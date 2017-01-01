Dense fog advisory in effect through Monday morning

Posted 7:13 pm, January 1, 2017, by , Updated at 07:15PM, January 1, 2017
Forecast visibility at 6 a.m. Monday, January 2 (Image: WHNT News 19)

Forecast visibility at 6 a.m. Monday, January 2 (Image: WHNT News 19)

URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL
656 PM CST SUN JAN 1 2017

ALZ001>004-021500-
/O.NEW.KHUN.FG.Y.0001.170102T0300Z-170102T1500Z/
LAUDERDALE-COLBERT-FRANKLIN AL-LAWRENCE-
INCLUDING THE CITIES OF…FLORENCE…MUSCLE SHOALS…SHEFFIELD…
TUSCUMBIA…RUSSELLVILLE…RED BAY…MOULTON…TOWN CREEK
656 PM CST SUN JAN 1 2017

…DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CST MONDAY…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST MONDAY.

* TIMING AND AREAS AFFECTED…DENSE FOG IS EXPECTED TO DEVELOP BY 8
PM TONIGHT AND CONTINUE UNTIL 8 AM TO 9 AM MONDAY FOR
LAUDERDALE…COLBERT…FRANKLIN AND LAWRENCE COUNTIES.

* VISIBILITY…WILL DROP BELOW ONE QUARTER MILE AT TIMES.

* IMPACTS…BE ON THE LOOKOUT FOR SUDDEN CHANGES IN VISIBILITY. THE
PATCHY NATURE OF THE FOG WILL DROP VISIBILITIES QUICKLY IN A SHORT
DISTANCE. IN ADDITION…VISIBILITIES MAY BECOME SEVERELY RESTRICTED
NEAR RIVERS…LAKES…BRIDGES…AND LOW LYING ARES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.

&&

$$

ALZ005>010-016-TNZ076-096-097-021500-
/O.NEW.KHUN.FG.Y.0001.170102T0600Z-170102T1500Z/
LIMESTONE-MADISON-MORGAN-MARSHALL-JACKSON-DE KALB-CULLMAN-MOORE-
LINCOLN-FRANKLIN TN-
INCLUDING THE CITIES OF…ATHENS…HUNTSVILLE…DECATUR…
ALBERTVILLE…BOAZ…GUNTERSVILLE…ARAB…SCOTTSBORO…
FORT PAYNE…RAINSVILLE…CULLMAN…LYNCHBURG…FAYETTEVILLE…
WINCHESTER…SEWANEE…DECHERD…ESTILL SPRINGS…COWAN
656 PM CST SUN JAN 1 2017

…DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CST
MONDAY…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CST
MONDAY.

* TIMING AND AREAS AFFECTED…DENSE FOG IS EXPECTED TO DEVELOP AFTER
MIDNIGHT TONIGHT AND CONTINUE UNTIL 8 AM TO 9 AM MONDAY IN NORTH
CENTRAL AND NORTHEASTERN ALABAMA AND SOUTHERN MIDDLE TENNESSEE.

* VISIBILITY…WILL DROP BELOW ONE QUARTER MILE AT TIMES.

* IMPACTS…BE ON THE LOOKOUT FOR SUDDEN CHANGES IN VISIBILITY. THE
PATCHY NATURE OF THE FOG WILL DROP VISIBILITIES QUICKLY IN A SHORT
DISTANCE. IN ADDITION…VISIBILITIES MAY BECOME SEVERELY RESTRICTED
NEAR RIVERS…LAKES…BRIDGES…AND LOW LYING ARES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING…SLOW DOWN…
USE YOUR HEADLIGHTS…AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.