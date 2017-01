× A look at Tennessee Valley talent signing on National Signing Day

HUNTSVILLE, Ala.- On Wednesday, dreams will turn into reality for high school athletes around the country. It’s National Signing Day and several Tennessee Valley standouts will put pen to paper. Below is a list of signees from schools in our area.

Bob Jones

Tucker Walters- University of North Alabama

Kendall Randolph- Alabama

AJ Harris- Ole Miss

Brad Anderson- MTSU

Buckhorn

Will Ignont- Tennessee

Kendric Johnson- Alabama A&M

James Clemens

LaBryan Ray- TBA

Brett Bennett- University of North Alabama

Brody Collier- University of North Alabama

John Jenkins- Harvard

Skylar Boyd- TBA

Jeremy Garth- TBA

Michael Sharpley- TBA

Aubrie McFall (Soccer)- Louisiana Tech

Huntsville

Jalen Spady- UTEP

Hazel Green

Logan Arnold- UAB

Miles Battle- Dartmouth

Jaden Hopkins- Dakota State

Malachi Olszewski- Alabama A&M

Daniel Thrower- Bethel

Sheffield

Malik Smith- Memphis

Jakobi Lewis- University of North Alabama

Brooks

Colin Anderson- Vanderbilt

Joe Gurley- University of North Alabama

Deondre Hampton- University of North Alabama

Payne Correll- University of North Alabama

Sparkman

Zach Cangelosi- Jacksonville State University

Avery Phillips- Georgetown College (KY)

Hartselle

Trevor Oaks- Birmingham Southern

Austin

Rhett Tucker- Birmingham Southern

Jalik Jaggwe- Hutchinson CC

Alex Grays- Hutchinson CC

Decatur

Cedric Pointer- Alabama A&M

Jemison

Shon’Derious Sprallings- Troy

Brandon Crosby- Carson-Newman

Malik Milton- Point University

Cedric Adams- Independence CC

Daquon Godfrey- Independence CC

Jamar Jackson- Independence CC

Brandon McCarver- Independence CC

Quentaveis Fletcher- Minnesota West CC

De’Onta McLin- Minnesota West CC

East Limestone

Austin Davis- Lindsey Wilson

Madison County

Dalen Morris- Navy

West Limestone

Reed Blankenship- MTSU

Guntersville

Jackson Menefee- Sewanee

Major Henderson- Tabor

Tanner

Dexter Fuqua- Alabama A&M

Madison Academy

Austin Troxell- Auburn

Drew Knox- Maryville

Jaelin Ferdinand- Howard

Fyffe

Dilan Kilpatrick- Alabama A&M

Tanner Wilhelm- Presbyterian College

Tyler Wilhelm- Presbyterian College

Arab

Kevin Renfroe – Troy (Walk-on)

New Hope

Bret Clark- Troy

Florence

Dyjonn Turner- UAB

Jabauri Garner- The Citadel

Thomas Smith- Missouri Southern

Deonte Burt- Lindsey Wilson

Jakobi Byrd- University of North Alabama

Johnathan Coffee- University of North Alabama

Scottsboro

DK Billingsley- Troy

Austin Freeman- Jacksonville State

Westminster Christian

DerAngelo Humphries- Highland CC

Rogers

Bryant Wallace- JSU or UNA

Muscle Shoals

Jordyn Peters- Auburn

Cade Mcguire- UNA

Braden Barnes- UNA

Jaylyn Croom- Alabama Prep Academy

Ty Fuqua- Alabama Prep Academy

Brewer

Cole Weaver- Alabama (Walk-on)