/86.62W Tims Ford Dam 1.56 in 0745 AM 09/12 35.20N/86.27W 2 NNE Trinity 1.51 in 0844 AM 09/12 34.63N/87.08W Dime 1.50 in 0800 AM 09/12 34.33N/87.65W 3 NNW Saint Florian 1.50 in 0800 AM 09/12 34.91N/87.64W Underwood-petersville 1.50 in 0700 AM 09/12 34.88N/87.70W Observations are collected from a variety of sources with varying equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers for their dedication. Not all data listed are considered official.

ABNORMALLY COOL TEMPERATURES

RECORD EVENT REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 436 AM CDT TUE SEP 12 2017 ...RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATURE SET AT HUNTSVILLE... A RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATURE OF 65 DEGREES WAS SET AT HUNTSVILLE YESTERDAY. THIS BREAKS THE OLD RECORD OF 68 SET IN 1944.

RECORD EVENT REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 500 AM CDT WED SEP 13 2017 ...RECORD DAILY LOW MAXIMUM TEMPERATURE SET AT MUSCLE SHOALS... THE HIGH TEMPERATURE YESTERDAY AT MUSCLE SHOALS WAS 65 DEGREES. THIS BREAKS THE OLD RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATURE FOR SEPTEMBER 12TH...WHICH WAS 70 DEGREES IN 1922.

RECORD EVENT REPORT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 500 AM CDT WED SEP 13 2017 ...RECORD DAILY LOW MAXIMUM TEMPERATURE SET AT HUNTSVILLE... THE HIGH TEMPERATURE YESTERDAY AT HUNTSVILLE WAS 65 DEGREES. THIS BREAKS THE OLD RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATURE FOR SEPTEMBER 12TH...WHICH WAS 70 DEGREES IN 1958.