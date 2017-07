Check rain totals from Friday’s big soaker

HUNTSVILLE, Ala. – The National Weather Service offices in Huntsville and Nashville have complied official rain totals from Friday’s big rain event.

Rain gauges in southern Tennessee reported between four and seven inches of rain, all which fell early Friday morning.

Rain totals were a bit less in north Alabama, but still very impressive. Huntsville set a new daily rain record with 2.34 inches of rain falling at the airport.

The highest totals in north Alabama were found mainly in Limestone and Madison Counties, though heavy rain did cause brief flooding issues in cities like Decatur.

Rain totals tended to drop off significantly south of the Tennessee River and over in the Sand Mountain area.

