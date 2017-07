Leaderboard shifts heading into final round of Spirit of America Golf Classic

Please enable Javascript to watch this video

DECATUR, Ala.- There was plenty of movement on moving day at the 50th annual Spirit of America Golf Classic at Burningtree Country Club. There's a new leader heading into the final round of the tournament. Zack Pritchett shot a 67 on Saturday to move into first place at four-under. Decatur native Mac Murphy carded a third round 68 to shoot up to fourth place.

The leaders tee of for the final round at 11:10 a.m.

Rank-Player Name- Rd 1-Rd 2-Rd 3-Total

1 Pritchett, Zack 73 69 67 209

2 Walker, William III 73 69 68 210

2 Rabren, Brooks 72 70 68 210

4 Murphy, Mac 73 70 68 211

5 Carter, Jake 70 71 71 212

6 Johnson, Garrett 69 71 73 213

7 Medley, James 72 69 73 214

7 Lacasse, Brandon 69 70 75 214

7 O'Toole, Cody 75 65 74 214

10 Bryan, Scott 75 71 69 215

10 Rochelle, Corey 77 67 71 215

10 Johnson, Trevor 71 72 72 215

10 Eubanks, Woodie 70 73 72 215

10 Eyster, Taylor 74 74 67 215

10 Hayden, John 70 70 75 215

16 Gourgeot, Matt 74 72 70 216

16 Bakich, Tyler 72 71 73 216

16 Winn, Harlan 71 67 78 216

16 Eklund, Jacob 71 69 76 216

20 Smith, Benjamin 79 71 67 217

20 Lowry, Andrew 73 74 70 217

22 Ross, Jacob 74 71 74 219

22 Aviles, Erik 70 72 77 219

24 Corchis, Nathan 74 77 69 220

24 DeZoort, Jake 72 77 71 220

24 Kirk, Davis 73 74 73 220

27 Hartsfield, Parks 76 72 73 221

27 Tiffin, Jake 75 72 74 221

27 Campbell, Ryan 74 73 74 221

30 Swift, Will 71 70 81 222

30 Masters, Calum 74 73 75 222

32 Young, Tyler 76 70 77 223

32 McCullum, Taylor 75 75 73 223

32 Kennedy, Chase 74 76 73 223

32 Monroe, Michael 73 70 80 223

36 Hollingsworth, Josh 78 77 69 224

36 Gean, Austin 71 77 76 224

38 Wood, Charles Jr. 79 72 74 225

38 O'Toole, Caleb 78 72 75 225

40 Shaw, Luke 80 76 70 226

40 Scott, BJ 79 72 75 226

40 Slane, Connor 76 74 76 226

40 Hartsell, Jordan 74 74 78 226

40 Borden, Brent 72 75 79 226

40 Story, Jack 71 76 79 226

Failed to Quailfy

46 Thrasher, Riley 77 77 73 227

46 Alexander, Ike 77 76 74 227

46 Bromley, Taylor 74 78 75 227

46 Wilson, Alec 76 74 77 227

46 Bosso, Christian 79 69 79 227

51 Askew, Bryan 77 78 73 228

51 Gosselin, Graham 76 78 74 228

51 Brown, Price 78 75 75 228

51 Murphy, Sam 78 72 78 228

51 Price, Grant 71 79 78 228

56 Manuel, Wil 80 75 74 229

56 Schambeau, Blake 80 74 75 229

56 Wilson, Luke 78 75 76 229

59 Young, Rovanta 78 75 77 230

60 Richards, Rob 76 80 75 231

60 Egui, Erich 75 80 76 231

60 Luther, Thomas 76 78 77 231

63 Newsom, Patrick 81 76 76 233

63 Spehar, Cameron 78 76 79 233

63 Napier, Ross 78 76 79 233

63 Thompson, Chase 81 71 81 233

63 Sims, Jack 82 76 75 233

63 Hillis, Andrew 76 74 83 233

69 Wellons, Bill 81 76 77 234

69 Miller, Conley 78 79 77 234

69 Sparks, Nick 79 77 78 234

69 Jeffcoat, Sam 81 80 73 234

73 Batchelor, Brett 79 77 79 235

73 Lake, Chace 75 80 80 235

73 Miles, Landon 81 73 81 235

73 Berry, Tyler 80 80 75 235

73 Burrow, Matthew 83 75 77 235

78 Iturbe, Thomas 82 79 75 236

78 Cortez, Nicholas 76 78 82 236

78 Vincent, Justin 78 80 78 236

81 Ruggiere, Ryan 80 77 80 237

81 Keller, Brendan 79 84 74 237

83 Holton, Zack 81 77 80 238

83 Pfeil, Robert 84 80 74 238

85 Pearson, Cole 81 84 74 239

85 Poole, Jack 81 81 77 239

87 Smith, Jordan 84 85 71 240

87 Arnold, Spencer 81 79 80 240

89 Zehr, Steven 83 79 80 242

90 Jones, Parker 79 86 79 244

91 Leroux, Lake 90 80 76 246

91 Hooper, William 80 88 78 246

91 Anderson, Noah 83 83 80 246

91 Bruce, Connor 76 79 91 246

95 Forrester, Logan 81 85 81 247

95 Smith, Wyatt 85 76 86 247

97 Wright, Parker 84 85 79 248

98 Remig, Parker 85 85 80 250

98 Rush, Ben 85 83 82 250

100 Moore, Trey 78 83 90 251

101 Rigoni, Micah 87 83 82 252

102 Walker, Matthew 86 83 86 255

102 Eyster, Jonathan 82 85 88 255

104 Glassman, Gary 91 83 84 258

104 Willis, Kyle 84 87 87 258

106 Batchelor, Blake 85 84 90 259

107 Dailey, Cameron 83 88 91 262

108 Anglin, Jackson 87 87 92 266

109 Drake, Walt 87 89 91 267

110 Kim, Sungjoon 90 86 92 268